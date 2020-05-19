İnegöl İŞKUR'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a çıktı; 27 çalışan karantinada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde İŞKUR'da 9 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde İŞKUR'da 9 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Şubede çalışan 27 kişe karantinaya alınırken, Bursa merkez ve Gemlik'teki şubeler ise işlemlere yardımcı oluyor.Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İŞ-KUR'da görev yapan 10 memur, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonrasında ise bu rakam 9'a yükseldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu 27 çalışan, evlerine gönderilerek, 14 gün karantina altına alındı. Karantinaya alınan memurların çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Bursa merkez ve Gemlik ilçesinde bulunan İŞ-KUR şubeleri, İnegöl'e destek vermeye başladı. İşlemlerin aksamaması için yoğun çaba gösterildiği bilgisi de paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:34 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İnegöl İŞKUR'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a çıktı; 27 çalışan karantinada - Son Dakika
Son Dakika Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor