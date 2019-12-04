GÜNDEM / 4 Aralık 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grove Otel'de düzenlenecek zirve kapsamında NATO aile fotoğrafı çekimine katılacak.

NATO 70'inci yıl dönümü kutlama töreni ile NATO Liderler Toplantısı ana oturumuna iştirak edecek Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Londra) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın tanıtımına iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, KİT Komisyonunun 6 kuruma ilişkin raporları görüşülecek.

Plan Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/13.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen madencilerle görüşecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı'nın açılış törenine ve Tataristan Yatırım Ajansı Toplantısı'na katılacak, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya gelecek.

(Kazan) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, STK temsilcilerinin yer alacağı İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, JW Marriott Otel'de yapılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- TÜİK, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Zubov'un katılımıyla kurumlararası iş birliği protokolü imzalanacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/10.00)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir, Eyüpspor- Antalyaspor, Kasımpaşa-Vanspor FK, Galatasaray-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor, Altay- Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/13.00/İstanbul/13.45/14.30/20.45/Erzurum/16.30/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri sürecini ve şampiyonadaki rakipleri değerlendirecek, milli takımın hedeflerini anlatacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sürüyor.

Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisi Itambe Minas ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/12.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, deplasmanda Karadağ'ın Mornar takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/20.00/Bar/22.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Belçika temsilcisi Castors Braine, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın BLMA takımına konuk olacak.

(Charleroi/20.15/Lattes/22.00)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında C Grubu'nda iki Türk takımı OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol karşı karşıya gelecek. E Grubu'nda ise Galatasaray, Polonya temsilcisi Artego'yu konuk edecek.

(Ankara/19.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Halkbank, Belçika temsilcisi Greenyard'ı ağırlayacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Szczecin/20.00)

9- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU'ya konuk olacak.

Türk Hava Yolları ise İspanya ekibi Ibsa CV CCO 7 Palmas ile 16'lı final turu rövanş maçını da evinde oynayacak.

(Bratislava/19.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

10- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 7. hafta erteleme maçlarında Kastamonu Belediyespor- Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor- Pazarspor karşıya gelecek.

(Kastamonu/17.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor

Eskişehir'de faaliyet gösteren manyezit madeninde cevheri zenginleştirmek için elle ayıklama işinde çalışan, Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği kurup örgütlenerek örnek bir dayanışma sergileyen 100 kadın, ülke ekonomisine katkı sunuyor

Dernek Başkanı ve Maden Mühendisi Canan Geçit:

"Yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Yer altındaki cevheri zenginleştirip kullanılabilir hale getirmek çok güzel bir duygu. İş koşulları bazen bizi zorlayabiliyor ancak üstesinden gelebiliyoruz. Sıkıntılı gibi görünen madenciliği keyifle yapıyoruz"

Maden işçisi Satı Turap:

"Alışıncaya kadar zorluk çektim ancak şimdi işi bırakmak istemiyorum. 'Madende nasıl çalışırım' diye düşünürken, 10'uncu yılımdayım"

(Deniz Açık/Eskişehir)

2- Otomotivde bu yıl üretilen araçların katma değeri 2018'e göre daha yüksek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik:

"Bu yılın 10 aylık verilerine göre 1 milyon 189 bin araç üretilmiş durumda. Bunun da yüzde 87'si ihraç edilmiş"

"Türkiye'de toplam motorlu araç üretim kapasitesi 2 milyon adet. Geçen yıl endüstri bunun 1,5 milyon adedini kullandı. Bunun da 1,3 milyonunu yani yüzde 85'ini ihraç etti. Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü kanadı bu. Ürettiği motorlu araçların yüzde 80'den fazlasını ihraç ediyor"

(Cem Şan/Bursa)

3- İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Manzini'den Türkiye'ye yatırım çağrısı:

"Türk ekonomisinde fırsatlar kendini göstermeye başladı. Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı"

"İtalya ve Türkiye'nin toplam ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar dolar. Bu seviye, 2 ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Gelecek 10 yılda bunun 40 milyar dolara çıkmaması için hiçbir sebep yok"

(Ergin Garip/İstanbul)

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