Dursun Çiçek: Yeni Parti ile CHP birleşebilir

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Özgür Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını İçişleri Bakanlığına teslim etmesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çiçek, sürecin CHP’de uzun süredir devam eden parti içi anlaşmazlıkların sonucu olduğunu ifade etti.

“BAŞKA SEÇENEK BIRAKILMADI”

CHP’de yaşanan ayrışmadan üzüntü duyduklarını belirten Çiçek, Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut yönetimin tutumunu eleştirdi.

Çiçek, “İl başkanlarının görevden alınması, partide tasfiye sürecine girilmesi ve bütün çağrılara rağmen kurultayın toplanmaması, değişim isteyenler için başka seçenek bırakmadı” ifadelerini kullandı.

CHP’de kalan değişim yanlılarının kurultay sürecini takip edeceğini aktaran Çiçek, parti iradesini yansıtan yeni bir yönetimin oluşması için mücadele edeceklerini söyledi.

“YENİ PARTİ İLE CHP BÜTÜNLEŞEBİLİR”

Mücadelenin neden parti içinde sürdürülmediğine ilişkin soruya yanıt veren Çiçek, CHP yönetiminin mahkeme kararlarına bağlı bir süreçle göreve geldiğini ve yargı sürecinin ne zaman sonuçlanacağının belirsiz olduğunu savundu.

Yeni Parti çalışmalarının CHP’deki hukuki ve siyasi süreçle paralel şekilde devam edeceğini dile getiren Çiçek, yargıdan olumlu bir karar çıkması halinde iki partinin yeniden bir araya gelebileceğini belirtti.

Çiçek, “Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütünleşmesi önemli bir sorun yaşanmadan mümkün olabilir. Yeni yönetimin seçilmesi halinde seçim ittifakı veya birleşme kararı alınmasının önünde yasal bir engel yok” dedi.

“SEÇİMİ 2027 SONBAHARINDA BEKLİYORUM”

Erken seçim beklemediğini ifade eden Çiçek, genel seçimin 2027 yılının sonbaharında yapılacağını öngördüğünü söyledi.

Özgür Özel’in CHP kurultayında yüksek oy alacağını düşündüğünü belirten Çiçek, istifaların tek seferde değil, belirli bir sürece yayılarak gerçekleşmesinin bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti. Çiçek, bu süreçte CHP’deki kurultay çalışmalarının takip edildiğini ve değişim yanlılarının yeniden parti yönetimine gelmesinin amaçlandığını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki tutumunu da değerlendiren Çiçek, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı döneminde önemli görevler üstlendiğini ancak kurultayı kaybettikten sonra aktif siyasetten çekilmesi gerektiğini savundu.

Çiçek, “Tekrar bir büro açması ve yeniden siyasi tartışmaların merkezine dönmesini tecrübesine yakıştıramadım. Kılıçdaroğlu son iki aydır yanlışları peş peşe yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ VE BELEDİYE BAŞKANLARI CHP’DE KALACAK MI?

Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmaları değerlendiren Çiçek, belediye başkanlarının Yeni Parti’ye geçmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Belediyelerin CHP’de kalmasının kurultay sürecinin sağlıklı işlemesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, Mansur Yavaş’ın veya diğer belediye başkanlarının kısa vadede parti değiştirmesinin belirleyici olmayacağını ifade etti.

Yeni Parti sürecinin ağırlıklı olarak milletvekilleri üzerinden yürütüldüğünü belirten Çiçek, çok sayıda eski ve mevcut milletvekilinin Yeni Parti’ye katılmak için ortak bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Çiçek, “Çok sayıda milletvekiliyle birlikte Yeni Parti kurulduktan sonra ortak bir açıklama yaparak partiye geçmeyi planlıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNÜLMELİ”

CHP’de son iki aydır yaşanan tartışmaların Türkiye’nin gerçek gündeminin önüne geçtiğini savunan Çiçek, Yeni Parti’nin kurulmasıyla birlikte ekonomi, hayat pahalılığı, emekliler, çalışanlar ve asgari ücret gibi konuların yeniden tartışılmasını umduğunu söyledi.

Çiçek, siyasi tartışmaların ardından Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal sorunlarına odaklanan yeni bir döneme girilmesi gerektiğini belirtti.