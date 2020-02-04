DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Özler, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler (22), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hatay'da yapılan tören sonrası cenazesi memleketi Gaziantep'e getirilen 2 yıllık Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, için öğle vakti Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken şehidin babası Uğur Özler'i teselli etmeye çalıştı. Şehidin tabutuna kapanan çok sayıda yakını da gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Bir yakını tabutuna kapandığı şehidin ardından; "Sen böyle mi gelecektin? Kalk çok daha küçüksün. Kalk sana yakışmıyor burası" diye ağladı. Bir başka kadın yakını da, "Vatan sağ olsun. Sen hakkını helal et bize, hep şehit olmak istiyordun, dileğin gerçek oldu" dedi. Şehidin kardeşi Orhan Özler de yakınlarının sözleri üzerine, "Dileği gerçek oldu. Hakkını helal et" diyerek seslendi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan Özler'in cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Uğur Özler ile anne Canan Abo Özler, şehidin tabutuna kapandı. Canan Abo, "Gururum, oğlum benim" diye gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit naaşının getirilişi

Cenaze Törenine katılanlar

Cenaze naması

Dua edilmesi

Yakınlarının ağlaması

Anne ve babasının ağlamaları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dua etmesi

Şehit naaşının cenaze aracına konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1)

İŞ MAKİNESİNDE BULUNAMADI, DEREDE ARANIYOR

Düzce İl Genel Meclisi Üyesi Fazlı Koç, Aksu Deresi'nde iş makinesi operatörünün kaybolmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Saçmalıpınar Köyü'nde Aksu deresi var. Üst tarafında baraj var. Barajda iş makinelerimiz çalışıyordu. Yol güzergahında su birikintisi nedeniyle bir toprak kayması yaşandı. Barajın yapan şirkete ait kepçenin operatörü yol açmak için bu bölgeye geliyor. Diğer arkadaşlarıyla da haberleşiyor. 'Bir heyelan var onu açmaya gidiyorum' diyor. Orada heyelanı açarken toprağın arkasındaki su baskısı makineyi toprakla beraber dereye atıyor. Haber aldığımız ilk andan itibaren olay yerine iş makineleriyle geldik. Ancak hem derenin debisinin yüksek oluşu hem de arazide yaşanan heyelanlardan dolayı yaklaşık 1 saattir çalışma yapıyoruz. Şu anda makineye ulaşmış durumdayız. Makinenin içinde arkadaşımızı bulamadık. Düzce itfaiyesi, DAKE, AFAD şu anda hepsi burada, seferber olmuş durumda. İnşallah bu yakınlarda bir yerde kendisine sağ salim ulaşmayı diliyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Tezcan SOLMAZ/ Gölkaya, DÜZCE

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Heyelan yaşanan arazide derin yarıklar oluştu, riskli bina boşaltıldı

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen heyelanın ardından, AFAD ekiplerince riskli olduğu tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi. Heyelan nedeniyle mahallede bazı binaların yakınından geçen stabilize yol ve toprak arazilerde derin yarıklar oluşurken, Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük arazide oluşan çatlak ve yarıklarla ilgili hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.

İlçeye bağlı Kadifekale Mahallesi, Papatya Sokak'ta birkaç gün süren yağışların ardından 18 Ocak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu, mahallenin birçok noktasındaki toprak arazide 1,5 metreyi bulan derin çatlaklar oluştu. Durumdan tedirgin olan mahalle halkı, belediye ekiplerine ve AFAD'a haber verdi. Mahallede ön inceleme yapan ekipler, yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle Cengiz Ek'e ait iki katlı evin tahliyesine karar verdi. Ek ailesi fertleri, birkaç eşyasını aldığı evi boşaltıp, oğlunun evine yerleşti. Ön incelemelerin tamamladığı mahallede, AFAD ekipleri tarafından rapor hazırlanması bekleniyor.

'ÖNCE SESLER GELDİ, SONRA DUVARLAR YIKILDI'

Evinde çatlaklar oluşan ev sahibi Cengiz Ek, önce bahçesinde küçük çatlakların oluştuğunu ve bu çatlakların zamanla büyüdüğünü belirtti. Ek, "Çatlakla birlikte su kaynağı çıktı, bu suyun kaynağı ise 100 metre ilerde. 2- 3 gün sonra ise evden sesler gelmeye başladı. Evimin merdiveni çöktü, duvarlar yıkıldı. AFAD ekipleri eve gelerek, inceleme yaptı ve incelemenin ardından evin boşaltılması gerektiğini belirttiler. Evin bütün betonları patladı, biz de evi tahliye ettik. Bugün ekipler bir kez daha bölgede inceleme yaptı. Yolların yeniden yapılacağını, drenaj ile suyun tahliye edilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.

