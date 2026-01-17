İsrail Gazze'deki Sınır Bloklarını Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İsrail Gazze'deki Sınır Bloklarını Taşıdı

İsrail Gazze\'deki Sınır Bloklarını Taşıdı
17.01.2026 07:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ateşkes sonrası Gazze'deki sınır bloklarını iç bölgelere taşıyarak yeni sınır hatları oluşturdu.

İsrail, ateşkesin ardından belirlenen sınır hattını işaretleyen blokları birçok yerde Gazze'nin iç bölgelerine doğru ilerletti.

BBC Verify (BBC Doğrulama Servisi) tarafından incelenen uydu görüntülerine göre, İsrail en az üç bölgeye bloklar yerleştirdi, daha sonra ise bu işaretleri Gazze Şeridi'nin daha içlerine taşıdı.

ABD'nin arabuluculuğunda Hamas'la varılan anlaşma uyarınca İsrail, askerlerini, Gazze'nin kuzey, güney ve doğusundan geçen bir hattın ötesine çekmeyi kabul etmişti.

Askeri haritalarda sarı renkle belirlenmiş bu hattı işaretlemek için de sarı beton bloklar yerleştirildi. Bu sebeple "Sarı Hat" olarak adlandırılıyor.

Savunma Bakanı Israel Katz Ekim ayında yaptığı açıklamada Sarı Hattı geçenlere "ateş açılacağı" uyarısında bulunmuştu.

Savunma Bakanı'nın açıklamalarından bu yana hat çevresinde ölümle sonuçlanan bir dizi olay meydana geldi.

İsrail Ordusu Beyt Lahiya, Cibaliye ve Tuffah'a sarı bloklar yerleştirdi ve daha sonra bu blokları Gazze'nin daha içlerine taşıdı.

Toplamda 16 bloğun yeri değiştirildi.

Gazze Şehri'nin Tuffah mahallesindeki uydu görüntüleri, İsrail birliklerinin 27 Kasım ve 25 Aralık tarihleri arasında önceden yerleştirilmiş en az yedi bloğu taşıdığını gösteriyor.

Sarı işaret bloklarının konumu Gazze Şeridi'nin içinde ortalama 295 metre derine taşınmış halde.

BBC Verify, taşınan blokların yanı sıra 205 diğer işaret bloğunu da haritalandırdı.

Bunların yarısından fazlası Gazze Şeridi'nin içinde, haritalarda işaretlenen çizgiden çok daha derine yerleştirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü, "Sarı Hattın hareket ettirildiği ya da ordu birlikleri tarafından geçildiği yönündeki tüm iddiaları" reddetti.

Sözcü "İsrail Ordusu, Sarı Hattı alandaki koşullara ve devam eden operasyonel durum değerlendirmesine uygun olarak görsel olarak işaretlemektedir" dedi.

11 Ocak tarihine kadar incelenen uydu görüntülerinin analizi, İsrail Ordusu yetkililerinin "yeni sınır hattı" olarak tanımladığı Sarı Hattın bazı bölümlerinin, ateşkesin başlamasının ardından geçen üç ayı aşkın bir süredir halen işaretlenmemiş olduğunu gösteriyor.

BBC Verify tarafından incelenen son uydu görüntülerinde, blokların yaklaşık 10 km boyunca yerleştirilmediği tespit ediliyor. Bu da Gazze'deki bazı insanların ordunun "tehlikeli savaş bölgesi" olarak adlandırdığı bölgenin başlangıcının nerede olduğunu bilmekte zorlanmasına neden oluyor.

Geçen ay Han Yunus yakınlarında 23 yaşında bir kişi - BBC güvenlik gerekçesiyle ismini vermiyor - İsrail askerlerinin aniden yakınındaki blokları sınır çizgisinin ötesine taşıdığını ve kendisini "kapana kısılmış" halde bıraktığını söyledi.

Bu kişi, "Şu anda Sarı Hattın içinde ama sarı blokların arkasındayız. Kaderimizin ne olacağına dair hiçbir fikrimiz olmadan yaşıyoruz" diyor.

"Geceleri atmosfer dehşet verici. Bombaların patladığını, askerlerin ilerlediğini, silah seslerini ve insansız hava araçlarının durmaksızın tepemizde vızıldadığını duyuyoruz. Ayrıca doğrudan üzerimize ateş açılıyor."

King's College London'dan Ortadoğu güvenlik uzmanı Profesör Andreas Krieg, blokların hareketini "bölge mühendisliği aracı" olarak nitelendiriyor.

"İsrail, haritadaki yasal çizgiyi ve fiziksel blokları birbirinden yüzlerce metre uzakta tutarak, resmi olarak bir sınır değişikliği ilan etmeden Gazzelilerin yaşayabilecekleri, taşınabilecekleri ve tarım yapabilecekleri yerleri değiştirme imkanını elinde tutuyor" dedi.

Ancak Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Efraim Inbar, haritalarda işaretlenen hattın, işaretleri koyarken karşılaşılabilecek doğal engelleri hesaba katmayabileceğini ve ordu mühendislerinin blokları "yerleştirmeyi daha kolay buldukları" yerlere koyuyor olabileceğini öne sürdü.

Sarı Hat çevresinde ölümler

Telegram mesajlarının ve BBC'ye yapılan açıklamaların analizine göre, Katz'ın Ekim ayındaki uyarısından bu yana askerler en az 69 kez Sarı Hattı geçenlere ateş açtı.

