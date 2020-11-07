DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18

07.11.2020 19:48
DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Bankadan çektiği 4 bin 500 lirayı sokakta düşürdü, vatandaş toplayıp polise teslim ettiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi içinde bankadan çektiği 4 bin 500 liranın olduğu cüzdanı düşürdü ve durumu fark etmeden yoluna devam etti.

Bankadan çektiği 4 bin 500 lirayı sokakta düşürdü, vatandaş toplayıp polise teslim etti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi içinde bankadan çektiği 4 bin 500 liranın olduğu cüzdanı düşürdü ve durumu fark etmeden yoluna devam etti. Rüzgarla birlikte cüzdanın içinden etrafa saçılan paralar sokaktan geçen 2 kişi tarafından toplanarak 'Çorbacı Hasan' diye bilinen lokantacı Hasan Yılmaz'a teslim edildi. Paraları polise teslim eden Hasan Yılmaz, "Esnaflığın gereğini yaptım" dedi. Paraların düşmesi ve yoldan geçenlerin toplaması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta dün saat 14.00 sıralarında özel bir bankadan 4 bin 500 lira çeken adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Asım Okur Parkı'ndan İbrahim Sözen Caddesi'ne doğru yürürken, paraların içinde olduğu cüzdanı düşürdü. Vatandaş durumu fark etmeden yoluna devam ederken, esen şiddetli rüzgarla birlikte cüzdanda bulunan 4 bin 500 lira ise etrafa saçıldı. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi paraları toplayarak yakında bulunan lokantacı Hasan Yılmaz'a polise vermesi için teslim etti. Hasan Yılmaz tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parayı tutanak karşılığı teslim aldı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede paraları düşüren kişiyi tespit ederek parayı kendisine teslim etti.

'ESNAFLIĞIN GEREĞİNİ YAPTIM'Gazetecilere açıklama yapan Hasan Yılmaz, dün öğleden sonra 2 kişinin kendisine sokakta buldukları paralarını getirdiğini söyleyerek, "Dün öğleden sonra vatandaşın biri bankadan çektiği paraları buraya düşürmüş. Yoldan gelen arkadaşlar da bunları topladı. Sahibini aramak için polisi aradık, polise parayı teslim ettik. Sonradan da vatandaşın kendisi kamera kayıtlarından bulundu ve parası kendisine teslim edildi. Ben esnaflığın gereğini yaptım" dedi. Hasan Yılmaz, bulunan paranın 4 bin 500 lira olduğunu da sözlerine ekledi.GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİÖte yandan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, parayı çeken kişi sokakta yürürken, cebinden cüzdanının düşmesi, bu sırada paraların etrafa saçılması görülüyor. Ardından paraları toplayan 2 kişinin önce sahte olup olmadıklarını kontrol etmesi, gerçek olduklarını anlayınca da tek tek toplayarak saymaları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Güvenlik kamerası görüntülerParanın düşürüldüğü çevreden görüntüHasan Yılmaz'ın açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kadını itfaiye kurtardı

SAMSUN'da tek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan köpeğini kurtarmak için alevlerin arasına dalan Hülya Koş, dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. İtfaiye ekiplerince köpeği ile birlikte kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı. Yangın, saat 17: 00 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak'ta Hülya Koş'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden Hülya Koş dışarı çıktı. Ancak köpeği içeride kalan Koş, yeniden eve girmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların engellemeye çalıştığı kadın girdiği evden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri girdiği evde dumandan etkilenerek bayılan kadını ve girişte bulunan köpeğini çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangına tanık olan İbrahim Kesmik, "Bağrışmaları duyunca olay yerine geldi. İçeride köpek olduğunu söylediler. Ev sahibi kadında dışarıdaydı. Köpeği çıkarmak için eve girmeye çalışıyordu. Vatandaşlar engellemeye çalıştı ancak yaka paça içeri girdi. Sonra itfaiye ekipleri içeri girdiler. Köpek hemen kapının girişindeydi, kadını da evin içinden baygın bir şekilde çıkardılarö dedi.

Hasan Yılmaz, Vatandaş, Manavgat, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika


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