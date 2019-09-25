GÜNDEM / 25 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlik ile Türkiye-Pakistan- Malezya Üçlü Toplantısı'na ve TAİK tarafından düzenlenecek "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılacak.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüşecek Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ve Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'i kabul edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü"nü imzalayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Palace Hotel'de düzenlenecek RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katılacak, Şabanözü ilçesinde fabrika ziyaretleri yapacak ve Yakınkent OSB'yi ziyaret edecek.

(Çankırı/11.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Edirne/11.45-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu kapsamında, himayesinde düzenlenecek "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?" konulu yüksek düzeyli yan etkinliğe katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adana'da polis otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

6- Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memurunun yargılanmasına, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

7- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

8- Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında mezarı başında anılacak.

(Kırşehir/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güreş Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı Bakanlık merkez binada ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 25 maçla sürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, deplasmanda Hacettepe, Göztepe ise evinde Yozgatspor 1959 ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

(Amiens/21.00)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında BOTAŞ, Polonya temsilcisi Arka'yı Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- TSK'nin haberleşme altyapısına takviye

TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki Sözleşmesi kapsamında, ASELSAN tarafından üretilen 134 HF araç ile 25 HF sırt telsizi TSK'ye teslim edildi

Özgün tasarıma sahip telsizler, sahip oldukları teknolojiyle ufuk ötesi haberleşme imkanı sağlıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'den 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç:

"285 bin ton hedefimiz vardı. Bu hedefimizin biraz altında kalındı. Yaklaşık 270 bin ton ihracat gerçekleştirildi"

(Atakan Çıtlak/Giresun)

3- ANALİZ - Altında "ticaret savaşları" yön belirleyecek

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşları ve açıklanacak makroekonomik veriler, altın fiyatlarını etkileyecek en önemli aktörler haline geldi

Analistler, ticaret görüşmelerinin negatif ilerlemesi halinde altının ons fiyatında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.555 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanacak iyimser gelişmelerle altın fiyatında belirli gevşeme yaşanabileceğini ve 1.480-1.490 seviyelerinin destek konumuna geleceğini ifade etti

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek döneme ilişkin faiz kararında ekonomideki verileri dikkate alacağını açıklamasının ardından ABD verilerinin altın fiyatı için önemini görece arttı

Orta vadede sıkı maliye politikası duruşunun devam etmesi durumunda, ECB'nin genişlemeci para politikasına devam edeceğini tahmin eden analistler, bunun da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceğini bildirdi

(Murat Aslan/İstanbul)

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