19 Aralık'ta İsrail ordusu, Gazze'de Tuffah mahallesinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir okula saldırı düzenledi. Ordu haritalarına göre bu okul, hattın Filistin tarafının yaklaşık 330 metre içinde, ancak oraya taşınan sarı bir bloğun sadece birkaç metre ötesinde yer alıyordu.

Görgü tanıkları, olayın okul binasının hemen yanında düğün yapılırken meydana geldiğini söyledi.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, patlamada aralarında çocukların da bulunduğu beş kişinin öldüğünü açıkladı.

O günle ilgili olarak İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sarı Hattın batısındaki "şüphelilere" ateş açıldığı belirtildi. Olayın inceleme altında bulunduğu ve "olaya karışmamış kişilere zarar gelmesinden üzüntü duyulduğu" ifade edildi.

Bir başka ölümcül olayda ise 17 yaşındaki Zaher Nasser Shamiya Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampında sarı blokların yakınında öldürüldü.

Babası, İsrail askerlerinin 10 Aralık'ta bir tankla üzerinden geçmeden önce kendisine ateş ettiğini söyledi.

"Tank vücudunu parçalara ayırdı... [Sarı Hattın batısındaki] güvenli alana geldi ve üzerinden geçti" dedi.

Kasım ayında ise İsrail medyası, sekiz ve 10 ya da 11 yaşlarında iki çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Amcaları, iki çocuğun engelli babaları için yakacak odun toplarken öldürüldüğünü söyledi.

Ölümlerle ilgili olarak İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada Sarı Hattı geçen, sahada şüpheli faaliyetlerde bulunan ve İsrail birliklerine yaklaşan iki şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İkilinin nasıl şüpheli olarak tespit edildiğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail ordu sözcüsü BBC Verify'a yaptığı açıklamada Hamas militanlarını geçtiğimiz hafta içinde "Sarı Hattın ötesinde" altı kez askerlere ateş açmakla suçladı.

Yıkım ve kuvvetlendirme

İsrail Ekim ayında varılan ateşkes anlaşması uyarınca güçlerini Sarı Hattın gerisine çekmeyi kabul etmiş olsa da, BBC Verify tarafından görülen video ve uydu görüntüleri İsrail ordusu araçlarının haritalardaki Sarı Hattın ötesinde faaliyet gösterdiğini defalarca ortaya koydu.

Teyitli görüntülerde zırhlı personel taşıyıcıları ve buldozerler Han Yunus'taki Bani Suhaila kavşağında Sarı Hattın 400 metre ötesinde görülürken, 25 Aralık'ta çekilen bir uydu görüntüsünde bir tank, ekskavatör ve diğer İsrail askeri araçlarının Beyt Lahiya'da Sarı Hattın yaklaşık 260 metre ötesinde konumlandığı görülüyor.

Bazı olaylarda, bloklar, yakındaki binaların İsrail ordusu tarafından yıkılmasının ardından oynatıldı.

İsrail birlikleri Cibaliye bölgesinde, haritalandırılmış çizgiden yaklaşık 150 metre içeride bulunan bir dizi okul binasını yıktı.

Yıkımlarının gerçekleştiği bazı durumlarda işaretler oluşan enkazın altında kaldı ve Filistinlilerin işaretleri görmesini engelledi.

İsrail Ordusu sözcüsü, birliklerin Sarı Hattın her iki tarafındaki binaların altından geçen Hamas'ın tünel ağını imha ettiğini belirtti.

Sözcü, tünellerin imhasının "hattın her iki tarafındaki binaların çökmesine neden olabileceğini" sözlerine ekledi.

14 Ocak Çarşamba günü ABD, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başlayacağını ve bu aşamada İsrail'in Gazze Şeridi'nin başka bölgelerinden de çekilmesinin beklendiğini açıkladı.

Krieg BBC Verify'a yaptığı açıklamada, blokların hareketlerinin İsrail'in nihayetinde Gazze'nin bazı bölümlerini "arındırılmış bir kuşağa" dönüştürmesine olanak sağlayacağını söyledi.

"Pratikte bu, arazinin statüsünün, ateşkes haritasında ne yazdığından çok, belirli bir günde beton blokların nerede durduğuyla ilgili olduğu anlamına geliyor" dedi.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Gazze'deki Sınır Bloklarını Taşıdı - Son Dakika

BBC
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı 2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı
Bomba iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırı planlarını ertelemesini istedi Bomba iddia: Netanyahu, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istedi
Mutlu son Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın
Suudi Arabistan’da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu
Infantino’nun maaşı olay oldu Infantino'nun maaşı olay oldu
Fener taraftarını heyecanlandıran kare Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Sevcan Orhan’a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu Bomba itiraf Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Tokyo’da elektrik kesilince ulaşım felç oldu Binlerce kişi istasyonda sıkıştı Tokyo'da elektrik kesilince ulaşım felç oldu! Binlerce kişi istasyonda sıkıştı
Galatasaray taraftarını kahreden haber Galatasaray taraftarını kahreden haber
Güle güle En-Nesyri Yeşil ışığı yaktı gidiyor Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
07:14
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:19
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 07:37:33. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'deki Sınır Bloklarını Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.