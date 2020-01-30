DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Marmaris ilçesinin 162.06 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 14.21'de meydana geldi. Deprem, yerin 12.11 kilometre derinliğinde oldu.

HABER: MUĞLA,

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Haklarında arama kararı bulunanlara şafak operasyonu: 34 gözaltı

KOCAELİ'de, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü , 78 ekip ve 275 polisin katılımıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Kapıyı çalan polisler için yataklarından kalkan şüpheliler, gözaltına alındı. Bazı kişiler kapı çalınınca pencerenin gerisinden perdeyi aralayarak polislere baktıktan sonra kapıyı açtı.

Haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i yaşı küçük, 1'i yabancı uyruklu 34 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin kamerası, polisin kapı çalması, gözaltılar, bir kişinin perdeyi açarak polislere bakması, gözaltına alınanların araçlara konulması ve detaylar

HABER: KOCAELİ,

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Suriye'de ilk briket evlere aileler yerleştirildi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla ilk etapta 10 bin briketten ev inşası için Suriye içerisinde hayata geçirilen proje kapsamında İdlib kırsalında 200 evin inşası tamamlandı. İnşası tamamlanan 200 briket ev, savaş mağduru sivillere teslim edildi.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik Esad rejimi ve müttefiklerinin yoğun hava-kara saldırıları sonucu Kasım 2019'un başından bu yana yaklaşık 600 bin sivil, yerinden edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı ise Suriyeli savaş mağduru sivilleri yine yalnız bırakmadı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, kurulan çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı. 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla duyurulan kampanya, başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde ciddi destek buldu. 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde tasarlanan evlerden 200'ünün inşası tamamlanarak savaş mağduru ailelere teslim edildi.

10 BİN EVİN İNŞASI SÜRÜYOR

Briket ev projesini anlatan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun , "Ailelere teslim edilen evleri İdlib'in Kefer Lusin bölgesine bağlı Bardaklı köyünde, sınıra 5 kilometre mesafede inşa ettik. Aynı alan içerisinde ve farklı bölgelerde de evlerimizin inşası halen devam ediyor. Vakfımızın ilk etaptaki hedefi ise en kısa zamanda 10 bin briket evin inşasını tamamlayarak savaş mağduru sivillere teslim etmek" dedi.

SAYISI ARTACAK

Tosun, briket evlerin sayısını artırarak daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerin belirterek, "Projemiz yoğun bir teveccüh gördü. Sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda evlerin sayısını daha da artırarak daha fazla sivilin bir çatıya kavuşmasını planlıyoruz. Projemizin ilk etabı tamamlandığında yaklaşık olarak 60 bin sivil briket eve kavuşmuş olacak. Umarım ev sayısı da faydalanan kişi sayısı da daha da artacak" diye konuştu.

Çadır bölgelerinde de çalışma yürüttüklerini kaydeden Tosun, briket evlerin savaş mağduru siviller için 9 yıldır süren çadır çilesine son vermesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evlerin drone görüntüleri

Sivillerin evlere yerleştirilmesi

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun'un açıklaması

Evlerin inşaat çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI,(Hatay),

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Yardım malzemelerini dağıtılmasını beklemeden alıp götürdüler

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası kente birçok noktadan yardım malzemesi gönderildi. Salı Baba Mahallesi'ne gelen gıda ve kıyafet malzemelerini ise bazı kişiler dağıtılmasını beklemeden alıp gitti.

Kentte yaşanan deprem felaketi sonrası depremzedeler için Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemesi gönderildi. Malzemeler yetkililerin kontrolünde eşit bir şekilde dağıtılmaya başlandı. Elazığ merkeze bağlı Salı Baba Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler için gelen yardım malzemeleri ise mahallede bulunan taziye evine depolandı. Yetkililer yardım malzemelerini dağıtmak için çalışmalara başladığı sırada kimliği belirsiz bazı kişiler dağıtılmasını beklemeden yardım kolilerini alarak bölgeden ayrıldı.

BEKLEMEDEN ALIP GİTTİLER

Yardımların dağıtılması için yoğun bir şekilde yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyleyen Salı Baba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş , bazı kişilerin beklemeyip izinsiz bir şekilde yardım malzemelerini alıp gittiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Rokkoş Güneş (65) ise devletin bulundukları bölgeye 5 tır yardım malzemesi gönderdiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Eksiklerimizi tamamladılar" diye konuştu.

Yardım malzemesi almak için sırada bekleyen Sercan Balaban (28) ise bazı kişilerin tekrar tekrar gelip gıda malzemesi almaya çalıştığını bu durumdan dolayı mağdur olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yardım malzemelerinin götürülmesi

Yardım dağıtım alanı

Can Çelik anons

Muhtarla röp.

Vatandaşlarla röp.

HABER: Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ELAZIĞ,

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Edirne'de hamsinin tahtını sardalya aldı

HAVALARIN mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle son günlerde oldukça azalan ve fiyatı 30 lirayı gören hamsiye en büyük alternatif sardalya oldu. Özellikle Çanakkale Boğazı'nda bolca çıkan sardalye, kilosu 15 liradan satışa sunulduğu balıkçı tezgahlarında hem satıcı hem de alıcısının yüzünü güldürdü.

Edirne'de geçtiğimiz haftalarda 5 liradan satışa çıkan ve uğruna kuyrukların oluştuğu hamsinin fiyatı 30 liraya yükseldi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde, daha soğuk olan açık sulara kaçan hamsi, yerini sardalyaya bıraktı. Özellikle Çanakkale Boğazı'ndan bolca çıkan sardalya, Edirne Balık Pazarı'ndaki tezgahlarda 15 liradan satışa sunulunca hem vatandaşın, hem de balıkçı esnafının yüzü güldü.

Hamsinin fiyatının yüksek olmasından dolayı, vatandaşın sardalyeyi daha çok tercih ettiğini söyleyen Edirne Balık Pazarı esnaflarından Hamza Köksoy, "Bugünlerde sardalya bolluğu yaşanıyor. Tezgahların en çok tercih edilen balığı. Karadeniz 'de az hamsi çıkıyor. Fiyatı 30 liraya kadar yükseldi. Sardalya şu anda bol çıktığından dolayı kilosu 10 liraya kadar düştü. Hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor" diye konuştu.

Hamsinin çok az çıktığından dolayı pahalı olduğunu belirten balıkçı Feridun Biztiren, "Şu anda hamsi çok az çıkıyor ondan dolayı pahalı. Ancak hamsinin alternatifi olarak sardalya balığımız var. Gelibolu 'da bolca çıkıyor. Çok lezzetli bir balık. Yüksek omega içeren bir balık. Sardalyanın bol olmasından dolayı fiyatı da 10 ile 15 arasından satılıyor" dedi.

Edirne Balık Pazarı'nda hamsinin kilosu 30 ile 40 lira arasında, sardalya kilosu 15 lira, istavrit kilosu 20 liradan satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balıkçı tezgahlarından detay

Sardalyalardan detay

Balıkçı Hamza Köksoy ile röp.

Balıkçı Feridun Biztiren ile röp.

Balıklardan detaylar

Balık Pazarı genel görünüm

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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HDP önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu (2)

UMUT DOLU ANNELER'DEN AİLELERE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Diyarbakır'a gelen Uluslararası Damla Gönüllüleri üyesi bir grup kadın ile gönüllü gençler, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK tarafından kaçırılan çocukları için 150 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

20 farklı ilden 18 anne ve 22 gönüllü gencin katılımıyla yapılan ziyaretin ardından konuşan üniversite öğrencisi Şevval Ceyhan (20), "Amacımız, Diyarbakır'daki annelerimize ve tüm çocuklarının zor durumda kalan annelerimizin yanına geldik. Onlara bir yürek olduğumuzu göstermek için geldik. Bu başımızdaki belayı hep birlikte yeneceğimizi, onların çocuklarına kavuşmasındaki o sevinci hep birlikte yaşayacağımızı, nasıl şu an üzüntüsünü hep birlikte yaşadığımız gibi sevinçlerini de hep birlikte yaşayacağımızı göstermek için buradayız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR

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Kayseri'de Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi

KAYSERİ'de sivil toplum kuruluşları ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etti.

