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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 2,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 2,5 milyar dolarlık ihracat

13.01.2022 10:59

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) geçen yılki ihracatı, 2020'ye göre yüzde 22,96 arttı ve 2 milyar 542 milyon 902 bin dolar oldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) geçen yılki ihracatı, 2020'ye göre yüzde 22,96 arttı ve 2 milyar 542 milyon 902 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten, 187 özerk ve serbest bölge ile ülkelere ürün gönderildi.

Önceki yıl 2 milyar 68 milyon 107 bin dolar ihracat yapan DAİB'in 2021 yılı ihracatı, 2020 yılına göre yüzde 22,96'lık artışla 2 milyar 542 milyon 902 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışına 2020 yılında 1 milyar 515 milyon 312 bin dolarlık sanayi ürünü, 459 milyon 328 dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, 2021 yılının aynı döneminde sanayide yüzde 19,28'lik artışla 1 milyar 807 milyon 526 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 29,43'lük artışla 594 milyon 527 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Madencilik sektöründeki ihracat artışı yüzde 50'yi geçti

Birliğin madencilik sektörü ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 50,69 oranında artışla 93 milyon 466 bin dolardan 140 milyon 847 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında geçen yıl ilk sırayı 272 milyon 78 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 270 milyon 183 bin dolar ile makine, 243 milyon 259 bin dolar ile çelik sektörü izledi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 50 milyon 414 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 241 milyon 104 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 41 milyon 128 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yıl boyunca en çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin 2021 ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 630 milyon 266 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Yıl boyunca ülke bazlı en çok ihracat yapılan Irak'ı, 156 milyon 579 bin dolar ile İran, 148 milyon 851 bin dolar ile Azerbaycan- Nahçıvan, 119 milyon 105 bin dolarla Almanya, 114 milyon 982 bin dolarla Türkmenistan, 86 milyon 365 bin dolarla Suriye izledi.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, 2021'in ihracatçılar için olumlu ve başarılı geçtiğini söyledi.

Yılı 2 milyar 542 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını ifade eden Tanrıver, şu bilgileri verdi:

"İhracatımızı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 artırdık. Bunu 2 bin 766 ihracatçımızla 187 ülkeye ihracat yaparak başardık. Bütün olumsuzluklara ve Kovid-19'a rağmen geçen yıl ihracatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye ihracatla büyüyor, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye haline doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ihracatın ithalatı karşılama oranımız yüzde 84'e yaklaştı. Amacımız ihracat fazlası veren ülke haline gelmek. Bunda da DAİB hak ettiği yeri bulacak."

"Başarı grafiğimiz her geçen gün yükseliyor"

Tanrıver, ekonomik sorunların ihracatla aşılacağını belirterek, Türkiye'nin ihracat için çok önemli konumda olduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde lojistiğin önemine işaret eden Tanrıver, "Dünyadaki ülkeler arasındaki mesafelerin uzaklığı ve Çin'in salgından dolayı Avrupa Birliği gibi önemli pazarlara uzak kalmasından dolayı bunun yerini Türkiye'nin doldurabileceğini, inşallah Türkiye içinde de DAİB'in bu boşluğu dolduracağına inanıyoruz. DAİB olarak başarı grafiğimiz her geçen gün yükseliyor, bunların hepsi ihracatçılarımız sayesinde, onlara müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 347 firmanın ihracatçı ailesine katıldığını ve bunlardan 295'inin ilk defa ihracatla tanıştığını anlatan Tanrıver, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Ermenistan sınırının açılacağını düşünüyorum. Buna hazırlık yapıp bu pastadan hızlıca pay almamız lazım. Çünkü Ermenistan bu coğrafyaya çok yakın. Bu sene hedefimiz yakın coğrafyaların bütün ihtiyaçlarını Doğu Anadolu'dan karşılamak. Geçen yıl 17 ilimizin hepsinden ciddi anlamda ihracat yaptık. Erzurum en çok ihracat yapan iller içinde ilk 5'te. Doğu Anadolu'ya güvenip üretimi artıralım, üretim arttıkça ihracatımız artar."

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 2,5 milyar dolarlık ihracat
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 2,5 milyar dolarlık ihracat
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 2,5 milyar dolarlık ihracat

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Doğu Anadolu, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 2,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 2,5 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
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