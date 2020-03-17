DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecek (2)

HER ODADA 1 KİŞİ KALACAK

Kocaeli'de yurtdışından gelen vatandaşların karantinaya alınması için toplam 2 bin 56 oda kapasiteli 4 öğrenci yurdu boşaltılarak hazırlandı. Normal şartlar altında 2, 3 ve 4 kişilik odalardan oluşan yurtlardaki her odaya 1 kişinin yerleştirileceği öğrenildi. Hazırlanan odaların içerisinde ise tek kullanımlık sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, havlu ve terlik gibi yaşam malzemeleri yerleştirildi. Ayrıca, karantinadaki kişilerin odalarından çıkmamaları için Kızılay tarafından günde 3 öğün olarak hazırlanan yemek tabakları odalarına götürülecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Ardahan'daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00'ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarının bugün saat: 24.00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı bildirildi. Her iki ülkenin vatandaşlarının termal kameralarla taramadan geçirilerek geçiş yapabileceği belirtilen sınır kapılarında yük taşıyan TIR'ların geçişine ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çıldır Aktaş Sınır Kapısından genel detay

-Posof Türkgözü Sınır Kapısından genel detay

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

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Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş (2)

KESİK BACAK BULUNDU

Manisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun ardından vücudun geri kalanını arama çalışmaları sürerken ekipler, kesil kolun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, sol bacağa ait diz kapağı altından kesilmiş bacak bulundu.

BARAJDA AYAK, İNSAN BAŞI VE BACAK PARÇALARI BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı bir asker de arama çalışmaları devam ederken, suda insan parçaları olduğunu fark etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden bölgeye 1'i dalgıç 5 kişilik ekip sevk edildi.

Ekipler, su altında yaptıkları aramada, ufak ufak parçalara bölünmüş ayak, bacak parçaları ve insan başı buldu.

Baraj kenarında jandarma ekiplerince sudan çıkarılan parçalar, muhafaza altına alındı ve cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İnsan parçalarının bulunduğu alanda ekiplerin çalışması

Bulunan insan parçalarının taşınmasından görüntü

Cenaze aracından görüntü

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/SOMA,(Manisa),

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FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor

ISPARTA'da FETÖ/PDY'ye ait kapatılan öğrenci yurduna ait olan ve 2 yıldır metruk halde olan binanın yıkımına başlandı.

Isparta'nın Davraz Mahallesi Tren Garı altında bulunan FETÖ/PDY'ye ait eski Altınbaşak Erkek Öğrenci Yurdu binasının yıkım kararı çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişi ardından el konulan ve önce Hazine'ye ardından Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilen bina çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi. 2 yıldan bu yana metruk durumda olan ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen binanın yıkılması için Davraz Mahallesi'nde oturan halk girişimde bulundu ancak hukuksal engeller nedeniyle yıkımına izin verilmedi. Hukuken bir engel kalmayan bina için bugün itibariyle yıkım çalışmalarına başlandı.

Davraz Mahallesi Muhtarı Hulusi Kunt, "FETÖ'ye ait olan bu öğrenci yurdu bir süredir uyuşturucu ve kötü alışkanlıkları olanların, intihara kalkışanların mekanı haline gelmişti. Yıkılması için çok mücadele verdik. Sonunda yıkım kararı çıktı. Başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımız ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yıkım çalışmalarından görüntüler

-Binadan görüntüler

-Yıkıntılardan detaylar

-RÖP: Muhtar Hulusi Kunt

-Yıkılan binadan drone görüntüleri

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp (2)

ANTALYA'DA BULUNDU

Burdur merkeze bağlı İlyas köyündeki evinden 'hastaneye gidiyorum' diye çıkan ve 12 gündür haber alınamayan Süleyman Gül'den sevindirici haber Antalya'nın Kemer ilçesinde geldi. Bugün Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki Kuğulu Park'ta oturan bir kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolü sonucunda parktaki kişinin kayıp olarak aranan Süleyman Gül olduğu belirlendi. Süleyman Gül, polis eşliğinde önce devlet hastanesine ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kemer Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Gül, Antalya merkezinde oturan ağabeyi Oktay Gül'ün aranmasını istedi. Bunun üzerine polis ekipleri Süleyman Gül'ün ağabeyi Oktay Gül'ü arayıp, haber verdi. Ağabey Oktay Gül, Kemer'e gelerek polis merkezinde kardeşiyle buluştu.

'CAMİ VARDI ORALARDA UYUDUM'

Süleyman Gül, "Ben iş için gelmiştim. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyordum. Ağabeyimi de epeydir görmüyordum. Sağ olsun geldi. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ım şehit vermesin. 12 gün boyunca duraklar var burada saat kulesinin orada, burada cami vardı oralarda uyudum. Otellere gittim, belediyeye gittim ve iş başvuruları yaptım. İş vermediler. Oteller malum kapalı. Sonra parkta oturuyordum, komiserim geldi ve yakaladı" dedi.

