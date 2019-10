Dha istanbul bülteni - 3

1-BAKAN SOYLU: ÇAKAR KULLANIMI NOKTASINDA TAVİZSİZ BİR UYGULAMAYA BAŞLIYORUZ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Kasım itibarıyla yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz. Kimse kusura bakmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Trafik Medya Ödülleri" törenine katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Törende TRT Çocuk Müzik Korosu "Kemerini tak" isimli bir şarkı seslendirdi.

İçişleri Bakanı Soylu programda yaptığı konuşmasında, "Maalesef uzun yıllardır, bu ülkenin en önemli güvenlik problemlerinden birisi olarak bu mesele varlığını sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir stratejiyi yani trafik kazalarının ve ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefini esas itibariyle ulaşılması zor bir hedef arkadaşlarımızla değerlendirdik ve tartıştık. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu hedef inşallah 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye'de karşılığını bulacaktır. Her bir adımın katkısı olduğunu, yapılan yollardan yükselen standartlara kadar, hava yolu taşımacılığının çok ciddi mesafeler almasından, denetime ve eğitime kadar her birinin kendi adına her birinin çok ciddi katkısı var. Bakanlığımız tarafından İstanbul özelinde yaptırdığımız bir araştırmada, insanların, başlarına gelmesinden en çok korktukları olaylarda trafik kazası yüzde 39.2 ile ikinci sırada çıktı. Birincisi de hırsızlık. Hayatımızın bu kadar içinde, bu kadar ortasında ve bu kadar uzun yıllardır birlikte yaşadığımız bir problemimiz vesilesiyle burada bulunuyoruz ve bir farkındalık oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu mesele bu ülkenin bir kaderi falan değildir. Tamamen insana ait, insanın bir şeyleri doğru yapıp yapmamasıyla ilgili bir meseledir" dedi.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜM ORANLARI

Soylu, "Trafikte yaşadığımız hiçbir ölüm, vakti gelmiş ölüm değildir. Yaşanan hiçbir sakatlık, hiçbir acı, beklediğimiz, hazırlıklı olduğumuz bir şey değildi. 100 bin nüfus başına düşen trafik kazalarındaki can kaybı rakamının ABD ve Rusya'da bizden fazla olduğunu belki bilmiyor olabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde rakam yüz binde 12, Rusya'da 15, AB ortalaması 5, Fransa 4.5, Almanya 3.8. İngilizleri gerçekten bu konuda takdir etmek lazım, orada yüz binde 2.5 neredeyse dünyanın en iyi noktasına gelmiş. Biz de bu 4 yıl önce 9.6'lardan, 10'lardan başladı, geçen yıl 6 bin 675 rakamı 2017'deki 7 bin 427 rakamından oraya geldi. Yani geçen yıl güzel bir rakamla inişi yakaladık ama bizim için yeteli değil. 6 bin 675 kişiden bahsediyoruz, bu ortalama bir orta Anadolu ilçesinde herkesin hayatını kaybetmesi demektir. Yani bir ölçek olarak bunu size sunmak istiyorum. Biz de geçen yıl 8.1'e indi. Bu yıl hep birlikte büyük bir iş yapıyoruz" diye konuştu.

