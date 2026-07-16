Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız - Son Dakika
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Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız
16.07.2026 11:35
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Dünyanın en güçlü ordularının belirlendiği Global Firepower 2026 raporu yayınlandı. 145 ülkenin 60’tan fazla kritere göre değerlendirildiği analizlerde Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte ilk ona giren “Dünyanın en güçlü orduları” listesi…

Dünya siyasetinde söz hakkı sahibi olmak için ülkeler savunma sanayi alanında yarışıyor. Dünyanın en güçlü ordularının belirlendiği Global Firepower 2026 raporu açıklandı. 145 ülkenin askeri gücü, 60'tan fazla kriter üzerinden analiz edildi. Listede bu yıl dengeler değişti.

Personel sayısından savaş uçaklarına, savunma bütçesinden teknolojik kapasiteye kadar birçok başlığın değerlendirildiği "Dünyanın En Güçlü Orduları 2026" sıralaması dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

İşte ilk ondaki ülkeler:

1-ABD

Dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip olan ABD, gelişmiş hava kuvvetleri, küresel üs ağı ve modern donanmasıyla listenin zirvesindeki yerini korudu. Nükleer kapasitesi ve teknolojik üstünlüğü, ülkeyi askeri alanda rakiplerinden ayıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

2-RUSYA

Geniş askeri envanteri ve stratejik füze gücüyle öne çıkan Rusya, kara kuvvetlerindeki kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Ukrayna savaşı nedeniyle ağır kayıplar yaşamasına rağmen dünyanın en güçlü orduları arasında üst sıralardaki yerini sürdürüyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

3-ÇİN

Son yıllarda savunma harcamalarını hızla artıran Çin, özellikle donanma ve füze sistemlerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Pekin yönetimi, modern savaş teknolojilerine yaptığı yatırımlarla küresel askeri dengede ağırlığını artırmayı sürdürüyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

4-HİNDİSTAN

Asker sayısı bakımından dünyanın en kalabalık ordularından birine sahip olan Hindistan, personel sayısı ve geniş askeri envanteriyle dikkat çekiyor. Yerli savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik projeler de ülkenin askeri kapasitesine katkı sağlıyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

5-GÜNEY KORE

Kuzey Kore'den kaynaklanan güvenlik tehditleri nedeniyle savunmaya büyük önem veren Güney Kore, modern savaş uçakları, gelişmiş füze sistemleri ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor. Ülke, Asya'nın en güçlü orduları arasında yer almayı sürdürüyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

6-FRANSA

Avrupa'nın en güçlü ordularından biri olarak gösterilen Fransa, gelişmiş savunma sanayisi ve nükleer kapasitesiyle öne çıkıyor. Rafale savaş uçakları ve uçak gemisi filosu, ülkenin askeri gücüne önemli katkı sağlıyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

7-JAPONYA

Savunma politikalarında son yıllarda önemli değişikliklere giden Japonya, gelişmiş teknolojisi ve modern deniz kuvvetleriyle dikaktleri üzerine çekiyor. Artan savunma bütçesi ve yeni nesil askeri projeler, ülkenin küresel sıralamadaki konumunu güçlendiriyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

8-BİRLEŞİK KRALLIK

NATO'nun önde gelen üyelerinden biri olan Birleşik Krallık, güçlü donanması ve küresel operasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Nükleer caydırıcılığı ve modern hava kuvvetleri de ülkenin askeri gücünü destekleyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

9-TÜRKİYE

Yerli ve milli savunma sanayisindeki atılımlarla dikkat çeken Türkiye, İHA ve SİHA teknolojilerinin yanı sıra milli savaş uçağı KAAN, Altay tankı ve MİLGEM gibi projelerle askeri kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor. Stratejik konumu, güçlü kara ordusu ve gelişen savunma teknolojileriyle Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında üst sıralardaki yerini koruyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

10-İTALYA

Akdeniz'in en önemli askeri güçlerinden biri olan İtalya, güçlü donanması ve modern hava kuvvetleriyle öne çıkıyor. NATO bünyesindeki aktif rolü ve gelişmiş savunma sanayisi, ülkenin üst sıralardaki yerini korumasında etkili oluyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız

Birleşik Krallık, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Savunma, Japonya, Fransa, İtalya, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ordu Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin sırasına şaşıracaksınız - Son Dakika

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