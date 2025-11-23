İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var

İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var
23.11.2025 16:28
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var
İsrail ordusu, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, saldırıda Genel Sekreter Naim Kasım'dan sonra Hizbullah'ın ikinci lideri olarak kabul edilen ve örgütün fiili genelkurmay başkanı konumunda bulunan Haytham Ali Tabatabai'nin hedef alındığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan'a hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini belirtti. Adraee, İsrail ordusunun Dahiye'ye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını iddia etti.

İsrail, Beyrut'ta Ateşkesi İhlal Ederek Hava Saldırısı Düzenledi

HEDEFTE HİZBULLAH'IN İKİ NUMARALI İSMİ VAR

İsrail basını ise söz konusu saldırıda hedef alınan ismin Haytham Ali Tabatabai olduğunu öne sürdü. Genel Sekreter Naim Kasım'dan sonra Hizbullah'ın ikinci lideri olarak kabul edilen Tabatabai, aynı zamanda örgütün fiili genelkurmay başkanı konumunda.

İsrail, Beyrut'ta Ateşkesi İhlal Ederek Hava Saldırısı Düzenledi
Haytham Ali Tabatabai (Solda)

NETANYAHU'NUN OFİSİ DOĞRULADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Tabatabai'yi hedef aldıklarını doğrulayarak, "Kısa bir süre önce, İsrail ordusu Beyrut'un merkezinde, örgütün askeri olarak güçlenmesini ve silahlanma çabalarını yöneten Hizbullah liderini vurdu. Başbakan Netanyahu, savunma bakanı ve genelkurmay başkanının tavsiyesi üzerine saldırı emrini verdi. İsrail, hedeflerine ulaşmak için her yerde ve her zaman harekete geçmeye kararlıdır" dedi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 21 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan saldırıdan bu yana Beyrut semalarında insansız hava araçlarının (İHA) alçak irtifada uçuş yapmaya devam ettiği gözlemlendi.

İSRAİL'İN SALDIRI ÖNCESİ ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini öne sürdü. Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak ise Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırının Hizbullah'ın karşılık vermesini beklediklerini ancak bu olasılığa hazırlıklı olduklarını söyledi.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Beyrut'ta Ateşkesi İhlal Ederek Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

