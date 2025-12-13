Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor
13.12.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hacımuharrem köyünde, asırlara meydan okuyan 400 yıllık çam ağacı, yere doğru uzanan dalları ve şemsiyeye benzeyen görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bölge sakinleri, ağacın anıt ağaç olarak kayda alınmasını talep ediyor.

Kastamonu'da asırlara meydan okuyan çam ağacı, aşağıya doğru uzayan dalları ve şemsiyeye benzeyen görüntüsüyle ilgi çekiyor.

TOPRAĞIN ALTINA GİRDİKTEN SONRA YENİDEN YÜZEYE ÇIKIYOR

Merkeze bağlı Hacımuharrem köyünün Kozlu Mahallesi'nde bulunan, yaşının 400'ün üzerinde olduğu tahmin edilen çam ağacı, yaklaşık 4,5 metrelik boyuyla benzerlerine göre kısa kalıyor. Ağacın yere doğru uzanan dallarından bazıları, toprağın altına girdikten sonra yeniden yüzeye çıkıyor.

Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor

BÖLGE SAKİNLERİNCE FARKLI İSİMLERLE ANILIYOR

Dalları şemsiyeyi andıran görüntüsüyle geçmiş yıllarda gövdesine zarar verilmesine rağmen yıllara meydan okuyan çam ağacı, bölge sakinlerince "Kozlu çamı", "Kınalı kız ağacı", "Türbe çamı" ve "Secde eden çam" isimleriyle anılıyor.

Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresinin hazırladığı "Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabında dibinde büyük bir oyuk bulunmasına rağmen sağlığı iyi görünen ağacın saptananlar arasında en kısa boylu çam (cüce çam) olarak görüldüğü belirtiliyor.

Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor

"ADETA SECDE EDER GİBİ YERE YAPIŞIYOR"

Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı, ağaca farklı isimler verdiklerini söyledi. Köylüler olarak bölgeyi "kutsal" gördüklerini anlatan Çavdarcı, "Ağacın anıt ağaç olarak kayda alınmasını istiyoruz. Ağacın şekli şemsiye gibi. Dalları yere doğru iniyor. Dalları adeta secde eder gibi yere yapışıyor." dedi.

Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor

"BELKİ 300, BELKİ 500 YILLIK"

Eski köy muhtarı Mustafa Çelik de ailesinin kendisi 12 yaşındayken köye taşındığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu dalların yukarı gittiğini hiç görmedik. Dibinde de bir mezarlığın bulunduğunu düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda gözünde, başında ağrı olan burada küçük bir çıra parçasını alır, yakarak dumanını ağrıyan yerine tüttürürdü. Ağacın kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Belki 300, belki 500 yıllık. Bu sene Allah nasip etti, yanına cami yaptırmaya başladık."

Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor

"GELECEK NESİLLERE BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Köy sakinlerinden Süleyman Çavdarcı da ağacın bakımını yaptığını dile getirerek, "Temizliğini yapar, etrafındaki otları alırım. Hayvanların yaklaşmasını engellerim. Ağacı gelecek nesillere bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor

"İÇİNE GİRDİĞİMİZDE BÜYÜK BİR ODAYA GİRMİŞ GİBİ BİR HİS VERİYOR"

"Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından Cebrail Keleş de kitabı hazırlarken gerçekleştirdikleri alan araştırması sırasında çam ağacıyla ilgili bilgi geldiğini belirtti. Ağacı ilk gördüklerinde "Böyle bir ağaç olamaz." dediklerini anlatan Keleş, şunları söyledi: "Genelde gördüğümüz anıt ağaçların çok yüksek, çok kalın ve yüce bir görüntüsü vardı. Bu ise çok kısaydı. Tarlanın içinde küçük bir tümsek gibi görünen ağacın iç kısmına çok zor girdik. İçinde bizi bambaşka bir dünya karşıladı. İnanılması güç şekilde ağaç, şemsiye şeklinde o kadar güzel büyümüştü ki içine yağmur bile yağmıyordu . Dışarıdan baktığımızda küçük bir çalılık formunda görünüyordu ama dalların küçük bir kapı gibi boş bıraktığı yerden içine girdiğimizde büyük bir odaya girmiş gibi bir his veriyor. Dalları, etrafı tamamen kapattığı için ağacın gövdesinin etrafında oda görüntüsü oluşturmuş. Ağacın formuna baktığımızda 400-500 yaşında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları davadan çekildi Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi
Fatih’te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi
Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı
Trump duyurdu: Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes sağlandı Trump duyurdu: Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes sağlandı
Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Ersoy, TBMM’de 2026 bütçesini sundu Bakan Ersoy, TBMM'de 2026 bütçesini sundu
Kömür madeninde faciadan dönüldü Çok sayıda işçi hastanelik oldu Kömür madeninde faciadan dönüldü! Çok sayıda işçi hastanelik oldu
Almanya’da küçük uçak caddeye zorunlu iniş yaptı Almanya'da küçük uçak caddeye zorunlu iniş yaptı
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı
35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi
Venezuela lideri Maduro’dan ABD’ye şarkılı mesaj: Don’t worry be happy Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye şarkılı mesaj: Don't worry be happy
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu Çok sayıda kişi gözaltında Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

20:34
Suriye’de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş
19:39
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar Yeni Malatyaspor’un küme düşmesi kesinleşti
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti
19:27
Güllü’nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
19:14
Kar İstanbul’un kapısına dayandı Her yer beyaza büründü
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü
19:04
Canlı anlatım: Antalya’da goller üst üste
Canlı anlatım: Antalya'da goller üst üste
18:47
TBMM’deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
18:34
Sergen Yalçın onay verdi: Sürpriz olmazsa ocak ayında Beşiktaş’a geliyor
Sergen Yalçın onay verdi: Sürpriz olmazsa ocak ayında Beşiktaş'a geliyor
18:20
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum
18:12
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti
17:40
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor
17:26
Galatasaray’ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi
17:02
Marmaray’da Türk-Kürt kavgası
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
16:43
Suriye’de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı
16:37
İşverenler şoke olacak Özel’in AK Parti’nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
16:03
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye’ye karşı son kozunu oynuyor
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 21:06:30. #7.13#
SON DAKİKA: Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.