"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre\'yi ölüme götürmüş
08.02.2026 10:43
Kahramanmaraş'ta 29 yaşındaki Emre Bulut'un otomobilde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 7 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle dava açıldı. İddianamede Fırat Şavkılı'nın "dondurma ısmarlama" bahanesiyle buluştuğu Emre Bulut'u, Hamit Aydoğdu'nun istediği yere götürdüğünü ve Aydoğdu'nun burada cinayeti işlediği bilgisine yer verildi.

Kahramanmaraş'ta Boğaziçi Mahallesi 6 Mayıs 225'te otomobilde av tüfeğiyle öldürülen Emre Bulut (29) cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI 3 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Su kanalının yakınından gelen silah seslerini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobilde Emre Bulut'un (29) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, tüfekle çenesinin altından ateş edilerek öldürülen Bulut'un cinayet şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bulut'u öldürdüğü belirlenen Hamit Aydoğdu (31), 3 gün sonra jandarma karakoluna giderek olayda kullandığı tüfekle teslim oldu.

'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Hamit Aydoğdu'nun ifadesi doğrultusunda olayla ilgili Fırat Şavkılı (28), Meyse Yanar (29) ve Alaattin Eskalen (45) de gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

7 SANIĞA "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" TALEBİ

Cumhuriyet savcısı ise 9 aylık soruşturmanın ardından iddianame hazırlayarak Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede tutuklu sanıklar Hamit Aydoğdu, Meyse Yanar ve Fırat Şavkılı hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet, Alaattin Eskalen hakkında ise "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis talep edildi. Tutuksuz sanıklar Ayşegül E. (48), Aysel E. (41) ve Oğuz T. (40) hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis, Melek Y. (40) hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: EMRE'Yİ YANIMA GETİRMESİNİ İSTEDİM

İddianamede, cinayet şüphelisi Hamit Aydoğdu'nun ifadesine yer verildi. Aydoğdu ifadesinde cinayeti itiraf edip, dayısı Veysel Bulut'un 2022'de cinayete kurban gittiğini belirterek, "Dayımın ölümünden Emre'nin babası ve amcaları beni sorumlu tutarak iftirada bulundu. Fırat'ı, Meyse'nin iş yerinde çalışması nedeniyle tanırım. Fırat ile Meyse aracılığıyla irtibata geçerek Emre'yi alıp yanıma getirmesini istedim. Bu sebeple Fırat, Emre'nin çiftliğine giderek kurbanlık alma bahanesiyle yakınlık kurdu. Olay günü Fırat ile iletişime geçerek Emre ile birlikte olan Fırat'ı Boğaziçi'nde bulunan markete yönlendirdim. Market önüne aracı park ettirdikten sonra aracın arka koltuğuna bindim ve Fırat'ı yönlendirerek olay yerine araç ile gittik. Başçavuşu arayarak gerçekleri anlatması için tüfeği Emre'nin çenesine tuttum. Emre'nin elinde bulunan bıçağı bana doğru sallaması üzerine anlık refleks ile tüfek ile ateş ettim" dedi.

'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"DONDURMA ISMARLAMAK" İÇİN BULUŞUP ÖLÜME GÖTÜRMÜŞ

Olay sırasında otomobilde bulunan Fırat Şavkılı ise ifadesinde Hamit Aydoğdu'yu tanımadığını, Meyse Yanar'ın olaydan birkaç ay önce kendisinden Emre Bulut'la kurbanlık alma bahanesiyle arkadaş olup güvenini kazanmasını istediğini söyledi.

Şavkılı, "Yaklaşık 1 ay önce Emre Bulut'un çiftliğine Meyse'nin tarifi ile giderek Meyse'nin verdiği parayla kurbanlık aldım. Emre kurban kesimi için benden para almadı. Meyse de bunu fırsat bilerek 'İşte sana bahane. Sen de Emre'ye o zaman sana tatlı, dondurma ısmarlayayım' şeklinde teklifte bulunmamı istedi. Olaydan 2 gün önce Meyse, Emre ile Kayseri yolunda bulunan pastanede buluşmamızı ardından da bir bahane ile Boğaziçi'ndeki marketin önüne gitmemi istedi. Olay günü Meyse'nin tarif ettiği yere Emre ile gittim. Aracı market önüne park ederek tek başıma markete girdim, Meyse'ye de WhatsApp üzerinden bildirdim. Araca tekrar bindiğimde arka koltukta daha önceden tanımadığım Hamit'in elinde tüfekle oturduğunu gördüm. Hamit'in yönlendirmesi ile olay yerine gittim. Hamit, tüfekle Emre Bulut'un kafasına bir el ateş etti. Bunun üzerine kaçmaya çalıştım ama Hamit yanıma gelerek tüfek ve tekmelerle beni darp etti. Daha sonra elinden kurtulup kaçtım, Hamit de arkamdan bir el ateş etti" diye konuştu.

'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"CİNAYETTEN HABERİM YOK"

Meyse Yanar da ifadesinde cinayetten haberi olmadığını, her şeyi tehdit ve şiddet altında yaptığını söyledi. Olay günü Hamit'in kendisini arayarak Ağcalı yokuşundan almasını istediğini belirten Yanar, "Aracım ile Ağcalı yokuşuna giderek Hamit'i aldım. Hamit çantasından pompalı tüfeği çıkararak silahı bana doğrultunca korkuyla aracı sürmeye başladım. Daha sonra araçtan inerek ormanlık alana doğru koşarak gitti. Zaman zaman benimle iletişime geçerek 'Polise anlatırsan seni de yakarım' dedi. Cinayetten haberim yok. Yaptığım her şeyi tehdit ve şiddet altında yaptım" dedi.

"SOĞUKKANLILIKLA TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Diğer şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi. İddianamede; Hamit Aydoğdu'nun ifadesinde Emre Bulut'un kendisine bıçak salladığını söylediğini ancak ne olay yerinde ne de Bulut'un üzerine bıçak bulunmadığı, şüphelilerin kendi rolünü bilerek ve isteyerek yerine getirdiğini, suçun ani bir gelişme sonucu değil, soğukkanlılıkla tasarlanarak işlendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