Soylu, "Şu an yüz bin kişi başına can kaybı rakamımızın eldeki verilerle yıl sonu için ortalama 6.2. İnşallah 2020 Avrupa Birliği ortalamasına düşmeyi planlıyoruz. Yani yüz binde 5'e düşmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Bu alanlardan en önemlilerinden birisi de hiç şüphesiz karayolu güvenliği meselesidir. Sizlerin de bildiği gibi bu konuda son yıllarda ciddi bir farkındalık çalışması ve gayret içindeyiz. 2017 yılında ilan ettiğimiz 'Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası' belgesi ile attığımız ilk kararlı adımın ardından, bir yandan denetimlerimizi hem kalite hem sayı bakımından arttırarak saha sonuçlarına odaklandık. Diğer yandan eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek gelecekteki sürücü ve yaya davranışlarını değiştirmeyi hedefledik. Yalnızca denetlenen araç sayısında bile 2016-2018 arasında yüzde 38.5 bir artış sağladık. Cezayı bilindiği gibi o kadar yüksek yazmıyoruz. Geçen yıl ile bu yıl arasında ceza yazma konusunda sadece yüzde 1'lik bir fark var, miktarında da yüzde 6.5. Orada da farklı bir yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Arkadan yazılan cezaların miktarı yüzde 75'ti, yüz yüze yazılan cezaların miktarı yüzde 25'ti. Biz bunu ilk öce 50-50'ye getirip daha sonra ise yüz yüzeyi yüzde 60'a çıkartıp, 60'a 40 uluslararası kabul gören modelleme ve standart içine taşımayı hedeflemiştik. Şu anda 50-50'ye getirdik. Sadece ceza yazmak değil, uyarmak, tembih etmek, yönlendirmek ve rehberlik yapmak. Avrupa'da tolerans denilen bir sistem var. Bunu Türkiye'ye getirmek zorundayız. Yani trafik polislerinin, jandarmasının karşı karşıya kaldığında; yönetilebilir bir hata olduğu zaman sürücüye veya yaya karşı bir kereye mahsus tolerans gösterme kabiliyeti Avrupa'da uygulanan bir yöntemdir. Bu da sürücülerle trafik polisleri aradaki empatiyi geliştirmektir" diye konuştu.

Bakan Soylu, yaya öncelikli trafiğe geçilmesinin ardından, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinde yüzde 34.5 azalma olduğunu belirtti. Soylu, "Trafik kazalarında hayatını kaybeden insan sayısı, ilk 9 ay itibarıyla araç sayısı arındırılmadan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.3, yüz bin araç başına ise yüzde 28.5 azalmıştır. Bu bir taraftan insan canını bir taraftan da ekonomimizin kaybını önlemektir" dedi.

ÇAKAR KULLANIMI

Soylu, "Biliyorsunuz çakar kullanımı, son zamanlarda önemli bir şikayet konusuydu. Ben İçişleri Bakanı olarak kendim utanmaya başladım, tam bir yıldır çakar kullanmıyorum. Bütün arabalarımdan çıkardım. Zorluk çekmiyorum muyum? Çekiyorum. Araya araçlar giriyor, güvenlik için benim için bir tehdit oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Ama öyle bir utanma belası içine girdim ki çünkü vatandaşlarımız bu konuda çok ciddi eleştiriler ortaya koydu. Bunu defalarca uyardık. Zamanlı zamansız herkes, ihtiyacı olan olmayan herkes İstanbul'un bütün güvenlik şeritlerinde Allah selamet versin bir çakarla beraber gidiyor. Vatandaş şikayetinde yüzde yüz haklıydı. ve biz de gereğini yaptık. Yasal düzenlemesini tamamladık, daha önce bunun cezalarını artırdık, bin liranın üzerine çıkardık cezalarını. ve 1 Kasım itibarıyla yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz. Kimse kusura bakmasın" şeklinde konuştu.

"MEDYA ŞÜPHESİZ Kİ TOPLUM ÜZERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİPTİR"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise programda yaptığı konuşmada, "Medyanın bireylerin davranışlarını etkilediği ve onları çeşitli konularda harekete geçirdiği bir gerçektir. Bu anlamda medya şüphesiz ki toplum üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Medyanın toplum ve birey üzerindeki bu etkisini kullanarak karayolu güvenlik kültürünün daha geniş kitlelere duyurulması trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması için Trafik Güvenliği Medya Ödülleri düzenlenmiştir" dedi.

"TRAFİĞİ DE BİR TERÖR MESELESİ OLARAK ELE ALMAYA BAŞLADIK"

Vali Ali Yerlikaya, "Ülkemizde terörle mücadelede olduğu gibi, trafikte de yeni bir dönem başladı. Trafik ve hayat arasındaki bağ 7'den 70'e hepimizin gündemine girdi. Trafiği de bir terör meselesi olarak ele almaya başladık. Trafik bir terördür ve ötekine hiçbir farkı yoktur çünkü ikisi de insanımızın hayatını ve güvenliğini hedef alıyor. Trafik kazaları nedeniyle İstanbul'da 2016'da 180 trafik kazasında 203, 2017'de 177 trafik kazasında 186, 2018'de 123 trafik kazasında 141 vatandaşımızı, 2019'un ilk 9 ayında 82 trafik kazasından maalesef 83 vatandaşımızı kaybettik. Yaya çarpma şeklinde meydana gelen kazalarda ise İstanbul'da 2017'de 73, 2018'de 42, 2019 yılının ilk 9 ayında maalesef 28 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

Konuşmaların ardından medya alanında ödüller dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Soylu'nun açıklamaları

Ödül töreninden görüntüler

Aktaş'ın konuşması

Yelikaya'nın konuşması

Detaylar

=====================================

2 - HAYDARPAŞA GARI İHALESİ YAPILDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ/İstanbul,

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Haydarpaşa Garı'nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiralamak için ihale gerçekleştirdi.

