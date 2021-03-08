GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady'i kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenecek Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşecek.

(Ankara/12.30)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca ile bir araya gelecek. İki Bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Akar, Bükreş Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

(Bükreş)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunda Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtım programına katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'la Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov'la görüşecek Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.

(Taşkent)

2- Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisinde, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi için güvenoyu oturumu gerçekleştirilecek.

(Sirte)

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve gösteriler takip ediliyor.?

(Kuala Lumpur/Ankara)

4- Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolar izleniyor.

(Dakar)

GÜNCEL

1- Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi başlayacak; Juventus- Porto ve Borussia Dortmund-Sevilla maçları yapılacak.

(Torino/Dortmund/23.00)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, İsrail'in Hapoel Unet-Credit takımını konuk edecek; Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalya'nın Happy Casa takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00/Brindisi/22.30)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve İzmit Belediyespor- Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Kocaeli/17.00)

4- Voleybolda Sırbistan'da düzenlenen 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. turundaki ilk maçında Türkiye, Romanya ile karşı karşıya gelecek.

(Vrnjacka Banja/18.30)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 17. haftası Yenimahalle Belediyespor- Kastamonu Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00)

6- Galatasaray Kulübü ile Enerjisa Enerji arasındaki anlaşmanın imza töreni, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve firmanın üst yöneticisi Murat Pınar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

7- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.