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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması

31.07.2021 23:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız." dedi.

Erdoğan, Marmaris'te, Siteler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Marmaris, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde maruz kalınan yangın felaketinden dolayı "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak başlayan Erdoğan, Marmaris'e gelmeden önce Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerindeki vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlattı.

Manavgat'ta yapılan çalışmaları yerinde incelerken, vatandaşların yaralarını sarmak için atacakları adımları milletle paylaştıklarını anlatan Erdoğan, bu sabah itibarıyla yangından etkilenen yerleri "Afet Bölgesi" ilan ettiklerini anımsattı.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Osmaniye'nin merkez ve Kadirli ilçelerinde, yangından etkilenen yerlerin bu kapsama gireceğini aktaran Erdoğan, "Bu çerçevede tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacaktır. Buraları, Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettik. Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı ve ihtiyaç duyanlara kira yardımı yapılacaktır." diye konuştu.

Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), esnaf kredi, tarım kredi ve Ziraat Bankası borçları ertelemelerinin de bu kapsamda uygulanacağını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esnafımıza faizsiz kredi desteği sağlanacak, KOSGEB de acil destek mekanizmalarını işletecektir. Yeniden inşa edilecek evlerin yapımına bir ay içinde inşallah başlıyoruz. Hedefimiz bir yıla kadar yöresel mimariye uygun şekilde, bu evleri yapıp teslim etmektir. Acil ihtiyaçlar için yangın bölgelerine şu an itibarıyla 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Rabbimden, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden, musibetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum."

"İnsanlarımız güvenli yerlere nakledildi"

Erdoğan, Muğla'daki yangınlarda hasar gören yerlerin olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Yangın tehdidi altında olan mahallelerimiz boşaltılarak, oralardaki insanlarımız güvenli yerlere nakledildi. Diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler, Muğla'mızdaki yangın alanlarında görev yapıyor. Ormanlarının yarısından fazlası yangına karşı hassas olan ülkemiz, bu amaçla toplamda 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personelle görev yapan bir orman teşkilatına sahiptir. Muğla'daki yangınlar için de ihtiyaç duyulan tüm araç-gereç ve personel görevlendirilmiştir. Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden aldığımız destekle epeyce artırdık. Başta Rusya olmak üzere, İran ve Ukrayna, bunlarla birlikte yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu ki bunların bir kısmı amfibi uçaklar, bir kısmı da tanker uçakları olmak üzere, bunlar tabii işimizi ciddi manada kolaylaştırdı."

Türkiye'nin her tarafının deniz olması nedeniyle işin bu noktada çok daha kolay olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "45 helikopterimiz de noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor ve bu 45 helikopterimiz, bunlar da burada yoğun bir çalışmanın içerisindeler. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız." dedi.

Gerektiğinde diğer kurumların da tüm imkanlarıyla orman yangınlarına müdahalede görev aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Tabii bizi en çok can kayıpları üzüyor. Antalya'da vefat eden 2 ormancımıza, 3 vatandaşımıza ve Muğla'mızda vefat eden bir vatandaşımıza, Şahin'imize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletim şundan emin olsun, yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız."

"Bu ülke, bu millet, bu zararların altından kalkar"

Erdoğan, 19 yılda 5 milyon 400 bin ağaç diktiklerini hatırlatarak, şimdi bunun katbekat fazlasını dikmek suretiyle Türkiye'yi "ormanlar ülkesi" haline getireceklerini söyledi.

Evleri, iş yerleri, tarlaları, seraları, hayvanları, ahırları ve eşyaları yanan vatandaşların her birinin zararlarını tazmin edeceklerini dile getiren Erdoğan, bu konuda zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Hayvanları telef olan vatandaşların da bu noktadaki zararlarını gidereceklerine işaret eden Erdoğan, "Hiç endişeleri olmasın. 'Benim şu kadar hayvanın telef oldu', hiç endişe etmesinler. Valilerimiz bu konuda çalışmaları sürdürüyor ve bu telefatı bizler gidereceğiz. Bu ülke, bu millet, bu zararların altından kalkar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bu afetlerin, musibetlerin üstesinden gelebilecek güce ve imkana sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

"Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaklar meselesi başta olmak üzere yangın üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenlere itibar edilmemesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Devletin resmi kurumlarının açıklamaları dışındaki hiçbir bilgi ve beyan sizin canınızı sıkmasın, kafanızı karıştırmasın. Yangınların sebepleri emniyetimiz, jandarmamız ve istihbaratımız tarafından tüm boyutları ile araştırılıyor. Sizler gibi bizim de zihnimizde 'terör örgütünün özellikle bu işin arkasında olup olmadığı' sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etmişti. Hatay'da bunu yaşadık. Bu yıl yine şu anda Hatay'da yangınlar başladı. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız.

Giden canları geri getiremeyiz ama Allah'ın izniyle bu yangınların izlerini kısa sürede sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ne olur sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ben vatandaşlarımızı fidan dikme seferberliğimize destek vermeye davet ediyorum. Meydanı provokatörlere bırakmadan, inşallah bu meselenin de üstesinden geleceğiz. Bir kez daha Muğla'mız başta olmak üzere yangın felaketi ile mücadele eden şehirlerimize ve vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Yangın, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te halka hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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