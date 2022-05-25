KAMYON KASASINDAKİ AFGANİSTAN UYRUKLU 27 KİŞİ YAKALANDI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, trafik kontrolü sırasında durdurulan kamyonun sürücüsünün yeterli sürücü belgesinin olmadığı tespit edilerek araç yediemin otoparkına çekilirken, kasadan inerek kaçmaya çalışan Afgan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu, Dilovası Mermerciler gişe çıkışında trafik kontrolü esnasında bir kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenerek, araç yediemin otoparkına çekildi. İnceleme yapmak üzere kamyonun kasasının arka kapısı açıldığında, kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı uyruklu kişiler kaçma girişiminde bulundu. Polis ve jandarmaya haber verilirken, Afgan uyruklu 5'i çocuk 27 kişi yakalandı. 27 kişinin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. Yurda kaçak giren kişilerin kamyon kasasından inerek kaçma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.