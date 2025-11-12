5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı
12.11.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de şırdan satılan bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüpten sızan gaz sonucu meydana gelen patlamada 3 sanığa verilen cezalar belli oldu. Lokantada tüpü değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç, 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Sorumlusu Osman İnce ise 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnce'nin hapis cezası para cezasına çevrildi.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında patlama oldu.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 63 KİŞİ YARALANDI

Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri kırıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı
Faciada hayatını kaybedenler, sırasıyla: Havin Ergin (17), Ruken Çağur (31), Dilek Bağ (24), Evin Aslan (36) ve kardeşi Birgül Sarsılmaz (44)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi Gülden Kul, jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İŞLETME 6 AYDIR RUHSATSIZ ÇIKTI

Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu belirlendi. 29 Mayıs 2024'te belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi Gülden Kul'un ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren Mustafa Koç'un ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi. Patlamada ölenler, memleketlerinde toprağa verildi.

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı

BİLİRKİŞİ RAPORU, SAVCILIK DOSYASINA GİRDİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi. İş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, elektrik mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından rapor hazırlandı. LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu raporda yer aldı. Raporda, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü" ifadesi yer aldı.

EĞİTİM ALDIĞINA DAİR BELGESİ YOK

Tutuklu Mustafa Koç'un tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığına da değinilerek, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz dedektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantörle tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren Mustafa Koç'un olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı

İŞ YERİ HAVASIZ BIRAKILMIŞ

Ayrıca LPG'nin havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğüne yer verildi. Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. İş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığına da yer verildi. Patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, iş yeri sahibi Gülden Kul'un yapması gereken 'Özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden' olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi de raporda yer aldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. İddianamede tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'nin, bayilere tüp temininde gerekli sertifika ve eğitimleri sağlamadığı, yalnızca WhatsApp üzerinden bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı.

İddianamede lokanta işletmecisi Gülden Kul'un ruhsatsız olarak sanayi tipi tüp kullanıp, iş yerinde güvenlik önlemleri (havalandırma, alarm sistemi ve uygun elektrik tesisatı) almadığına dikkat çekildi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Koç'un ise LPG işletme yetkisi bulunmamasına rağmen sanayi tipi tüpü lokantaya bağladığı ve bağlantıların güvenliğini kontrol etmediği de iddianamede yer aldı. İddianameyi hazırlayan savcı, 3 sanığın ihmalleri sonucunda olayın meydana geldiğine kanaat getirdi.

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı

İŞLETMECİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı; Gülden Kul ve Mustafa Koç ile olayda ihmali bulunduğu belirtilen tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu tutuksuz sanık Osman İnce hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar yargılanmaya başladı. Geçenlerde görülen 6'ncı celsede, tutuklu sanıklardan Gülden Kul, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Duruşma savcısı mütalaasını açıklayıp iddianamede istenilen 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasını talep etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı. Duruşmada sanık Osman İnce'nin avukatının Gazi Üniversitesi'nden aldığı teknik bilirkişi raporu ve hukukçulardan alınan hukuki mütalaanın yer aldığı raporlar mahkemeye sunuldu. Sanık Osman İnce'nin avukatı, bu raporlara göre müvekkilinin suçunun olmadığının raporlarla ortaya konulduğunu söyledi.

Ardından söz alan ölenlerin ailelerinin avukatları, mütalaaya katılmadıklarını söyledi. Ayrıca sanıklara 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan değil 'olası kast' suçundan ve en üst sınırdan ceza verilmesini talep edip, şikayetçi olduklarını da belirtti. Ölenlerin ailelerinin avukatları, sanıklara verilecek cezalarda herhangi bir indirim yapılmamasını da istedi.

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı

SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Savunma için söz verilen sanık Gülten Kul, tüpü takan sanık Mustafa Koç'u suçlayıp, "Acele iş yaptı. Bu olay içimi acıtıyor. Üzgünüm" dedi.

Mustafa Koç ise "Günde ortalama 3 sanayi tüpü takıyordum. Bu tüpü takarken de herhangi bir şüphe duymadığım için kontrol etmedim. Mutfakta havalandırma yok. Benim bağlantımda sorun yok. Taktığım günün gecesi, Gülten Hanım yanında sigara içiyordu, patlama olsaydı o zaman gerçekleşirdi. Tedbirsiz, aceleci değildim. Oradan benim eşim ve çocuklarım da geçiyor. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

Tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu olan sanık Osman İnce ise "Mustafa Koç, bizim personelimiz değildir. Eğitim verme sorumluluğumuz yoktur. Bayilerimize, eğitimi olmayan personelleri için yetkili yerlerden eğitim alması konusunda da uyarırız. Gülten Hanım'ın, iş yerinde havalandırma olmayışı da patlamada etkili olmuştur, dikkate alınmasını istiyorum" diye konuştu.