İHALEYE DÖRT ŞİRKET KATILDI

İhaleye dört şirket katıldı. Bir şirket kriterleri sağlayamadığı için elendi, bir başka şirket ise teşekkür mektubunu sunarak teklifini vermedi. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki 4 şirket ise ihalede aylık 100 bin TL teklif sundu. Haydarpaşa Gar'ındaki belirlenmiş bölgeyi "kültürel ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiralamak için teklif veren İBB iştiraki 4 şirketin Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş olduğu öğrenildi. İlk oturumda tekliflerin verilmesinin ardından ihaleye ara verildi. İkinci oturumu bugün gerçekleşmesi beklenen ihalenin, 15 gün içerisinde değerlendirileceği ve sonuçlanacağı ifade edildi.

"İNŞALLAH İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLUR"

İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, "Biz de 4 şirket bir konsorsiyum oluşturduk. İhale komisyonu zarfları açtıktan sonra 15 gün içerisinde bir değerlendirme yapıp açık artırmaya çağıracağını söyledi. Şu anki durum bu. İnşallah İstanbul için hayırlı olur şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

-------------------------

-Salondan Detaylar

-Komisyon Başkanı'nın konuşmasından detaylar

-İBB Başkan danışmanı Ertan Yıldız ile röp.

-İhaleye giriş-çıkış görüntüleri

-Genel ve detay

===============================



3 - BEYOĞLU'NDA ÇÖKME KİSKİ BULUNAN BİNADA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Haber-Kamera : Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda çökme riski bulunduğu için mühürlenen 4 katlı binada ara verilen çalışmalar tekrar başladı.

Ayhan Işık Sokak'taki tarihi bina geçtiğimiz gün parçalar dökülmesi üzerine belediye ekiplerince boşaltılan binada güçlendirme çalışmaları başlamıştı. Ancak binanın kolonlarından sesler gelmesi üzerine çalışmalara aynı gün akşam ara verildi. Binada bu sabah çalışmalar tekrar başladı. Binanın önüne bırakılan malzemeler sokaktan alındıktan sonra, dükkanların masa ve sandalyeleri de taşındı. Binaya ağırlık yaptığı gerekçesiyle yangın merdiveni sökülüyor. Binanın akıbetinin Beyoğlu Belediyesi ve Anıtlar Kurulu'nun yapacağı çalışma sonrası netleşeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )

Binadaki çalışmalar detay

İşçiler detay

Genel ve detay



=======================================

4- CERRAHPAŞA ÇOCUK ACİL TAŞINIYOR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Güven USTA/İSTANBUL, DHA

Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil ve Kadın Hastalıkları Bölümü'nün taşınmasına karar verildi.

Dün açıklanan Valilik karar ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve yan dal bölümleri hizmete kapatıldı. Kapatılmanın ardından bu servislerin yeni yapılan 13 prefabrik binaya taşınacağını duyuran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç Dr. Zekayi Kutlubay, "Valiliğin ve Rektörlüğümüzün dün bir açıklaması oldu. Her iki açıklamada da Çocuk Acil servisi için az hasarlı diye rapor verdiler. Geri kalan hiçbir binamızda hasarlı bir durum yok. Yapı birimi ve mühendislik fakültesi de gezdi. Verilen raporlar olumlu. Fakat az hasarlı denilen yerde tedbiren dünden itibaren çocuk hastalıkları binamızda hizmeti durdurduk. Yaklaşık üç yıldır yeni bir inşaat çalışmamız vardı. Alt Cerrahpaşa dediğimiz yerde 13 tane çelik bina yaptık. Çocuk binası da yapılmış durumda, 15 güne ihtiyacımız var. Deprem de bu süreci hızlandırmış oldu" dedi. Mevcut hastaların ve yeni hastaların durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kutlubay, "Hocalarımız kendi hastalarını takip ediyor. Genel polikliniklere yavaş yavaş başlayacağız. Çocuk Acil'de hasta alımını kestik ama çok zaruri ihtiyacı olanlara Yetişkin Acil'de hizmet veriyoruz. Çocuk Acil'i de bir hafta içerisinde hizmete açacağız" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIM HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Acil durumlar için yetişkin servisinin açık oluğunu ancak yoğun bakımın bulunmadığını söyleyen Doç. Dr. Kutlubay, "Dün tahliye kararı açıklanınca biz zaten taburcu edebileceklerimizi ettik, edemediklerimizi de yetişkin içerisindeki yeni servise taşıdık. Onları mağdur etmedik, takip etmeye devam ediyoruz. 40-50 yataklık çocuk hastalıkları için yataklı servis ayırdık. Çocuk ve yeni doğan servislerini mecburen boşalttık. Yeni yoğun bakım servisleri de 2-3 hafta içerisinde açılacak, henüz hazır değil" şeklinde konuştu.

