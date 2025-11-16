İmamoğlu'na Yönelik Suç Örgütü Soruşturması - Son Dakika
İmamoğlu'na Yönelik Suç Örgütü Soruşturması

İmamoğlu\'na Yönelik Suç Örgütü Soruşturması
16.11.2025 16:34
İmamoğlu'nun suç örgütü üyesi 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı, 407 şüpheli bulunuyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 13 şüphelinin "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunduğu belirtilerek, söz konusu şüphelilerle ilgili tespitler anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "özel vasfa haiz" üye olan 13 şüpheliyle ilgili tespitlere " Özel Vasfa Haiz Üye Kadrosu" başlığı altında yer verildi.

ARALARINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

"Özel vasfa haiz" üyeler arasında görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, İmamoğlu İnşaat ile SSB Gayrimenkul isimli şirketlerin genel müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan Necati Özkan, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, iş insanları Ali Nuhoğlu, Hüseyin Köksal ile Seza Büyükçulha'nın yer aldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, "Her ne kadar 765 Sayılı Kanun'un 168/1 maddesinde düzenlenmesine rağmen 5237 Sayılı TCK'nın düzenlenmesinde 'özel vasfa haiz üye' kavramına yer verilmemiş ise de, bahsedilen bu kavramın, kişilerin haklarında yapılacak olan yargılama sonucundaki karar aşamasında ceza miktarı tayininde üst sınırdan takdir edilmek suretiyle dikkate alınması gerektiği, aksi bir uygulamanın yani 'özel vasfa haiz olan üye' ile 'özel vasfa haiz olmayan üye' arasında aynı uygulama (aynı sınırdan ceza belirlenmesi) tatbikinin ceza adaletine aykırı olacağı unutulmamalıdır." şeklindeki ifadeye yer verildi.

ÜST HADDEN CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"nde "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunan 13 şüphelinin haklarında yapılacak yargılama sonucundaki ceza tayininde diğer örgüt mensuplarından farklı bir değerlendirmeye tabi tutularak, alt sınırdan uzaklaşılarak üst hadden cezalandırılmaları gerektiği ifade edilen iddianamede, söz konusu şüphelilerin yönetici pozisyonunda bulunmamakla birlikte "örgüt üyesi" sıfatının üzerinde konumlandığı kaydedildi.

İddianamede, "Şüphelilerin bir kısmının belediye içerisinde herhangi bir görevleri olmamasına rağmen belediye görevlilerine veya diğer örgüt üyelerine talimatlar verdikleri, bir kısmının ise belediye içerisinde görevli personel olmasına rağmen kendisine verilen görev tanımının tamamen dışındaki başka birimde yer alan görevlilere talimatlar verdikleri, örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu'yla bir şekilde diyalog içerisinde oldukları ve diğer örgüt üyelerinden daha aktif konumda bulundukları"na ilişkin tespitlere yer verildi.

RESUL EMRAH ŞAHAN ÖZEL VASFA HAİZ ÜYE

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunduğu, suç örgütünün Şişli Belediyesi yapılanmasında örgüt elebaşı adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve rüşvetin temin edilmesinde rol oynadığı ifade edilen iddianamede, söz konusu belediye üzerinden temin edilecek rüşvetlerde etkin biçimde rol oynadığına ilişkin tespitler iddianamede yer aldı.

İddianamede, Şahan'ın İmamoğlu ve diğer örgüt yöneticileriyle irtibat kayıtlarının olduğu, hem kendisine hem de örgütün kurmuş olduğu sisteme maddi menfaat sağladığı ifade edildi.

ŞÜPHELİ TUNCAY YILMAZ HAKKINDAKİ TESPİTLER

Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat ile SSB Gayrimenkul isimli şirketlerin genel müdürü olan şüpheli Tuncay Yılmaz'ın herhangi bir kamu görevlisi sıfatının bulunmamasına karşın İmamoğlu ile arasındaki bağlantı ve ilişki neticesinde iş insanlarından, belediyedeki iskan, imar ya da ruhsat işlerinde kolaylık sağlanması hususlarında yardımcı olma karşılığında kimi zaman örgüt elebaşına ait olan şirketler üzerine kimi zaman da yönlendirdiği 3'üncü kişilere rüşvet parası olarak ev, daire ya da villa şeklindeki taşınmazların devrine ilişkin süreçleri yürüttüğü kaydedildi.

Yılmaz'ın, örgüt yöneticileri Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin ve Ertan Yıldız'la yakın ilişki içerisinde olduğu ifade edilen iddianamede, basın ve yayın organlarında "Para Kuleleri" olarak bilinen CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasını satın alma sürecini de siyasi partiyle herhangi bir mensubiyeti, resmi görevi ve organik bir bağı bulunmamasına karşın örgüt elebaşının emir ve talimatlarıyla bizzat yürüttüğü ve ayrıca akrabaları adına kurdurmuş olduğu firmalarla İBB iştiraki olan Ağaç AŞ'den aldığı işler karşılığında yapılan ödemeleri suç örgütüne ait firmalara, yani "sisteme" aktardığı belirtildi.

