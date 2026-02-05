Eğirdir Gölü'nde Küp Mezar Buluntuları - Son Dakika
Eğirdir Gölü'nde Küp Mezar Buluntuları

Eğirdir Gölü\'nde Küp Mezar Buluntuları
05.02.2026 12:39
Kuraklık nedeniyle çekilen gölde insan kemikleri ve 'küp mezar' buluntuları keşfedildi.

ISPARTA Eğirdir Gölü'nün kuraklık nedeniyle çekilen sahil kesiminde 'küp mezar' olduğu değerlendirilen çok sayıda buluntu ortaya çıktı. Bazıları kırılarak zarar verilen küplerde insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumla ilgili jandarmaya bilgi verdiklerini belirterek, bölgede arkeolojik çalışma yapılmasını istedi.

Eğirdir Gölü'nün son dönemde kuraklık nedeniyle çekilen bölümlerinden Beydere köyündeki sahil kesiminde, çok sayıda 'küp mezar' olduğu düşünülen buluntular ortaya çıktı. Gölün çoğunlukla bu yıl çekilen bölümü olan Beydere'de gün yüzüne çıkan küplerden bazılarının içinde insana ait olduğu değerlendirilen kemikler olduğu görüldü. Bir kısmı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılan küpleri fark eden Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumu jandarmaya bildirdi. Dalfidan bulunan insan kemiklerini ise kendi imkanlarıyla korumaya aldı.

DHA muhabirine konuşan Ali Dalfidan, sularının çekilmesiyle sahil boyunca birden fazla büyük küple karşılaştıklarını belirterek, bazı küplerin içerisinde insan kemiklerine benzeyen kalıntılar bulunduğunu söyledi. Durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdiklerini aktaran Dalfidan, küplerin içerisinde değerli eşya olabileceği düşüncesiyle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırdığını ve bu durumun tarihi dokuya zarar verdiğini söyledi. Muhtar Ali Dalfidan, buluntuların 'küp mezar' olarak kullanıldığını düşündüklerini, alanın mutlaka uzman ekipler tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı. Dalfidan, bölgede arkeolojik çalışma yapılmasını da istedi. Göl kıyısında ortaya çıkan buluntularla ilgili detaylı inceleme başlatılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