"YIKILDIKTAN SONRA TOKİ YENİ HASTANE YAPACAK"

Çocuk Acil'in yanı sıra Kadın Hastalıkları Bölümü'nün de 1 ay sonra boşaltılacağına ve Cerrahi bölümün de hizmete devam edeceğini söyleyen Kutlubay, boşaltılan binaların yıkılacağını belirtti. Doç. Dr. Kutlubay, "Boşaltılan binalar yıkılacak. TOKİ orada yeni hastane binaları yapacak. Yeni yapılan binaların taşınmasını Kalkınma Bakanlığı ve kendi bütçemizle yaptık. Ancak son duyumumuz bu taşınma işleri için hükümetimizin bir kaynak ayırdığı yönünde" dedi.

Çocuğu için randevu almaya gelen baba Selçuk Damaoğlu, "Çocuğumu muayene ettirmek için geldim. andevu alacaktım, hizmet olmadığını gördüm. Sanırım deremden dolayı boşaltılıyormuş. Bilgi aldım döneceğim. Boşaltmadan ötürü muayeneler durdurulmuş. Çoğumu getirmemiştim. Ne yapacağımıza bakacağız artık" dedi.

Çocuğunun durumunun acil olduğu için yetişkin bölümünde muayeneye alındığını belirten anne Şeyma İşler de, "Kapalı olduğunu kapıda öğrendim. Ramatoloji bölümüne gelmiştim. Yetişkin ramatolojisi bölümüne çocuk ramatolojisi geçmiş. Önce gönderdiler baya bir gerildik, ama daha sonra aldılar. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Şimdi kan ve idrar tahlili verdik sonuç bekliyoruz. Muayene yok ama tahlil işlemleri devam ediyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Çocuk Acil'den detaylar

-Muayene gelen aileler

-Başhekim Doç. Drç Zekayi Kutlubay röportajı

-Muayaneye gelen ailelerden röportaj

-Genel detaylar

=================================

5- KÜÇÜKYALI'DA ENGELLİ RAMPASI YARIM KALAN ÜST GEÇİT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Maltepe'de bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafındaki rampa inşası yarım kaldı. Üst geçit havadan görüntülendi.

Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası yarım kaldı. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler havadan da görüntülendi.

"YAŞLI VE HASTA İNSANLAR MAĞDUR OLUYORLAR"

Keramettin Koçgirli, "Engelli rampası bir tarafta var, maalesef diğer tarafta yok. İnsanlar burada çok mağdur. Yaşlı ve hasta insanlar maalesef mağdur oluyorlar. Geçenlerde bir kişiye ben kendim yardımcı oldum" dedi . Başka bir kişi ise, "Çok zor durumdayız, özellikle yaşlılar için daha da zor. Merdivenleri nefes nefese çıkıyoruz. Engelliler üst geçidi kullanamıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Üst geçidin drone ile havadan görüntüsü

-köprü üzerinden aktüel görüntüler

-vatandaşlar ile röp

-engelli rampasından görüntü

-engelli rampası olmayan taraftaki beton bloklardan görüntü

-genel ve detay görüntüler

==================================

6- TUZLA'DA KİMYASAL KOKU DAVASINDA "BİLİRKİŞİ RAPORU" KARARI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin olarak 10 kişi hakkında, "İştiraken çevreyi kirletme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 6.5 yıla, mühendis E.Ş. için de, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına 24 müşteki ve bazı müştekiler ile sanıkların avukatları katıldı. Mesude Göze, olay günü havada ağır bir koku olduğunu belirterek, "Turşu kokuyor sandım. Mide bulantısı, baş dönmesi yaşadım. Saat 23.00 gibi hastaneye başvurdum. Oksijen değerlerimde sorun vardı. Şikayetçiyim" dedi.

