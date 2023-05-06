Ceviz büyüklüğünde dolu yağışının vurduğu ilimizde milyonlarca liralık zarar meydana geldi - Son Dakika
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Ceviz büyüklüğünde dolu yağışının vurduğu ilimizde milyonlarca liralık zarar meydana geldi

06.05.2023 13:03

Denizli'nin Çameli ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlerde hasara yol açtı. Güneş panellerinin yanı sıra araçların camlarını kırıp, kaportalarında hasar oluşturan dolunun sebep olduğu milyonluk hasarın tespiti için çalışmalara başlandı.

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde kurak bir sonbahar ve kış mevsiminin ardından baharı kar ve yağışla karşılayan Denizli'de, alışılagelmedik hava olayları yaşanmaya devam ediyor. Nisan ayının başı ve ortasında yaşanan kar yağışıyla gelinliğini giyen Çameli ilçesi, bu kez şiddetli dolu yağışıyla beyaza büründü. Akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika devam eden dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Ceviz büyüklüğünde yaşanan ve her yeri kar yağmış gibi beyaz örtüyle kaplayan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Şiddetli dolunun neden olduğu hasar, yağışın etkisini kaybetmesiyle ortaya çıktı. Dolu, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlere zarar verdi. Çatılardaki güneş panellerinin yanı sıra araçların camlarını kıran yağış, kaporta ve aydınlatma aksamlarında da maddi kayıplar oluşturdu. Şiddetli dolunun milyonluk hasara neden olduğu ilçede, gerek vatandaşların kendi zararları gerekse ekili arazilerdeki kaybın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"ZARAR ÇOK BÜYÜK"

Dolu yağışına trafikte yakalanan motosiklet sürücüsü Ali Çınar, "4 senedir Çameli'nde yaşıyorum, böyle dolu yağışı görmedim. Dolu yağışı 15 dakika sürdü. Dolu koltuğu yırttı ve başımdaki kaskı kırdı. Bütün araçlarda büyük veya küçük hasar oluşturdu. Zarar çok büyük, herkes aracındaki hasarı tespit etmeye çalışıyor" dedi.

"AĞAÇLARIN DALLARINI DAHİ KOPARDI"

Sıfır aldığı aracında binlerce liralık hasar oluşan Veysel Çeliksoy da, "Şiddetli dolu yağışı bir anda geldi ve yaklaşık 15 dakika sürdü. Bütün araçlarda hasar var. Dolu o kadar şiddetliydi ki metal kısımlarda dahi oyuklar oluşturdu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçların camlarını delip geçti. 15 dakika süren dolu yağışında, 3 milimetre kalınlığındaki cam tavan bile kırıldı. Dolu o kadar büyüktü ki erimesine rağmen bile halen normalinden 5 kat daha büyük. Ağaçların dallarını dahi kopardı" diye konuştu.

MERKEZ VE 7 MAHALLEDE HASAR BÜYÜK

Çameli ilçe merkezinin yanı sıra Yenimahalle, Yunuspınarı, Yumrutaş, Belevi, İmamlar, Kızılyaka ve Bıçakçı mahallelerinde dolu hasarının ortaya çıktığını ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise, "İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerinin bir kısmında etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören tüm çiftçi ve araçlarında hasar oluşan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür can kaybı yok. Belediyemiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Süreci takip ediyorum. Çameli'mize geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi daha büyük afetlerden muhafaza eylesin" şeklinde konuştu.

İşte dolu sonrası kentteki manzara;

Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Ceviz büyüklüğündeki dolu milyonluk hasara neden oldu
Kaynak: İHA
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Hisarcık, Tragger, Çameli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceviz büyüklüğünde dolu yağışının vurduğu ilimizde milyonlarca liralık zarar meydana geldi - Son Dakika


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