'EVİM GİDECEK DİYE KORKUYORUM'

Mahalle sakinlerinden Recep Sarıoğu, çatlaklar nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Her yerde çatlakları var, şimdi evim gidecek diye korkuyorum. Yetkililerin, hemen burayla ilgili bir çalışma yapmasını istiyorum. Çatlaklar evimin önünde başlıyor, aşağıya doğru ilerliyor. Tehlikedeyiz" dedi.

'FAY HATTINA BENZER ÇATLAKLAR OLUŞTU'

Mahallede korkutucu bir manzaranın olduğunu dile getiren Kadifekale Mahallesi Muhtarı Güven Akan, "Fay hattına benzer çatlaklar oluştu. Bir buçuk metreyi bulan çatlaklar var. Hemen ilgili birimlere haber verdik. Ekipler, bölgede ön inceleme yaptı. Birçok noktadan sular çıkıyordu. AFAD ekipleri, zemin etüdü için çalışma yapacaklarını ve bu çalışmanın ardından heyelanın nedeninin ortaya çıkacağını söyledi. Şimdi bu çalışmayı bekliyoruz. Ayrıca mahallemizde bulunan bir ev için de tahliye kararı verildi. Mahallede oturan vatandaşlar tedirgin, bu kaymalar insanları korkutuyor. Mahalle muhtarlığı olarak konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

VALİ KAYMAK, İNCELEME YAPTI

Öte yandan sabah saatlerinde mahallede inceleme yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük bir arazide oluşan yarık ve çökme alanlarıyla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Kaymak, "İncelemelerin neticesinde, bölgedeki kayma kontrol altına alınabilecek. AFAD'ın vereceği rapora göre Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Genel Müdürlüğü, bölgede çalışma yapacak" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Heyelan sonucu çöken yoldan detaylar

Heyelan sonucu evine tahliye kararı verilen Cengiz Ek röportajı

Yıkılma riski gereği tahliye kararı verilen evden detaylar

Mahalle sakini Recep Sarıoğlu röportajı

Detaylar

Kadifekale Mahallesi Muhtarı Güven Akan röportajı

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL - Tayfur KARA/SAMSUN,

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Birlikte yaşadığı kadını öldüren babasına tanıklık etti: Leyla ile Mecnun gibiydiler

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 18 yıl birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ve babası Orhan Aydoğmuş (56) ile kendisine engel olmak isteyen Muhtar Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ramazan Duyan (54), hakim karşısına çıktı. Duyan'ın resmi nikahlı eşinden olan oğlu Okan Duyan, tanık olarak verdiği ifadesinde, "Asiye abla babamı, babam da Asiye ablayı çok severdi. Leyla ile Mecnun gibiydiler. Onların aşkı dillere destan bir aşktı. Babam ona asla kıyamazdı" dedi.

Antalya'da çiftçilik yapan evli Ramazan Duyan, 18 yıl önce Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak, birlikte yaşamaya başladı. Olaydan bir süre önce yaşanan tartışmalar nedeniyle Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki baba evine döndü.

Ramazan Duyan, tüm ısrarlarına rağmen geri dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için geçen yıl 15 Ağustos günü köye geldi. Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti. İddiaya göre çift arasında, 'eve dönme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Orhan Aydoğmuş araya girdi. Kısa süreli arbedenin ardından Duyan, olay yerinden ayrıldı. Asiye Aydoğmuş ise telefonla köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i arayarak, durumu haber verdi.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI, JANDARMA YAKALADI

Muhtar Ayşe Adıgüzel de eşi Ömer Adıgüzel'i de beraberine alıp, baba-kızın evine geldi. Bu sırada elinde pompalı tüfekle dönen Ramazan Duyan, evin önünde oturan Orhan Aydoğmuş'a ateş etti. Baba Aydoğmuş kanlar içinde yere yığılırken, Ramazan Duyan, kendisine engel olmaya çalışan Muhtar Ayşe Adıgüzel'i de vurdu. Ramazan Duyan, evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan Asiye Aydoğmuş'a da 2 el ateş etti. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Duyan, geldiği kamyonetiyle kaçtı.

Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, Duyan'ı Gelendost ilçesi Bağıllı Köyü yakınlarında yakaladı. Ramazan Duyan tutuklanırken, Asiye Aydoğmuş, babası Orhan Aydoğmuş ve Muhtar Ayşe Adıgüzel, Çetince Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ONU ÇOK SEVERDİ, BENİ O KADAR SEVMEZDİ'

Hakkında 3 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Duyan'ın yargılanmasına Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada, öldürülen baba-kız ve muhtarın yakınları ile Yalvaç T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ramazan Duyan hazır bulundu. Duruşmada, tutuklu sanığın resmi nikahlı eşi Fatma Duyan ve oğulları Okan Duyan ile öldürdüğü Asiye'den olan oğlu Bayram Duyan, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

'OLAY ÖNCESİ TELEFONDA KONUŞTUK'

Fatma Duyan, "Eşim Ramazan 18 senedir Asiye ile imam nikahlı olarak evlidir. Onu çok severdi, beni o kadar sevmezdi. Hep beraber aynı evde senelerce oturduk. 1.5 sene önce kumam Asiye ayrı ev isteyince Ramazan ona ayrı ev açtı. Biz çok iyi anlaşırdık o benim, ben onun çocuğuna baktık. Asiye'nin bir dediğini iki etmezdi. Asiye arada babasının evine ziyarete giderdi. Ne zaman gitse 'geri gelmeyeceğim' derdi sonra gelirdi. Ramazan, hep harçlığını verir öyle gönderirdi. Hiç kavga ettiklerini görmedim" dedi. Asiye Aydoğmuş ile olaydan birkaç saat önce konuştuklarını anlatan Fatma Duyan, "Asiye bana 'Ramazan geldi' diye söylemedi. Ramazan'ın oraya gittiğini bilmiyorum. Olay ortaya çıktıktan sonra öğrendim" diye konuştu.

'BABAM ANNEMİ ÇOK SEVERDİ'

Sanığın Asiye Aydoğmuş'tan olan oğlu Bayram Duyan (18) da, annesinin bayramlarda dedesi Orhan Aydoğmuş'un yanına gittiğini, çoğu zamanlarda dedesinin sözüne bakarak, 'geri gelmeyeceğim' dediğini anlattı. Bayram Duyan, "Annem yine Kurban Bayramı dolayısıyla gitmişti. Ben de bayramın ikinci günü annemin yanına gittim. Bir gün kalıp, döndüm. Annem 'ben artık Antalya'ya dönmeyeceğim' dedi. Sonra ben Antalya'ya döndüm, annemle olay günü konuştum. Havadan sudan bahsettik. Babamın oraya gideceğini bilmiyordum" diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Baban ile annen tartışırlar mıydı? Annen tartıştıkları için mi gitmişti?" sorusuna Bayram Duyan, "Hayır babam ile annem hiç tartışmazdı. Babam annemi çok severdi. Ne isterse yapardı. 'Liseyi bitireceğim' dedi annemi okuttu. 'Güvenlik sertifikası alacağım' dedi ona da gönderdi" cevabını verdi.

'LEYLA İLE MECNUN GİBİYDİLER'

Ramazan Duyan'ın nikahlı eşinden olan oğlu Okan Duyan ise "Asiye abla babamı, babam da Asiye ablayı çok severdi. Leyla ile Mecnun gibiydiler. Onların aşkı dillere destan bir aşktı. Babam ona asla kıyamazdı" dedi.

'MAHKUMLAR ÜZERİME GELİYOR'

İki oğlu ve eşinin tanıklık ettikleri sırada gözyaşı döken Ramazan Duyan, mahkeme başkanına bir gazete kupürü uzattı. Duyan, "Hakkımda çıkan haberlerden sonra cezaevinde birlikte kaldığım mahkumlar üzerime geliyor. Duruşmaya 5 gün kala 'Üç kez müebbet hapis cezası alacak' şeklinde haber çıkması neyin nesi anlamadım. 3 kişinin ölümünden sorumluyum, cezama da razıyım ama ben böyle haber çıkmasını engellemenizi istiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı ise "Biz ne yapabiliriz? Tanıkların beyanlarına karşı bir diyeceğin varsa onu söyle. Esas hakkında savunma yapman için sana bir dahaki duruşmada söz vereceğiz" diye konuştu

