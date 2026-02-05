Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar

Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
05.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde yer alan ünlü isimlerle yazışmalar, dosyaya ilişkin yeni detayları ortaya çıkarıyor. Dosyalarda yer alan alıcısı ve göndericisi gizli bazı e-postalarda ise Epstein'in adasında 'insan avı' yapıldığına dair ifadelere rastlandı.

ABD Adalet Bakanlığının ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarının bir kısmını kamuoyuyla paylaşması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KADINLARI DENİZ CANLILARINA BENZETTİLER: KAFASINI ATARSIN VE GÖVDESİNİ SAKLARSIN

Dosyalar arasında yer alan, Epstein'in Fransız diplomat Olivier Colom'a 2013'te gönderdiği e-postada, "Karayipler'deki adamdayım, kızlarla dolu bir akvaryumla birlikte." ifadeleri bulunuyor. Kadınların farklı deniz canlılarına benzetildiği görüşmede, Epstein'den gönderilen başka bir e-postada, "Hayır, bazıları karides gibidir, kafasını atarsın ve gövdesini saklarsın." mesajına yer veriliyor.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor
Olivier Colom

EPSTEİN'A "BENDEN BİR ÇOCUK SAHİBİ OLUR MUSUN?" DİYE SORMUŞ

İngiliz girişimci Nicole Junkermann da ismi soruşturma dosyalarında yer alanlar arasında. Junkermann tarafından Epstein'e 2010'da gönderilen bir e-postada, "Benden bir çocuk sahibi olur musun? Bunu yapmak için en iyi yer neresi?" ifadeleri yer alıyor. Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla yeni dosya, özellikle sosyal medya kullanıcılarının hedef tahtası haline gelmiş durumda.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor
Nicole Junkermann

EPSTEİN'DEN BİLL GATES'E "FAKİR İNSANLARDAN KURTULMA" SORUSU

Dosyalarda yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma da Epstein'in Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırdı. İsmi gizlenen bir göndericinin, Epstein'e yolladığı e-postada, "Bill Gates'e sorduğun 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım/yorumum var." yazdığı görülüyor.

Göndericinin, bunu telefonda tartışmak istemesi üzerine Epstein, "Her zaman arayabilirsin." yanıtını veriyor. Epstein, yazışmanın devamında, "Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin." ifadesini kullanıyor. Gates, dün yaptığı açıklamada, Epstein ile geçirdiği vakti "aptallık" şeklinde nitelendirmiş ve onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti. Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda Gates'ten gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verilmişti.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor
Bill Gates

BELGELERDE ADI GEÇEN YAZAR CHOPRA'DAN AÇIKLAMA

Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, hakkında medyada yer alan haberlerle ilgili üzüntü duyduğunu bildirdi. Chopra, yaptığı açıklamada, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum, Hiçbir zaman suç teşkil eden veya istismara yönelik herhangi bir eyleme karışmadım, bunlara katılmadım. Kurduğum tüm temaslar sınırlıydı ve istismar faaliyetleriyle ilgisi yoktu." ifadesini kullandı. Dosyalar arasında yer alan, Chopra'nın 8 Mart 2017'de Epstein'e gönderdiği bir e-posta sosyal medyada dikkati çekmişti. Söz konusu e-postada Chopra'nın, "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir." ifadelerini kullandığı görülmüştü.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor
Deepak Chopra

"ZEKİ İNSANLAR YAHUDİ"

Epstein'a Masha Drakova isimli birinden atılan mailde ise, "Zeki insanları bulmak için kriterler buldum. Ne kadar Yahudi olursan o kadar akıllı olursun. Sen yüzde 98 Yahudi olduğunu söyledin, çok akıllısın. Eski patronum yüzde 78 Yahudi. O da çok akıllı, ama senden daha az akıllı." ifadeleri kullanıldı.

Drakova, "yüzde 99,3 Yahudi olan" yakın bir arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, onun "inanılmaz zeki" olduğunu iddia ediyor. "Daha fazla Yahudi bulunmasında kaynak bulma işleminin" akrabalar aracılığıyla yapılabileceğini vurgulayan Drakova, bu kişilere DNA testi yaptırılmasını öneriyor. Drakova, "yüzde 98 Yahudi olan" herkes için bir etkinlik düzenlenmesini ima ederek, bunların hiçbirinin dindar olmadığını kaydediyor.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor

EPSTEİN DOSYASINDA "İNSAN AVI" İDDİASI

Dosyalarda yer alan alıcısı ve göndericisi gizli 11 Aralık 2002 tarihli e-postada "Adada kızlar için hazine avından bahsedebilir miyiz... 4 Ocak'ta orada olacağız... Bana özel telefon numaranı ver... Beni özledin mi??? Sevgiler. Sevgiler." ifadeleri bulunuyor. Yılı belli olmayan 1 Ocak tarihli, göndericisi ve alıcısı gizli, "çulluk avı sona erdi, ay kriketleri çantada" konulu e-postada ise, "Tahmin et ne oldu? Onlar zenci." ifadelerine rastlanıyor.

Ayrıca, 24 Ekim 2016 tarihli, alıcısı ve göndericisi gizli e-postada "Anladım! Harika bir yaşlı adam ve harika bir av! Bankacılarım dikkatli olmalı..." mesajına yer veriliyor. Aynı konuşmada e-posta adresi gizlenen ancak altında Fransız Banker Ariane de Rotschild'ın ismi yazan başka bir mesajda, "Teşekkürler. Heyecan verici bir av..." ifadeleri bulunuyor.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor

EPSTEİN VE RUPERT MURDOCH İLİŞKİSİ

İsmi bilinmeyen bir kişinin Epstein'a 18 Ağustos 2012 tarihinde yolladığı e-postada Epstein'ın "Ian, Rupert Murdoch ve eşinin yanında kalıyor... benim durumum bu." yazdığı görüldü. E-postada ismi sansürlenen kişinin ise Epstein'ın da Murdoch'un yanında kalıp kalmadığını sorguladığı gözlemlendi.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor
Rupert Murdoch

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Ünlüler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular
Asansöre biner binmez balonlar patladı Asansöre biner binmez balonlar patladı
Şampiyonluk için gelmişti Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP’a bildirdi İşte ödenen bonservis bedeli Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Epstein hayranı çıkan ünlü filozofan tartışmalı tavsiyeler Epstein hayranı çıkan ünlü filozofan tartışmalı tavsiyeler
Galatasaray ayrılığı duyurdu İşte Yusuf Demir’in yeni takımı Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Yusuf Demir'in yeni takımı
Hindistan’da çocuğun midesinden “hulk“ çıktı Hindistan'da çocuğun midesinden "hulk" çıktı
Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.

19:12
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:46
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
18:33
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:49
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:18:12. #7.11#
SON DAKİKA: Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.