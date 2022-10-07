Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Bektaşi vatandaşların ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuracaklarını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir." dedi.

Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi'nden beri bin yıldır ebedi yurt olarak seçtikleri Anadolu'yu fikren ve fiziken tahkim etmek, adalet temelli bir nizama kavuşturmak için mücadele verdiklerini anlattı.

Haçlılardan Moğollara kadar vatanı tahribe yönelik her saldırıyı inanç ve kararlılıkla bertaraf ederken kendi medeniyetlerinin inşasını da aynı şekilde sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, ebedi vatanlarının her köşesini medreselerle köprülerle çarşılarla ilmik ilmik dokuduklarını dile getirdi.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e gelen bir süreklilik içinde istiklali koruduklarını, istikballerine sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu atılımın gerisinde ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız, asırlık eksiklerimizi giderdiğimiz, sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetlerimiz vardır. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde, milletimizin hayallerini hayata geçirirken tüm alanlardaki sorunları da çözme iradesi yatmaktadır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık. Bugün de Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz."

Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülke üzerindeki olumsuz etkilerini göğüslerken, ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ettiklerine işaret eden Erdoğan, sadece bunlarla kalmadıklarını, bugüne kadar çözümünü arzu ettikleri seviyede sağlayamadıkları her meselenin de çözümü için yoğun gayret gösterdiklerini vurguladı.

"1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede ülkedeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını belirterek "Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen milli birlik ve beraberlik çalışması kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı." dedi.

Ayrıca, daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldüğünü, bunların müjdesini paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar, bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Aynı şekilde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarının en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, milletimize, Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'deki 85 milyon insanının her bir ferdinin devletin birinci sınıf vatandaşı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Her bir insanımızın inanç ve ibadetten eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Son dönemde yeniden gündeme gelen kimi tartışmaları da temel hak ve özgürlüklerle ilgili reformlarımızı daha ileriye götürmenin vesilesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşılan müjdeler ile açılışını yaptıklarını ve temelini attıkları cemevlerinin Alevi Bektaşi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

4 cemevi açıldı, 7 cemevinin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından cemevi açılışı için Ankara, Elazığ, Erzurum, Erzincan ile temel atma töreni için Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi.

İlk olarak, Erzurum-Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği'ne canlı bağlantıyla seslenen Erdoğan, eserin videosunu izledikten sonra Erzurum Valisi Okay Memiş'e açılışın yapılması talimatını verdi. Memiş'in "Zatıdevletlerinizin talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın katkılarıyla ilimizde yaklaşık 27 adet köydeki cemevlerimizin de buyurduğunuz gibi hemen hemen bütün eksiklerini tamamladık." demesi üzerine, Erdoğan hayırlı olmasını temenni etti. Daha sonra kurdele kesilerek cemevinin açılışı yapıldı.

Erdoğan, daha sonra, Erzincan Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şubesi'ne bağlandı. Yapılan cemevinin videosunu izlerken, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin eksik olduğunu, bunların giderilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Devam edecek değil mi? Yeşillerin olması daha başka olur." dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın "İl merkezimizde ve 8 ilçemizde tespit edilen tüm noksanlıklar giderilmiştir, inşa ve ihyası yapılmıştır. Canlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesi üzerine Erdoğan "Sağ olun." dedi. Cemevi, kurdele kesilerek açıldı.

Ardından, Ankara Altındağ Aydıncık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğine canlı bağlanarak, eserin videosunu izleyen Erdoğan, "Tabii bu etrafın düzenlenmesine de şu anda bir vesile teşkil edecek." diye konuştu.

Kurdele, Erdoğan'ın "Hayırlı olsun." ifadesinin ardından kesildi.

Elazığ'daki Karakoçan Alevi, Kültür ve Dayanışma Derneği'ne canlı bağlantıyla seslenen Erdoğan, buradaki eserin videosunu da izledikten sonra kurdele kesildi. Erdoğan, Elazığ Valisi Ömer Toraman'a "Ömer Bey yalnız dediğim gibi burada da çevre düzenlemesini, peyzajını falan da süratle halledelim. Hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan, daha sonra Bilecik Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, Burdur Çavdır İmam Hüseyin Cemevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Kütahya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kırklareli Cem Vakfı, Denizli Ardıçlı Baba Cemevi Tahtacı Türkmenleri, Aydın Koçarlı Atatürk Mahallesi Tahtacı Türkmenleri Derneği, Kayseri Eskiyassıpınar Cemevi'nde tören için bekleyen yetkililere seslendi.

Bu eserlerin toplu halde temelinin atılacağını belirten Erdoğan, "Değerli arkadaşlar temel atmaya hazır mısınız? Biz şu anda İstanbul'dan kurdeleyi keseceğiz. Sizler de temelli atacaksınız." dedi.

Bu esnada cemevlerinin yapımının ne kadar sürede biteceğini soran Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 5 ay içerisinde sona ereceğini söylemesi üzerine, "Hepsi 5 ay diyor. Bir ay da biz artı koyalım. 6 ay içinde bitecek inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeller atılırken "Ya Allah Bismillah" diyerek, beraberindekilerle birlikte kurdele kesimini gerçekleştirdi.

Notlar ?

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda Alevi dedesi de katıldı.

Törende, Şahkulu Sultan Dergahı Dedesi Ali Doğan tarafından "Gülbang Duası" edildi.

Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu sanatçıları tarafından "Canım Kurban Olsun", "Vardım Kırklar Kapısına", "Ey Erenler Akıl Fikir Eylesin" deyişleri okundu.

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan 13 adımlık video izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.

(Bitti)