Rabia Akyol da olay günü akşam saatlerinde nefes almaya zorlandığını belirterek, "Gözlerimde yaşarma, baş ağrısı olunca hastaneye gittim. Geceye kadar orada kaldım, şikayetçiyim" dedi. Mahkeme, kokuya neden olan kimyasal maddenin insan ve çevreye etkisinin tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin hazırladığı iddianamede ile biri mühendis 10'u kimyasal atığı kanalizasyona bırakan vidanjörlerin şoförleri olmak üzere 11 kişi hakkında dava açtı. Kanalizasyona kimyasal atık bırakan 4 vidanjör nedeniyle kokunun meydana geldiği belirtilen iddianamede, vidanjörlerin sahipleri ve şoförlerden oluşan 10 kişi ile İBB'de mühendis olarak görev alan E.Ş. olaydan sorumlu tutuldu.

MÜHENDİS İÇİN 1 YILA KADAR 10 ŞÜPHELİ İÇİN DE 6.5 YIL CEZA İSTENDİ

İddianamede şüpheli mühendis E.Ş. için, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Şoför ve vidanjörlerin sahipleri olan şirket yetkililerinden oluşan diğer 10 şüpheli için de, "İştiraken çevreyi kasten kirletme", "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.



Görüntü Dökümü:

---------

-Arşiv

==============================

7- SOSYAL MEDYAYA YÜKLEDİĞİ VİDEODA MİLLİ DEĞERLERE KÜFÜR EDEN KİŞİ ADLİYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANUL-DHA

Sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K. adliyeye sevkedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde milli değerlere küfür ettiğini belirledi. Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis merkezinden çıkışı

-Polis otosuna bindirilmesi

-Soruları cevapsız bırakması

-Genel ve detay görüntüler



=====================



İSTANBUL- MEKSİKALI SANATÇI JORGE MARİN'İN HEYKELLERİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

Meksikalı sanatçı Jorge Marin'in eserleri "Varlığın Yeniden İnşası" sergisiyle İstanbul Havalimanı'nda sanatseverlere kapılarını açtı.

Bronzdan yaptığı heykelleri küreler, pencereler, kefeler ve atlar üzerine konumlandıran Jorge Marin'in İstanbul Havalimanı'ndaki sergi açılışına İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ve İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu katıldı. Törende açılış kurdelasını birlikte kesen yetkililer daha sonra Meksikalı sanatçının sergisini gezdiler.

"BURASI BİR SANAT MERKEZİ"

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, "Buradan her gün yüz binlerce insan geçiyor. Bizim yolcu kapasitemiz 200 binin üzerinde. Bu insanlar burayı çok merak ediyor. Bugün burada açtığımız bu sergi, İstanbul Havalimanını yetkililerinin sanata ne kadar değer verdiği bizlere gösteriyor. Burasının sadece bir havalimanı değil nasıl bir sanat merkezi olması gerektiğini bizlere sunuyorlar. İnsanlarımız bu güzel eserleri görecekler" dedi.

"BU SERGİ İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ OLACAK"

Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, üçüncü kez İstanbul Havalimanı'na geldiğini bu etkinliği yapmaktan büyük bir onur duydukları söyledi. Meksikalı Jorge Marin'in eserlerinin burada sergilemek önemli bir adım olduğunu ifade ederek, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Meksika seferlerine başlamasının iki ülke arasında ticaret ve turizm açısından önemli olduğunu söyledi. İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise, Meksikalı sanatçının sergisinin İzmir ve Ankara'dan sonra üçüncü kez İstanbul Havalimanı'nda sergi açtığını hatırlatarak, Mexico City Havalimanı'nda bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Sergi alanından görüntüler

-İstanbul Vali Yardımcısı konuşması

-Protokolden görüntüler

-Detay görüntüler