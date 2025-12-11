İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile belediyelerin süresinde sonuçlandırmadığı başvuruların doğrudan Bakanlık tarafından resen ruhsatlandırılmasının önü açıldı. Böylece, ticari faaliyetlerin gecikmeden başlayabilmesi için yeni bir merkezi denetim ve yetkilendirme mekanizması kuruldu.

RUHSAT BAŞVURULARINA BAKANLIK MÜDAHALESİ

Düzenlemeye göre, belediyeler tarafından mevzuata uygun olduğu hâlde yasal süresinde sonuçlandırılmayan ruhsat başvuruları, artık Bakanlık il müdürlüklerine yapılabilecek. Gerek görülmesi halinde ruhsatlar Bakanlık tarafından doğrudan düzenlenebilecek. Başvuru incelemesi, süreç takibi ve sonuçlandırma yetkisi il müdürlüklerine verildi.

KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN NET KURALLAR

Yönetmelikle otel, motel, dağ evi ve tatil köyü gibi tüm konaklama tesislerinde:

Yapı kullanma izin belgesi

İtfaiye raporu zorunlu hale getirildi ve uygulamadaki tereddütler giderildi.

Ayrıca şu şartlar eklendi:

Nitelikli dış cephe, iç duvar ve zemin kaplamaları

Merkezi ısıtma veya klima

Mekânlarda yeterli doğal ya da mekanik havalandırma

Sürekli sıcak-soğuk su

Üç kattan fazla müşteri katı olan binalarda müşteri asansörü

Asansörlerde alarm ve havalandırma sistemi

Yatak odalarında mutfak bulunmaması

Engelli erişimine yönelik hükümler de güncellenerek işletmelerin erişilebilirlik mevzuatına uygun düzenlenmesi zorunlu kılındı.

TURİZM AMAÇLI KİRALANAN KONUTLARDA YENİ STANDARTLAR

Airbnb benzeri turizm amaçlı kiralanan konutlara ilişkin koşullar 7464 sayılı Kanun'a uyumlu şekilde yeniden düzenlendi. Buna göre:

Aynı kiraya veren adına bir binada 5'ten fazla bağımsız bölüm için izin belgesi düzenlenmesi halinde iş yeri açma ruhsatı zorunlu olacak.

Bir binadaki bağımsız bölümlerin en fazla yüzde 25'i aynı kiraya veren adına kiralanabilecek.

Açılacak işletme için tüm kat maliklerinin oy birliği gerekecek.

Site içinde bulunuyorsa, sitedeki tüm binaların kat maliklerinden de oy birliği şartı aranacak.

EĞLENCE MERKEZLERİ VE YENİ TANIMLAR YÖNETMELİKTE

"Eğlence merkezi", "turizm kompleksi" ve "tatil merkezi" tanımları ilk kez yönetmeliğe girerek umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamına dahil edildi.

"Konaklama yeri" tanımına şu yeni tesis türleri eklendi:

Kırsal turizm tesisi, mobil ev, lüks çadır, konaklamalı orman parkı, konaklama amaçlı mesire alanı ve tatil köyü.

GSM LİSTELERİ VE UMUMA AÇIK YERLER YENİLENDİ

Yeni yönetmelikle birlikte:

Gayrisıhhî Müessese (GSM) faaliyet konuları güncellendi.

Sağlık Bakanlığı sınıf tespitleri esas alınarak yeni faaliyet alanları eklendi.

Belediyelerdeki farklı uygulamaları sonlandırmak amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri listesi ilk kez yönetmeliğe dahil edildi.

GÜZELLİK SALONLARI CİHAZ STANDARTLARI

Güzellik salonlarında kullanılan cihazlar için yeni teknik kriterler getirildi. Buna göre cihazların:

Spektrofotometre ve lazer güç ölçümü raporları

TSE-HYB belgeli yetkili servislerden veya muayene kuruluşlarından alınmış olacak.

HALI YIKAMA YERLERİNDE AYRINTILI TEKNİK ŞARTLAR

Halı yıkama işletmeleri için kapsamlı bir çerçeve oluşturuldu. İş yerlerinde en az:

250 m² alan,

Bilgi kayıt sistemi (bilgisayar/tablet vb.),

Kazan veya rulo tipi santrifüj,

Vakumlu su uzaklaştırma sistemi,

Toza ve güneşe karşı korunaklı halı askı alanı,

Isı yalıtımlı kurutma odası,

En az 2 ton su deposu,

En az 1 m³ atık su çökeltme havuzu bulunması zorunlu hale getirildi.

GES VE JEOTERMAL SERA RUHSATLARINDA DEĞİŞİKLİK

Güneş enerji santrallerinin (GES) ruhsat sınıfı sadeleştirildi; tamamı 3. sınıf gayrisıhhî müessese kapsamına alındı. Böylece ruhsatlandırma kolaylaştırıldı.

Jeotermal sera tesisleri ise üretimi desteklemek amacıyla 1. sınıftan 2. sınıf GSM kapsamına indirildi.