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Savcının 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği duruşma, ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sanık Ramazan Duyan'ın adliyeye getirilişi

Sanık Ramazan Duyan'ın adliyeden çıkarılıp araca bindirilmesi

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Çekirdek yedikleri iddiasıyla çocukları otobüsten indirip, tepki gösteren yolcuyu darbetti (3)

OTOBÜSTEKİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'da özel halk otobüsünde çekirdek yedikleri iddiasıyla şoför tarafından 2 çocuğun araçtan indirilmesi ve engel olmaya çalışan bir kişinin darp edilmesi olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üstleri kirli olan ve çekirdek yiyen 2 çocuğun şoför tarafından otobüsten indirilmek istendiği görülüyor. Otobüsteki diğer bir yolcunun, çocuklarının yere çekirdek kabuklarını atmadığını ve bu yüzden otobüsten atılmamaları gerektiğini söylemesi üzerine otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüyor. Çocukları koruyan yolcunun, "Çocuklara vuramazsın. Gerekirse çocuğun avukatlığını yaparım. Çocuklar inemezö dediği, buna karşı da otobüs şoförünün yerinden kalkıp yolcuya yönelerek, "O zaman gelip burayı sen temizleyeceksin. Artistlik yapmaö diyerek yolcunun boğazını sıktığı görülüyor. Otobüste çıkan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buluyor.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kırşehir'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E. (54), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi'nde bulunan Saraycık Camisi'nin şadırvanındaki musluklar 6 ay içinde 3 kez çalındı. Cami imamı Musa Toklucu, bunun üzerine 2 ay önce cami girişine güvenlik kamerası taktırdı. Geçen 27 Ocak'ta caminin şadırvanında bulunan 5 musluk yine çalındı. İmam, durumu polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, muslukları çalan kişinin Y.E. olduğunu belirledi. Muslukları yerinden söküp cebine koyarken görüntüye yansıyan Y.E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Cami cemaati ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR

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Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Ali Korkmaz yönetimindeki 02 KU 782 motosiklet ile Nuri Öztürk yönetimindeki 46 F 5524 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan motosiklet sürücüsü Muhammed Ali Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polis ekipleri

Ambulansın gelişi

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

Kaza yapan otomobil ve motosiklet

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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İremsu'nun duygulandıran mesajı

BARTIN, -BARTIN'da, lise öğrencisi İremsu Günsever'in (15), Elazığ'da depremde etkilenenler için ailesiyle birlikte gönderdiği yardım kolisine 10 TL ve yazdığı notu koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öğrencinin yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaşırken, İremsu Günsever empati kurarak notu yazdığını söyledi.

Bartın Şerife Bacı Anadolu Meslek Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi İremsu Günsever, 27 Ocak tarihinde ailesiyle hazırladığı yardım kolilerinin arasına yazdığı notla birlikte 10 lira harçlığını koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. İremsu Günsever notunda, "Sevgili kardeşlerim, merhaba. Ben İremsu. Bu kötü olayı yaşadığınız için çok üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın. Devletimiz, milletimiz, polisimiz, jandarmalarımız, AFAD'larımız, UMKE'lerimiz, Kızılay'ımız, ellerinden gelen en iyi şekilde yapıyorlar. Okul harçlığımdan size 10 lira yolluyorum. Yetmeyeceğini biliyorum ama az olsa da bir ihtiyacınızı görür. İnşallah yazdığım mektubu okursunuz. Bartın'dan sizler için dua ediyoruz. Allah'a emanet olunö ifadelerini yazdı. İremsu'nun, bu yardımına kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İyi ki varsınızö diyerek teşekkür etti.

İremsu Günsever yaptığı açıklamada, "O anda bizim başımıza gelebilir diye empati kurdum. O yüzden o notu yazdım. Aslında miktarda önemli değil onların bir ihtiyacını karşılasa yeter. Birinin çocuğu olur ona bez alabilir. Notu yazdıktan sonra İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hesabından seni paylaştı diye bana ablam haber verdi. Bende baktım çok duygulandım. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da çok teşekkür ederim." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İremsu'nun okula girmesi

-Detay görüntüler

-İremsu ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Çiftçilerin korkulu rüyası 'Çal Canavarı'nı telef etti: Çiftçileri büyük bir dertten kurtardım

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, halkın heybeti nedeniyle 'Çal Canavarı' lakabını taktığı ve ekinlere zarar verdiği belirtilen yaban domuzu, çobanlık yapan 23 yaşındaki Mehmet Oruç tarafından avlandı. Oruç, domuzun ilçedeki tarım arazilerine zarar verdiğini belirterek, "Çiftçileri büyük bir dertten kurtardım" dedi.