"ŞÜPHELİ EMRAH BAĞDATLI'NIN ONGUN'A EN YAKIN KİŞİ OLDUĞU" İDDİASI

İddianamede, "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın ise örgüt yöneticisi Murat Ongun'a en yakın kişi olduğu ve İBB'nin iştiraklerinden Medya AŞ ile Kültür AŞ'nin yönetiminde destek verdiği, örgüt elebaşı İmamoğlu'na kendi nikahını kıydıracak kadar yakınlığının olduğu, belediyeyle herhangi bir resmi bağı bulunmamasına rağmen sahibi veya gayri resmi ortağı olduğu firmalara usulsüz şekilde ihaleler verildiği kaydedildi.

Bağdatlı'nın örgüt yöneticisi Ongun ile hareket ederek ihale verilecek şahısları ve firmaları belirlediği kaydedilen iddianamede, hiyerarşisinde bulunduğu Ongun adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve hem kendine hem de örgüte maddi menfaat sağladığı bildirildi.

"ŞÜPHELİ ÖNER ÖRGÜT ELEBAŞISININ KENDİSİNE SAĞLADIĞI GÜÇLE EMİRLER VERDİ"

İddianamede, İBB Harita Mühendisi şüpheli Yakup Öner'in Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde salt mühendis olarak görev yapmasına karşın örgüt elebaşının kendisine sağladığı güç ve nüfuzu kullanarak Boğaziçi İmar Müdürü olan Elçin Karaoğlu'na emir ve talimatlar verdiği, imar dosyalarını incelediği belirtildi.

Öner'in İstanbul'un Boğaz bölgesinde yer alan tarihi ve lüks evlerin/yalıların tamirat, tadilat ve ruhsatlandırma işlemlerini bizzat kendisinin takip ettiği anlatılan iddianamede, İmamoğlu adına bu bölgede yer alan taşınmazların/işletmelerin sahipleri iş insanlarıyla imar veya iskan işlemlerine dair süreçleri yürüttüğü ve "sisteme" ciddi miktarda para akışı sağladığı kaydedildi.

"NUHOĞLU USULSÜZ İHALELERLE KAZANÇ ELDE ETTİ"

İddianamede, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun örgüt yöneticisi Fatih Keleş ile yakın ilişki içerisinde olduğu, sahibi olduğu inşaat firmaları üzerinden İBB iştiraki olan KİPTAŞ AŞ ve İSFALT AŞ üzerinden usulsüz ihaleler aldığı, bu ihaleler neticesinde İBB üzerinden maddi kazanç elde ettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Nuhoğlu'nun söz konusu paraları Güllüce Tarım unvanlı firmaya aktardığı, bu paralarla taşınmaz satın aldığı ve şirketi bünyesinde bulunan taşınmazları, çok düşük fiyata, muvazaalı şekilde İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'a devrettiğiyle ilgili MASAK raporu düzenlendiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Hüseyin Köksal'ın Ongun'la birlikte hareket ettiği, Ongun'a İBB iştiraklerinden Medya AŞ ve Kültür AŞ unvanlı firmaların yönetiminde destek verdiği, sahibi veya gayri resmi ortak olduğu firmalara usulsüz şekilde ihaleler verildiği ve hem kendisine hem de örgütün kurmuş olduğu "sisteme" maddi menfaat sağladığı bildirildi.

"YOLSUZLUK ÇARKININ ORTAYA ÇIKARILMASI AMAÇLANDI"

İddianamede, her ne kadar örgütün elebaşı, yöneticisi ya da üyelerinin bir kısmının kamuda görevli olsa da örgütteki hiyerarşik yapı ile şüphelilerin kamudaki görev ve sorumluluğu arasında doğrudan illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelilerin görev yaptıkları kamu kurumunun içerisinde kendi öz yapılanmalarını oluşturarak, 'iç örgütlenme'lerini sağlamayı amaçladıkları, bu nedenle örgüt elebaşı dahil olmak üzere örgüt içerisindeki hiyerarşik silsilede yer alan şüphelilerin kamudaki görevleri ile kurmuş oldukları 'sistemin' birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir.

Bunun en somut örneği, örgüt içerisindeki hiyerarşik silsilede yönetici ya da üye konumunda bulunup da kamuda görevli olmayan örgüt mensuplarının İBB'de ya da bağlı iştiraklerinde görevli kamu personellerine emir ve talimatlar vermesidir. Bu bağlamda örgüt elebaşı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevini yürütmüş olduğu kurumda kendisiyle birlikte kamu görevini ifa eden kişilere yönelik değil, elebaşının kurmuş olduğu 'sistem' içerisine dahili bulunan kişilere yönelik olarak kurulan yolsuzluk çarkının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır."

Kaynak: AA

Belediye, Güncel, Suç

