İnegöl İŞKUR'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a çıktı; 27 çalışan karantinada - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İŞKUR'da 9 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Şubede çalışan 27 kişe karantinaya alınırken, Bursa merkez ve Gemlik'teki şubeler ise işlemlere yardımcı oluyor.Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İŞ-KUR'da görev yapan 10 memur, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonrasında ise bu rakam 9'a yükseldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu 27 çalışan, evlerine gönderilerek, 14 gün karantina altına alındı. Karantinaya alınan memurların çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Bursa merkez ve Gemlik ilçesinde bulunan İŞ-KUR şubeleri, İnegöl'e destek vermeye başladı. İşlemlerin aksamaması için yoğun çaba gösterildiği bilgisi de paylaşıldı.