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Ardından sanık avukatları, söz alıp, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirtti. Duruşma savcısı, mütalaasını aynı olduğunu belirtti. Son kez söz verilen sanıklar, beraatini talep etti. Ardından mahkeme başkanı, kararın açıklanması için 30 dakika ara verdi. Aradan sonra karar açıklandı. Sanıklardan tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye ise 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası 364 bin TL cezaya çevrildi.

"VERİLEN CEZADAN TATMİN OLMADIK, CİĞERİMİZ YANIYOR"

Mahkemeden sonra ölenlerin yakınları, adliye önünde açıklama yaptı. Patlamada kızları Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz ile yeğeni Ruken Çağur'u kaybeden evli, 8 çocuk babası İbrahim Savucu (65), yakınları, avukatları Nazlı Demir ve Aydın Beyhan açıklamada yer aldı. İbrahim Savucu açıklamasında, "Başından beri mahkemeye geliyoruz. Sanıklar hep birbirini suçluyor. Bugün verilen cezadan tatmin olmadık. Konunun takipçisi olacağız. Ciğerimiz, yanıyor. Önce Türkiye'deki mahkemelere, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gideceğiz" diye konuştu.

5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı

"CEZA MİKTARI YETERSİZDİR"

Savucu ailesinin avukatı Nazlı Demir de "Bu dosya bize yolda yürürken bile insanların güvenliğinin olmadığını göstermiştir. Her ne kadar tüm sanıklar ceza alsa da 5 ölümlü dosyada ceza miktarları yetersizdir. Gerekli istinaf başvurusunda bulunacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Koç, Güvenlik, Torbalı, Güncel, İzmir, Kaza, Ege, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri ağza getiren görüntü Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi
Yaptığı savunma yetmedi Bu görüntüler için karar verildi Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi
Nereden nereye Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor
Ümit Milli Futbol Takımı’nın İstanbul’daki Ukrayna maçı biletleri ücretsiz Ümit Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'daki Ukrayna maçı biletleri ücretsiz
Nijerya Milli Takımı’na davet edilmemişti Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Gürcistan’da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman’ın son görüntüsü ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu
Gürcistan’da Gürcistan'da
Manisa FK’da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
Fırat Aydınus’tan gerçekleştirilen bahis operasyonu hakkında kritik uyarı Fırat Aydınus'tan gerçekleştirilen bahis operasyonu hakkında kritik uyarı
Bir anda bastırdı Sağanak yağış hayatı felç etti Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Kan donduran olay Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar
Sadettin Saran’ın büyük hayali Alexander Sörloth Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Real Madrid’de 2 sakatlık birden Real Madrid'de 2 sakatlık birden
Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu 20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
Acı haberle memleketine dönen şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı Acı haberle memleketine dönen şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu 'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi 57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

15:43
Ahmed Şara’ya parfüm sıkan Trump ’’Kaç eşin var’’ diye sordu
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump ''Kaç eşin var?'' diye sordu
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı
15:04
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
14:39
Acının tarifi yok Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
14:18
6’sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
14:12
Akdeniz’de art arda 3 korkutan deprem Naci Görür’den jet açıklama geldi
Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi
14:10
Yılmaz Vural’dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
14:10
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü Paylaşım bile yapmış
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00'de görüşecek
13:52
Acı haberle memleketine dönen şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı
Acı haberle memleketine dönen şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı
13:41
Türk futbolunda bahis skandalı TFF Başkanı “Ligler devam edecek mi“ sorusunu yanıtladı
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı "Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
13:14
Tuncay Şanlı Fenerbahçe’ye geri döndü İşte yeni görevi
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
13:06
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
13:06
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
12:49
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı
12:29
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
11:40
İmamoğlu’ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
11:14
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
10:57
Altında Tehlike Çanları Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında
Altında Tehlike Çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında
10:17
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü İki ihtimal üzerinde duruluyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
09:59
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
09:44
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü Bu görüntüyle ilgili yeni detay
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
07:13
Gürcistan’da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu İşte isimleri
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 16:49:03. #7.13#
SON DAKİKA: 5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! Lokantadaki tüp patlamasında karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.