Kayseri'de, Memur- Sen, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği ile Mirasımız Kudüs Derneği üyesi yaklaşık 100 kişi, Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı 'nda bir araya geldi. Grup, 'Tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız' yazılı pankart açıp, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

'BU ANLAŞMA DEĞİL, SAVAŞ ÇAĞIRISIDIR'

Grup adına konuşan Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan , terörün yaygınlaştırılması konusunda ABD tarafından kirli bir işbirliği yapıldığını belirterek, "Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağırısıdır. 'Yüzyılın Planı' denilen içerik, Filistin 'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Bilinsin ki; Filistin ne İsrail'i hedeflediği kadar küçük, ne de ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir" dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden detaylar

-Memur Sen Kayseri Temsilcisi Aydın Kalkan'ın açıklamaları

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi 'nden bugün saat 12.00 sıralarında peş peşe Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü saat 13.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ' Kilitbahir Kalesi ' ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi ve askeri römorkörü boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu 'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğaz'dan geçişi sırasında Rus savaş gemisi ve askeri römorköre Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi ve askeri römorköründen genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Sofya'nın ilk kadın Büyükelçisi, güven mektubunu Radev'e sundu

BULGARİSTAN'ın başkente Sofya'ya Türkiye ilk kadın Büyükelçisi olarak atanan Aylin Sekizkök, güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un Brüksel 'e atanmasının ardından Sofya'ya ilk kez kadın büyükelçi olarak Aylin Sekizkök atandı. Yeni Büyükelçi Sekizkök, bugün güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e törenle sundu. Tören öncesinde Cumhurbaşkanlığı önünde muhafız temsil birliklerinin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Yeni Büyükelçi Bulgaristan marşıyla karşılandı, Cumhurbaşkanlık binasına Türk bayrağı göndere çekildi. Güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sunan Büyükelçi Aylin Sekizkök, daha sonra çıkarken Türkiye Milli Marşı ile karşılandı. Resmi muhafızlar bandosunun seslendirdiği Türkiye Milli Marşı duygulu anlar yaşattı. Askerleri selamlayan Türkiye Büyükelçisi Sekizkök, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, DHA 'ya yaptığı açıklamada, yeni görevindeki hedeflerini anlattı. Sekizkök, şunları söyledi:

"İki ülke arasında durmadan gelişen, hem ikili planda, hem de uluslararası platformda, NATO müttefikliğimiz ve AB çerçevesinde ortaklığımız dahil olmak üzere, çok yoğun bir diyaloğumuz var. Bu ilişkilerde pozitif bir gündemde gelişme teamülünde. Özellikle güvenlik konularında gayet yakın işbirliğimiz var Bulgaristan makamlarıyla. Bu konuda çok memnunuz gösterdikleri işbirliğinden. Enerji, güvenlik, ticaret, çok boyutlu bir ilişkiler malzumesi içerisinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Yoğun bir gündem olacak. Sayın Dışişleri Bakanımız bugün öğleden sonra gelecek Bulgaristan'a. Benim için çok anlamlı oldu. Güven mektubumu sunduğum gün Sayın Dışişleri Bakanımızın da Sofya'ya geliyor olması çok hızlı bir başlangıç olacak bizim için. Çok mutluyuz. Türkiye'ni gündemi çok yüklü. Ortadoğu, Libya 'daki gelişmeler, Suriye, Irak , enerji güvenliği, terörle mücadele, göç. Bu sınamaları fırsata çevirmek suretiyle çıkma noktasında büyük bir çaba sarf ediyor ülkemiz. Bunun içinde Avrupa 'nın, Balkanların her zaman ayrı bir yeri var Türk dış politikasında, komşu ülke olması hasebiyle Bulgaristan'ın çok, çok özel bir yeri var. Buradaki soydaşlarımızın barış ve refah içerisinde yaşamaları ve Bulgar ekonomisine katkıda bulunmaları anlamında da çok önemli bir ülke. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı merkezi

Türkiye bayrağı göndere çekiliyor

Muhafızlar Büyükelçiyi karşılıyor

Bulgar milli marşı

Büyükelçinin Cumhurbaşkanlığı'na çıkması

Türkiye Milli Marşı

Büyükelçi Sekizkök ile röp.

Haber-Kamera: SOFYA (Bulgaristan),

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