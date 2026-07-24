Dursun Çiçek: Yeni Parti ile CHP birleşebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dursun Çiçek: Yeni Parti ile CHP birleşebilir

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek, Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından yaşanan süreci Haberler.com’a değerlendirdi. Çiçek, CHP’de yönetimin değişmesi halinde Yeni Parti ile seçim ittifakı yapılabileceğini veya iki partinin yeniden birleşebileceğini söyledi.

CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Özgür Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını İçişleri Bakanlığına teslim etmesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çiçek, sürecin CHP’de uzun süredir devam eden parti içi anlaşmazlıkların sonucu olduğunu ifade etti.

“BAŞKA SEÇENEK BIRAKILMADI”

CHP’de yaşanan ayrışmadan üzüntü duyduklarını belirten Çiçek, Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut yönetimin tutumunu eleştirdi.

Çiçek, “İl başkanlarının görevden alınması, partide tasfiye sürecine girilmesi ve bütün çağrılara rağmen kurultayın toplanmaması, değişim isteyenler için başka seçenek bırakmadı” ifadelerini kullandı.

CHP’de kalan değişim yanlılarının kurultay sürecini takip edeceğini aktaran Çiçek, parti iradesini yansıtan yeni bir yönetimin oluşması için mücadele edeceklerini söyledi.

“YENİ PARTİ İLE CHP BÜTÜNLEŞEBİLİR”

Mücadelenin neden parti içinde sürdürülmediğine ilişkin soruya yanıt veren Çiçek, CHP yönetiminin mahkeme kararlarına bağlı bir süreçle göreve geldiğini ve yargı sürecinin ne zaman sonuçlanacağının belirsiz olduğunu savundu.

Yeni Parti çalışmalarının CHP’deki hukuki ve siyasi süreçle paralel şekilde devam edeceğini dile getiren Çiçek, yargıdan olumlu bir karar çıkması halinde iki partinin yeniden bir araya gelebileceğini belirtti.

Çiçek, “Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütünleşmesi önemli bir sorun yaşanmadan mümkün olabilir. Yeni yönetimin seçilmesi halinde seçim ittifakı veya birleşme kararı alınmasının önünde yasal bir engel yok” dedi.

“SEÇİMİ 2027 SONBAHARINDA BEKLİYORUM”

Erken seçim beklemediğini ifade eden Çiçek, genel seçimin 2027 yılının sonbaharında yapılacağını öngördüğünü söyledi.

Özgür Özel’in CHP kurultayında yüksek oy alacağını düşündüğünü belirten Çiçek, istifaların tek seferde değil, belirli bir sürece yayılarak gerçekleşmesinin bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti. Çiçek, bu süreçte CHP’deki kurultay çalışmalarının takip edildiğini ve değişim yanlılarının yeniden parti yönetimine gelmesinin amaçlandığını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki tutumunu da değerlendiren Çiçek, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı döneminde önemli görevler üstlendiğini ancak kurultayı kaybettikten sonra aktif siyasetten çekilmesi gerektiğini savundu.

Çiçek, “Tekrar bir büro açması ve yeniden siyasi tartışmaların merkezine dönmesini tecrübesine yakıştıramadım. Kılıçdaroğlu son iki aydır yanlışları peş peşe yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ VE BELEDİYE BAŞKANLARI CHP’DE KALACAK MI?

Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmaları değerlendiren Çiçek, belediye başkanlarının Yeni Parti’ye geçmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Belediyelerin CHP’de kalmasının kurultay sürecinin sağlıklı işlemesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, Mansur Yavaş’ın veya diğer belediye başkanlarının kısa vadede parti değiştirmesinin belirleyici olmayacağını ifade etti.

Yeni Parti sürecinin ağırlıklı olarak milletvekilleri üzerinden yürütüldüğünü belirten Çiçek, çok sayıda eski ve mevcut milletvekilinin Yeni Parti’ye katılmak için ortak bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Çiçek, “Çok sayıda milletvekiliyle birlikte Yeni Parti kurulduktan sonra ortak bir açıklama yaparak partiye geçmeyi planlıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNÜLMELİ”

CHP’de son iki aydır yaşanan tartışmaların Türkiye’nin gerçek gündeminin önüne geçtiğini savunan Çiçek, Yeni Parti’nin kurulmasıyla birlikte ekonomi, hayat pahalılığı, emekliler, çalışanlar ve asgari ücret gibi konuların yeniden tartışılmasını umduğunu söyledi.

Çiçek, siyasi tartışmaların ardından Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal sorunlarına odaklanan yeni bir döneme girilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Dursun Çiçek, Özgür Özel, Son Dakika

Son Dakika CHP Dursun Çiçek: Yeni Parti ile CHP birleşebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu
İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir
Kargoyu kameraya bakarak kırdı Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Trump: İran’a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum Trump: İran'a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum
Fenomen Fatma Soydaş’ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü
Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş’ten flaş açıklama Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Galatasaray’ın kamp kadrosunda sürpriz eksik Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
Mersin’de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı Mersin'de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
41 yaşındaki Modric’ten bir yeni imza daha 41 yaşındaki Modric'ten bir yeni imza daha
Fenerbahçe’den TFF’ye başvuru hazırlığı Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

16:25
Haluk Levent’e bir darbe de Fatih Altaylı’dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
15:42
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
15:31
Genç sevgililerin acı sonu Uçurumun dibinde can verdiler
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
13:22
Ruşen Çakır’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
13:06
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:28
Mansur Yavaş’a anket şoku
Mansur Yavaş'a anket şoku
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 16:35:32. #7.12#
SON DAKİKA: Dursun Çiçek: Yeni Parti ile CHP birleşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.