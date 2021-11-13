GÜNDEM / 13 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni ile Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

(Çanakkale/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Dersi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Bakanlığa bağlı kuruluşları ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret edecek.

(Konya/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katılacak, millet bahçesini, belediyeyi, AK Parti İlçe Başkanlığını, kaymakamlığı ziyaret edecek, TOKİ Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemede bulunacak.

(Ankara/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Gişeleri mevkisinde "İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılacak, programın ardından gazetecilerle bir araya gelecek.

(Kırıkkale/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultan Ahmet Aydın Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi ile Korkuteli ilçesinde yeni yapılan camilerin toplu açılış törenine katılacak.

(Antalya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 3. Lig'de 13. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak maçlarla başlayacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Aliağa Petkimspor, Türk Telekom- Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol- Anadolu Efes maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/Ankara/15.30/İstanbul/18.00/20.15) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. haftanın 6 maçı yapılacak. Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Mert Grup Sigorta- Sarıyer Belediyespor, PTT- Bolu Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Kuzeyboru- Fenerbahçe Opet karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/13.30/16.30/Ankara/14.00/16.30/Aydın/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 7. hafta maçları yapılacak.

6- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın Györi Audi ETO KC takımıyla karşılaşacak.

(Györ/20.00)

7- Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. Tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını konuk edecek.

(İzmir/17.30) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.