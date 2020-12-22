DHA YURT BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 3

22.12.2020 09:44
DHA YURT BÜLTENİ- 3, System.String[]

KORONAVİRÜSE 7 AYDA 2 KEZ YAKALANAN HEMŞİREDEN KURALLARA UYUN ÇAĞRISI: YOLUN SONUNA GELDİĞİMİ DÜŞÜNDÜMİZMİR'de 7 ayda 2 kez koronavirüse yakalanıp uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan 39 yaşındaki hemşire Hatice Demir Savaş, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

KORONAVİRÜSE 7 AYDA 2 KEZ YAKALANAN HEMŞİREDEN KURALLARA UYUN ÇAĞRISI: YOLUN SONUNA GELDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM

İZMİR'de 7 ayda 2 kez koronavirüse yakalanıp uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan 39 yaşındaki hemşire Hatice Demir Savaş, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı. Hiçkimsenin virüsü hafife almaması için çağrıda bulunan Savaş, genci yaşlısı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yaparken 3 çocuk annesi Hatice Demir Savaş, geçen nisan ayında koronavirüse yakalandı. Rahatsızlanması üzerine Savaş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde akciğerlerinde Kovid-19'a bağlı tutulum tespit edilen Savaş, hastanede 1 hafta tedavi sonrası evinde 3 hafta karantinada kaldı. Sağlığına kavuşan Savaş, kasım ayında ise nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle tekrar hastaneye gitti. 7 ay sonra tekrar covid-19 testi pozitif çıkan Savaş, hastalığı ailesine bulaştırmamak için bu kez İzmir Valiliği tarafından belirlenen öğrenci yurdunda 3 hafta karantinada kaldı. Hatice Demir Savaş, sağlığına kavuşarak evine döndü.

"YOLUN SONUNA GELDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı süreci anlatan Hatice Demir Savaş, "İlk kez nisan ayında covide yakalandım. Çok ciddi nefes darlığı çektim. Kalp ritmim arttı. Hastanede 1 hafta yattım. Sonra evde 3 hafta karantinada kaldım. Çok ciddi nefes darlığı yaşadığım anlar oldu. Yolun sonuna geldiğimi düşündüm. Çocuklarımı göremeyeceğimi ve hayatımın bu şekilde sona ereceğini düşündüm. Karamsarlığa kapıldığım dönemler oldu. Şükür o dönemi atlattım. Kasım ayında bir kez daha koronavirüse yakalandım. Tekrar testim pozitif çıkınca çok ağladım. Yine çocuklarıma kavuşamayacağımı düşündüm. Vücudum bu hastalığı bir kez daha kaldıramayacağını düşündüm. Vücudumda kas ağrıları oldu. Çocuklarıma bulaştırmamak adına karantinayı bir yurtta geçirdim" dedi.

MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN ÇAĞRISIÇok sıkıntılı bir süreç atlattığını vurgulayan Hatice Demir Savaş, "Virüse ilk yakalandığında ciddi boyutta zatürre oldum. Nefes darlığı yaşadım. Covid 19, bana astım hastalığını miras bıraktı. Virüse 2'nci kez yakalandığında ise, kas ve eklem ağrıları çok ciddi boyuttaydı. Virüsü atlatalı 1 ay olmasına rağmen hala eklem ağrılarım sürüyor" dedi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Hatice Demir Savaş, koronavirüsün genç- yaşlı ayırt etmediğini ve ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uyulması gerekiyor. Hepimiz bunlara dikkat ettiğimiz takdirde ülkemiz ve dünya, bu süreci kısa sürede atlatır" dedi.

Hatice Demir, Koronavirüs, Nisan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 3 - Son Dakika


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