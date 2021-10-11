Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 15 testte 30 bin 563 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 861 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 15 testte 30 bin 563 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 861 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,91, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 565 bin 515, 2'nci dozda 46 milyon 435 bin 265 ve 3'üncü dozda 10 milyon 775 bin 920 olmak üzere toplam 112 milyon 666 bin 626 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'BİRBİRİMİZİ KORUYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" dedi.

Haber: ANKARA,