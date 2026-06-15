Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü saldırının faili öğrenci, 32 kez rehberlik servisine gitmiş

Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ile 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ilkokuldan itibaren toplam 32 kez rehberlik servisine yönlendirildiği belirlendi. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun incelemelerinde, okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunlarının ilkokul yıllarında başladığı ve yıllarca takip edildiği tespit edildi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirten TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var" dedi.

PSİKOLOJİK SORUNLARIN İZLERİ İLKOKUL YILLARINA UZANIYOR

15 Nisan'da 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan incelemelerde saldırgan İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunlarının ilkokul yıllarında başladığı ortaya çıktı. Bu nedenle öğretmenler tarafından ilkokul döneminde 3, ortaokul döneminde ise 29 kez olmak üzere toplam 32 defa rehberlik servisine yönlendirildiği belirlendi.

KOMİSYON 53 KİŞİYİ DİNLEDİ

Saldırının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması amacıyla hazırlanacak rapor için 3 günlüğüne Kahramanmaraş'a gelen TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

İlk gün saldırının gerçekleştiği okulda incelemelerde bulunan komisyon üyeleri daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'nde ilgili kurum temsilcilerinden brifing aldı. Sonraki günlerde ise olay sırasında görev yapan ve daha sonra görevden ayrılan okul yöneticileri ile öğretmenler, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki psikologlar, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları dahil toplam 53 kişi dinlendi.

"BENZER KATLİAMLARI YAPAN ÇOCUKLARIN PAYLAŞIMLARINI TAKİP ETMİŞ"

Üç günlük çalışma sonunda değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, olayın çok yönlü şekilde incelendiğini belirtti.

Beyazıt, "Öncelikle ilgili kurum amirlerini dinleyerek olayı öğrenmeye gayret ettik. Ardından hayatını kaybeden yavrularımızın ailelerini dinledik. Acılarını yakından hissettik. Uzun süren görüşmeler gerçekleştirdik ve olayla ilgili tüm tarafların görüşlerini aldık. Çalışmalarımızın tamamı tutanaklara geçirildi. Ankara'ya döndüğümüzde bunları değerlendireceğiz" dedi.

Saldırının hem adli hem de idari yönleriyle araştırıldığını ifade eden Beyazıt, şunları söyledi:

"Tabii burada 32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var. Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda, kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinden dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımlarıyla ilgili olaylar var. Dolayısıyla bütün olay netlik içerisinde değerlendiriliyor."

SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE DİNLENECEK

Komisyonun çalışmalarının sürdüğünü belirten Beyazıt, hazırlanacak raporun TBMM'ye sunulacağını ifade ederek, eksikliklerin giderilmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik önerilerin raporda yer alacağını söyledi.

Önümüzdeki hafta Ankara'da eğitim sendikalarının temsilcilerinin de dinleneceğini belirten Beyazıt, uzmanlarla görüşmelerin ve saha ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

AİLELERDEN SİLAHLANMA YASASININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TALEBİ

Saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik ise komisyon üyelerine teşekkür ederek, olayın ve saldırganın ailesinin tüm yönleriyle araştırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Çocukların ders sırasında öğretmenlerinin gözetimindeyken hayatını kaybettiğini belirten Şişik, bu durumun şehitlik kapsamında değerlendirilmesini istediklerini ifade etti.

Şişik, "Özellikle benim taleplerimden bir tanesi sınırsız silahlanma kanunun yasaklanmasını istedik. Bu cani çocuk 32 kere rehberlik hocası tarafından ailesine bildirildiği halde, RAM'a gönderilmesi ve tedavi edilmesi gerektiği vurgulandığı halde ailenin buna kayıtsız kalması nedeniyle bu olayı gerçekleştirmiş. Defalarca kendisine zarar vermiş. Kendi elini kalemle oymuş ve 5'inci sınıftayken çantayla boğazını sıkmaya çalışmış. İlkokuldan beri problemli bir çocuktu" dedi.