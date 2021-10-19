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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ekim 2021

19.10.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek iki lider, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Abuja)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.

(TBMM/13.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi arasında yapılacak görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve imza töreni düzenlenecek.

(Tahran)

2- TBMM'den

İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı düzenlenecek.

Genel Kurulda, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni, Akçaabat Şinik OSB Toplu Fabrika Açılışı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2021 Yılı Projelerinin imza törenine katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Trabzon/10.00-17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Havza Vezirköprü Karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi, esnaf ve AK Parti Samsun İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak, Bafra Otogar Kavşağı açılışına katılacak, Çarşamba-Ayvacık Karayolu şantiyesini gezecek.

(Samsun/10.00/11.30/12.00/13.00/16.00/19.00)

3- TÜİK, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.

(Cenevre)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/15.30/18.00)

2- Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske ve takımdan bir futbolcu Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Fenerbahçe maçına ilişkin soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/18.15/19.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yapacakları maça ilişkin Lokomotiv Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını statta yapacak.

(Moskova/18.00/18.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında, Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşılaşacak.

(Selanik/20.30)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 3. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek, Fenerbahçe Safiport da İspanya'nın Spar Girona takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Girona/21.00)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında, F Grubu'nda OGM Ormanspor, Macaristan'ın Ludovika-FCSM Csata takımını, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Polonya'nın Pszczolka Polski Cukier AZS UMCS takımını, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan'ın NKA Universitas PEAC ekibini konuk edecek; A Grubu'nda Hatayspor, Polonya'nın Polkowice takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/16.00/Mersin/Kayseri/18.00/Polkowice/20.00)

8- Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30)

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cumhurbaşkanlığı sarayı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ekim 2021 - Son Dakika


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