'SAĞLIKLI BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Oktay Gül, "Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Burada kardeşime sahip çıkan esnaf ağabeylerimize, hocamız varmış ismini bilmiyorum. Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Sahiplenmiş esnaf ağabeylerimiz, hocalarımız. Çok teşekkür ederiz Kemer esnafına. Sağ olsunlar var olsunlar, minnettarız. Çok mutluyuz. Çok endişeliydik ailesi olarak. Özellikle babam ve annem çok perişan durumdalardı. Bu taraflara gelmiş ve bizi hiç aramadı. Arasaydı mutlaka kardeşim benim bir ihtiyacı varsa mutlaka sahip çıkardık. Biraz kendi ayaklarının üzerinde durmak istemiş. Artık hayata bir adım atmak istemiş. Bir şeyler yapıp ispatlayabilmek adına böyle bir yola girişmiş. Sağlıklı bulduğumuz için çok mutluyuz. Daha iyi olacak. İstediklerini daha özenle itinayla yerine getireceğiz. Onun ayaklarının üstünde durması için her şeyi yapacağız. Mutluyuz. Annesi babası da çok mutlu. Şimdi sağ salim götüreceğim kendilerine teslim edeceğim. İnşallah bu da onun için ders olmuştur. Bizi bir daha böyle üzmez. Herkese teşekkür ederiz. Yardımcı olan devletimize, milletimize, eşimize, dostumuza. Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Süleyman Gül'ın polis merkezine getirilmesi

-Kemer Polis Merkez Amirliği yazısı detay

-Süleyman Gül'ün ağabeyiyle polis merkezinden çıkışı

-Röportajlar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına ara verildi

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için bugün arama çalışmaları sürdüren ekiplerin Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması için bölgeye sevk edilmesiyle çalışmalarına ara verildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Bugün arama çalışmaları 73'üncü günde Uzunçayır Baraj Gölü'nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, 10 kilometrelik alanda yapıldı.

Arama çalışmaları sürerken ekipler, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması için bölgeye sevk edilmesiyle Gülistan Doku için arama çalışmalarına ara verildi.

ÖZEL EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevlendirmesiyle 3 Mart günü Ankara'dan gelen özel ekibin Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama çalışmaları

-Uzançayır Baraj Gölü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Aranan hırsızlık şüphelileri, keşif yaparken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri evden ziynet eşyası çaldıklar iddiasıyla aranan 4 kişi, ikinci hırsızlık için keşif yaparken yakalandı. Şüphelilerden 12 suç kaydı olan İpek Ö. (23), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezde 3 Mart'ta bir ve giren kimliği belirsiz kişiler, yükü miktarda ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İpek Ö, Hakan Y. (29), E.K. (17) ve Durdu B. (40) olduğunu belirleyip görüntülerden de kullandıkları aracın plakasını tespit etti. Toplamda 42 suç kaydı olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, ziynet eşyası hırsızlığında kullanılan aracı bir apartmanın önünde tespit etti. Hemen araştırma yapan ekipler, aradıkları 4 kişiyi hırsızlık için keşif yaparken yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden İpek Ö. ve Durdu B.'nin Gaziantep'in Nizip ilçesinde ikametten hırsızlıktan dolayı arandıkları ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Durdu B. savcılık sorgusunun ardından, E.K. ve Hakan Y. mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İpek Ö. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İpek Ö. polisler arasında

-Hastaneye alınması

-Doktor odasına götürülmesi

-Hastaneden çıkarılması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Diyarbakır'da dolu etkili oldu

DİYARBAKIR'da sağanak yağışın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi doludan korunmak için sığınacak yer aradı. Dolu yağışı ile kent merkezindeki cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürüdü.

METEOROLOJİ'DEN SEL BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışın çarşamba günü de etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış, rakımı bin 500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Görüntü Dökümü

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Dolu yağışı

Yağıştan etkilenenler

Yollarda biriken yağmur suyu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,

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Diyarbakır'da dolu etkili oldu (2)

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ARIZALANDI

Diyarbakır'da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışının ardından bazı yol ve alt geçitleri su bastı. Sudan geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Arızalı araçlar çekilirken, DİSKİ ekipleri su tahliyesi yaptı. Ayrıca yağışın ardında bazı kanalizasyon borularının patlamasıyla yollar göle döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçların biriken suda ilerlemesi

Yerdeki dolu taneleri

Alt geçitte mahsur kalan araçlar

İtfaiye ekipleri

Patlayan kanalizasyon borusu

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,