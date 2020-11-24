DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Datça'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 1'i uyuşturucu kullandığı diğerleri ise kullanıcı olduğu belirlenen toplam 5 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden uyuşturucu sattığı belirlenen kişinin üzerinde 10 gram esrar ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşılan bir torbacıyı takibe aldı. Datça Otobüs Terminali'nde dün öğle saatlerinde tedbir alan polis, şehirlerarası bir yolcu otobüsünden inen 31 yaşındaki E.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerindeki aramada 10 gram esrar ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ifadesinde, zaman zaman Datça'ya gelip arkadaşları ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını söyledi.Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, aynı zamanda 'torbacı' olarak bilinen ve sokaklarda uyuşturucu sattığı da belirlenen E.A'dan uyuşturucu satın aldıkları belirlenen U.B. (21), A.D.(27), M.S. (23) ve E.E.'yi (27) de gözaltına aldı. 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.