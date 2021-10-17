GÜNDEM / 17 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Angola'nın başkenti Luanda'ya hareket edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı'na katılacak.

(Muğla/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Nasrullah Camisi'nde Mevlit Kandili Programı'na katılacak.

(Kastamonu/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftasına Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray- İttifak Holding Konyaspor, Altay-VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor, Manisa- Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu ve Bursaspor- Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.30/Manisa/Erzurum/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor, TOFAŞ- Aliağa Petkimspor ve HDI Sigorta Afyon Belediyesi- Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Bursa/15.30/Afyonkarahisar/18.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta mücadelesi 3 maçla sürecek.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Elazığ İl Özel İdare- Hatayspor, Beşiktaş-Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve OGM Ormanspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Elazığ/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta mücadelesi başlayacak.

Spor Toto-Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma- Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor- Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/16.30/İzmir/13.00/Bingöl/14.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında 4 maç yapılacak.

9- Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Bodrum'da Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını konuk edecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın HCB Karvina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Karvina-Nove Mesto/17.00)

11- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası, Kemer ilçesinde başlayacak.

Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Polonya, erkeklerde ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/10.00/12.15) (Fotoğraflı)

12- Galatasaray Kulübünün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye- Almanya ilişkilerinde üçüncü ülkelere yatırım fırsatı

Almanya Başbakanı Merkel'in ziyaretiyle gözlerin çevrildiği Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinde, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda ortaklıklar için önemli imkanlar yer alıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young:

"Alman firmalarının teknoloji altyapısı ve finansman desteği sunacağı, Türk firmalarının ise inşaat işleri ve operasyon yönetimini üstleneceği bir iş birliği modelinin üçüncü ülkelerdeki ortak projelerde başarılı olacağını düşünüyoruz"

"Geçen yıl sonunda 37,7 milyar dolar olan ikili ticaretimiz, bu yılın verilerine göre 40 milyar doların üzerine çıkarak, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak. İkili ticaret hedefi ise 50 milyar dolar"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- İstanbullu sanayiciler "mesleki eğitime" ilişkin bilgilendirme kampanyası başlatacak

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesleki eğitime yönelik müjdeleri) Yeniden bu konuyu ele almak ve bu konudaki fırsatı hem iş gücü piyasalarıyla hem de çalışma alternatifi arayan gençlerimiz hatta orta yaşlarımızla buluşturabilmek noktasında yeni bir dönem başlıyor"

"İSO olarak, bu konunun sanayicilerimize, sektörlerimize doğru yansıtılması adına önümüzdeki haftalarda yeni bir tanıtım ve anlatım kampanyasına başlayacağız"

"Artık öğrenciler meslek liselerine akmaya ve tercih etmeye başladı. Destek verdiğimiz tüm okullarda istikrarlı bir şekilde, okullara dönük ilgide de doluluk oranında da yüzde yüzü bulduk"

"Aileler eskiden meslek lisesine evlatları kaydolduğu zaman adeta bir suçluluk duygusu içindeyken, şimdi gönül rahatlığıyla, çocuklarını ümit ve umutla bu okullara kaydettiriyorlar"

İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Atölye Şefi Hasan Hüseyin Aslancan:

"2020 yılında el dezenfektan cihazı, pedallı dezenfektan standı gibi ürünleri öğrencilerimizle birlikte üreterek 200 bin TL ciro yaptık, hem ürettik hem de öğrencilerimiz el pratiğini geliştirdi, bu yıl da şu ana kadar 1,5 milyon TL ciro yaptık"

( Eda Topçu/ İstanbul)

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