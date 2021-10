Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan oğlu Selçuk Bayraktar, "Babam bizler için canımızdan kıymetli. Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı, ağabeyim, kardeşim, bizler için öyleydi, aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda " dedi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşında ölen Bayraktar için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar, oğulları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller, eski bakanlar Berat Albayrak, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve sevenleri katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da cenazeye çelenk gönderdi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da omuz vererek cenaze aracına taşıdı. Bayraktar, doğduğu yer olan Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

"DÜNYADA LİDER ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GETİRDİ"

Cenaze töreninde konuşan Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar, "Babam bizler için canımızdan kıymetli. Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı. Ağabeyim, kardeşim, bizler için öyleydi, aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. İnsansız Hava Araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için, 'Yapılamaz.', 'Asla bizler yapamayız, ancak yabancılar yapabilir.' denildiği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta 'Siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız.' denildiği dönemde inandığı doğruda, bildiği hak yolda dosdoğru, dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan zerre ödün vermeden bunu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı babam" dedi.

"HEDEFLERİ OLAN BİR BÜYÜĞÜMÜZ"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Özdemir ağabeyi biz çok öncesinden beri tanırız. Ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi ve milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz ama bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için de hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan, ölümüne, sonuna kadar hem bu dünyası için hem de ahireti için çalışan bir büyüğümüz. Biz buna şahidiz. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı aynı zamanda" diye konuştu. Milli ve yerli savunma sanayisinin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise ürettikleri İHA ve SİHA'ları, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her yerde başarı onur ve gururla kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu değerli hizmetlerin her zaman saygıyla ve hürmetle anılacak" dedi.

"KÜRESEL BİR MARKA OLMASINI TEMİN ETTİ"AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Her zaman bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir abimiz, hayatını Türkiye'nin bağımsızlığı mücadelesine vermiş olan birisiydi. Yokluklar içinde, zorluklar içinde 50 bin tane engel çıkarılmış olmasına rağmen Türkiye'nin İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasını temin etti. Öncülük etti. Fedakarca çalıştı. Nice tehditler aldı, nice zorluklar içinde mücadele etti, yılmadı. Özdemir ağabey gibi böyle yürekli, cesur, vatansever, korkmadan, yılmadan mücadele eden bir öncü olmasaydı belki bugün Türkiye İHA'larına, SİHA'larına ulaşamayacaktı. Büyük bir iz bıraktı, görevini yaptı ve bu dünyadan göçtü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta evlatları Selçuk, Ahmet, Haluk beyler olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına, hepimize, Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum." dedi.

"KENDİNİ VATANINA, MİLLETİNE ADAMIŞTI"Cenaze törenine katılan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Özdemir Beyin mekanı cennet olsun. Ailesine sevdiklerine ülkemize baş sağlığı diliyorum. Kendisi ülkesi ve vatanı için çalışan her dakika onu düşünen savunma sanayimizi bu günlere getiren çok değerli bir kişilikti. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

