Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Osmaniye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

06.02.2026 16:32
06.02.2026 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
6 Şubat'ın yıl dönümünde Osmaniye'de düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Koro halinde 'devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de '6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Millet olarak yüreklerimize kor bir ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin üçüncü seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız" diyerek söze başlayan Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Muhalefetin deprem üzerinden rant devşirme peşinde olduğunu belirten Erdoğan, "Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Koro halinde 'devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sevgili Osmaniyeliler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, kıymetli genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Osmaniye'mizin dört bir yanındaki kardeşime selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. 81 ilin tamamına gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza en içten muhabbetlerimizi iletiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

6 Şubat depremlerinin 3. seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız. Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim deprem şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de tüm şehitlerimizle haşru cem eylesin.Tüm depremzedemize bugün bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

"86 MİLYON OLARAK KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUK"

6 Şubat 2023'te cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 11 ilimizde 120 bin kilometrekarelik alanda yaşayan 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin 213 kardeşimiz ise depremden yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon vatandaşımızı bölgeden tahliye etmek durumunda kaldık. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 bin binadan yaklaşık 39 bin 555'i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar alırken 36 bin bina ise orta hasarlı hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buldu. Depremin ilk anından itibaren dakikalar içinde hareket ettik. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya yeniden gösterdik.

"MUHALEFETİN BİTMEZ DEDİĞİ EVLER BİTTİ, İŞTE BURADA"

Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Koro halinde 'devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. 'Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor' dediler. 'Bunlar bu evleri bitiremez' dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne yazık ki burada da partizancı davrandılar. Peki sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

İktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Sadece 3 yılda şehirlerimizi imar ve ihya ettik. 445 bin 357 bağımsız bölümü bitirdik.

"ÇİRKİN BİR ÜSLUPLA BİZİ HEDEF ALIYOR"

Şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım; Anma yıldönümleri birilerine laf yetiştirme günleri değildir. Bugünler hem acımızı paylaşma hem kayıplarımızı özlemle yad etme hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ne yazık ki anamuhalefetin başındaki zat ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Varsa bir eserin, icraatın, projen çıkar millete anlatırsın. Ama eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın, ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın.

"HAKİKAT GÜNEŞİ BALÇIKLA SIVANMAZ"

Hatasını kabul etse, belki biraz mahcup olsa, biraz kendini düzeltse biz de acemiliğine verir, bir yere kadar anlayışla karşılarız. Fakat bunda o erdem de yok. Madem bir işin ucundan tutmuyorsun, bari hizmet edene engel olma. Madem Türkiye'ye hiçbir faydan yok, bari faydası olana engel çıkarma. 3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız, bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Kuru bir cümleyle de olsa takdir et. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var hakkı konuşmuyor. Bu kifayetsizlere şunu hatırlatmak isterim; ters çevirmekle kuyudan minare olmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

İşte eserler ortada, konutlar ortada. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. 6 Şubat 2023'ten beri 11 ilimizi ayağa kaldırmak için nasıl çırpındığımızın en yakın şahidi işte bu meydandaki kardeşlerimdir.

"11 İLİMİZDE HİZMET BİNALARINI YENİDEN İHYA ETTİK"

Depremden etkilenen 11 ilimizdeki hizmet binalarını da yeniden ihya ettik. Esnafımızın, üreticimizin, çiftçimizin hep yanında olduk. Prim borçlarını erteledik. 31 Mart 2026'ya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Yerel yönetimlere ciddi miktarda nakdi yatırımlarda bulunduk.

Depremde zarar gören okullarımızın imarından, sağlıktan ulaşıma kadar her sıkıntısında şehrimizin yanında olduk. Bugün inşası tamamlanan 12 bin 557 bağımsız bölümün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Millet bahçemizin ile diğer yatırımların açılışını resmen yapıyoruz. Asrın felaketinde ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