Çal ilçesinde çoban Mehmet Oruç, geçen pazar arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı. Oruç, Kumral mevkisinde gördüğü dev yaban domuzunu av tüfeğiyle vurarak avladı. Birçok avcının peşinde olduğu yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuzun bölgedeki tarım arazilerine zarar vermesi ve iriliği nedeniyle ilçede 'Çal Canavarı' olarak adlandırıldığı belirtildi. Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzu avlayan Oruç, "İlçemizde domuz popülasyonu çok yüksek. Domuzlar tarım arazilerine çok zarar veriyor. Arkadaşlarımla çıktığım avda, domuzun izini takip ederek buldum. Bana doğru saldırdı, iki atışta etkisiz hale getirdim. Benim vurduğum domuz heybetinden dolayı 'Çal Canavarı' diye adı çıkmış. Bu domuzu vurmak bana nasip oldu. Çiftçileri büyük bir dertten kurtardığım için sevinçliyim. İlçede böyle büyük bir domuz vurduğumu görenler, tebrik etti" dedi.

İlçede yaşayan çiftçilerden Hasan Çokak ise, domuzların tarlalarındaki ekinlere büyük zararlar verdiğini söyledi. Çiftçilerin domuzlar nedeniyle maddi olarak zarar yaşadığını kaydeden Çokak, "Çal'ın en azılı domuzundan kurtulduk. Bu genç, Çallı üreticilerini kurtardı" dedi. .

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Oruç'un koyun otlatması

-Mehmet Oruç'un tüfeğiyle dolaşması

-Mehmet Oruç ile röp.

-Çiftçi Hasan çokak ile röp.

-Mehmet Oruç'un avladığı domuzun footğrafı

(Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kütüphanede çocuk hakları köşesi açıldı

KARABÜK'te, İl Halk Kütüphanesi'nde çocuk haklarını öğretmek amacıyla Çocuk Hakları Köşesi açıldı.

Karabük Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi, Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde Çocuk Hakları Köşesi açtı. Çocuk haklarını öğretmek amacıyla açılan Çocuk Hakları Köşesi Türkiye'de il halk kütüphaneleri arasında yapılan ilk uygulama oldu. Kütüphanede, 6-14 yaş arası çocuklara belirlenen saatlerde çocuk haklarıyla ilgili eğitimler verilecek.

Çocuk Hakları Köşesinin açılış töreninde konuşan Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, "Çocuklar için neler yapabiliriz, çocuklar Karabük'te ne yapmalı diye düşündük. Bebek kütüphanemizi kurmak bir ilkti ve şuanda da Türkiye'de ilk defa bir halk kütüphanesinde çocuk hakları köşemiz olacak ve bunu Karabük gerçekleştiriyor." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehnaz Ceylan'ın konuşması

-Çocukların konuşması

-Açılıştan görüntü

-Kütüphanedeki köşeden detaylar

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Karataş Gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma

BURDUR'daki Karataş Gölü'nde kış mevsimi ayrı bir güzellik katarken, gölde balıkçılık yapanlar ise sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarından teknelerini naylona sararak korumaya çalıştı.

Karamanlı ilçesi yakınlarında bulunan Karataş Gölü yaz mevsiminde ayrı, kış mevsiminde ayrı bir güzellik sergiliyor. Burdur- Karamanlı yolu üzerinde Karataş Tepesi ve Kağılcık Dağları önünde yer alan tatlı suyu ve geniş sazlık alanlarıyla kuşlar için önemli kışlama ve üreme alanı olan Karataş Gölü'nden sulama amaçlı olarak da yararlanılıyor.

Aynı zamanda av ve yaban hayatı koruma alanı olan Karataş Gölü, kaz, fiyu, gri balıkçıl, elmabaş patka, çamurcun gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Gölde özellikle yayın ve sazan bol miktarda bulunuyor.

Karataş Gölü'nde balıkçılar kış mevsiminde teknelerinin zaman zaman eksi 5, eksi 6'ları bulan soğuklardan etkilenmemesi için naylonla sıkı sıkı sararak soğuktan korumaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gölden detay

Naylona sarılmış tekne

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,