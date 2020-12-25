DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Sakarya'da evde çıkan yangında baba ve kızı öldü, oğlu yaralandı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında Seyfi Altın ve 3 yaşındaki kızı Rabia Su Altın yaşamını yitirdi, oğlu Mirza Altın yaralandı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde Altın ailesine ait evde bilinmeyen nedenle çıktı. Evden yükselen alevi ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında, Seyfi Altın ve kızı Rabia Su Altın yaşamını yitirdi, oğlu Mirza Altın ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mirza Altın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), -

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ÇOCUKLARI HAFTA SONU İÇİN ALMIŞ

Sakarya'da evde çıkan yangında baba ve kızı öldü, oğlu yaralandı (2)

Yangında oğlu Mirza Altın'ın (10) yaralandığı, kızı Rabia Su Altın (4) ile birlikte hayatını kaybeden Seyfi Altın'ın (45) bir süre önce hamile olan eşinden ayrı yaşamaya başladığı ve hafta sonu vakit geçirmek için çocuklarını ayrı yaşadığı eşinden alarak evine getirdiği öğrenildi. Yapılan ilk incelemede yangının sobayı tutuşturmak için dökülen benzinin parlaması sonucu meydana gelen parlama sonrası çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangında ağır yaralanması sonucu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mirza Altın'ın sağlık durumunun ciddi olduğu ve vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yanık ünitesine sevk edildiği öğrenildi.

SAKARYA

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Döner bıçağıyla dolaşan kişiyi durdurmaya çalışan polis, uğradığı saldırıda yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala, akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ö.G., bir polis memurunu döner bıçağı ile yaraladı. Şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşların bir kişinin döner bıçağı ile caddede dolaştığını ihbar etmesi üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Ö.G.'nin elinden döner bıçağını almak istedi. Polis ekiplerine karşı mukavemet gösteren Ö.G., döner bıçağını sallamaya başladı. Ö.G.'nin salladığı döner bıçağı, bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru S.T.'ye isabet etti. Polis memuru aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde yığılırken, Ö.G. kaçmaya başladı. Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda, takviye ekip sevk edildi. Çember oluşturan ekipler, saldırganı yakalamak için arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda, Ö.G. elindeki döner bıçağı ile yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Ö.G., polis otosuna bindirildi. Sağlık kontrolü için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ö.G., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan, Ö.G.'nin yaraladığı polis memuru S.T. polis otosu ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Meydana gelen olayda, polis memurunun korunmak için hamle yaptığı, bu sırada döner bıçağının koltuk altına yakın bir bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

'BIRAK ELİNDEKİ BIÇAĞI DİYE BAĞIRIYORDU'

Olayın görgü tanığı Yunus Yırtıcı (50), "Ben içeride oturuyordum, yedi el silah sesi duydum, Çıktım dışarıya polis arkadaş 'Yapma, bırak elindeki bıçağı' diye bağırıyordu, O bırakmadı habire sallamaya başladı, bıçağı polisin sırtına vurdu, polis arkadaş çeketi çıkarttı. Ceketi çıkardığında yara aldığını fark etti. Ben içerden pamuk getirdim pansuman yaptık. Ekip aracına bindirdik gönderdik. Polis şüpheliyi yakalamak için havaya ateş etti. Fakat şüpheli kaçmaya devam etti, ondan sonra buraya bayağı ekip geldi. Arka sokakta yakaladılar götürdüler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastaneden görüntü

Olay yerinden görüntü

Halil İbrahim KARABIYIK anons

Genel ve detay görüntü

Haber: Halil Şbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekimi yapıldı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Akçakiraz Beldesi'nde yapımı tamamlanan 111 konut için kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için yeni konutların inşa çalışmaları sürüyor. Akçakiraz Beldesi'nde yapılan 111 konutun hak sahibinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. İl Özel İdaresi'nde yapılan kura çekimine katılan Vali Erkaya Yırık, 24 Ocak'taki depremde binlerce vatandaşın mağdur olduğunu belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapmış olduğu çalışmayla ilk günden itibaren 19 bin 500 toplu konutu planlamak suretiyle inşaatına başladı. Bugüne kadar devam eden inşaat çalışmaları neticesinde 13 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Dilek Sitesi başta olmak üzere Yazıkonak Beldesi, Karşıyaka Mahallesi ve bugün de Akçakiraz Beldesi ile birlikte çekeceğimiz kuralarla vatandaşlarımızın tamamlanmış olan konutlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Bugün Akçakiraz'da devletimizin yapmış olduğu 111 konutun kura çekimini birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Konuşmaların ardından yapılan kurayla hak sahipleri belirlendi.