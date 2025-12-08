Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı - Son Dakika
Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı

Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı
08.12.2025 09:28  Güncelleme: 13:05
Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı
Hatay'da 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki çocuk, kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü halde bulundu. Çocuğu kurtaran gönüllü arama kurtarma görevlisi, "Büyük taşların altından çocuk bağırıyordu. Kaya denilecek kadar büyük 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdım, bunu dayısının yaptığını söyledi" dedi. Baba Muhammed El Cedduh, evladını bulan arama kurtarma görevlisinin alnından öperek cani dayının en ağır cezayı almasını istedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan ve dayısı tarafından taşla başından yaralanarak toprağa gömülen Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir Alcedduh'un, hastanede yapılan ameliyatının başarılı geçmesiyle sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Muhammed El Cedduh, evladını bulan arama kurtarma görevlisinin alnından öperek cani dayının en ağır cezayı almasını istedi.

BİR EVİN KAMERASINA YAKALANDI

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayıplara karışmıştı. Çocuklarından haber alamayan aile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Amir'in okulunun bulunduğu bölge başta olmak üzere ilçe genelinde kamera izleme çalışması başlattı. Polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını izlemesiyle olayın şüphelisi olarak Amir'in dayısı M.E. gözaltına alındı. Baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olmadığını söylese de polis, AFAD, jandarma ve STK'lar bölgede arama çalışması başlattı.

Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk 3 gün sonra kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü halde bulundu. Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Ağır yaralı Amir, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Evladının durumunun iyi olduğunu ifade eden baba Muhammed El Cedduh, dayısının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti.

Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

DAYI TUTUKLANDI

Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki dayı M.E. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.E.'nin, 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

"OĞLUM 3 GÜNDÜR TAŞLARIN ALTINDA AZAP ÇEKTİ"

Evladını bulan arama kurtarma görevlisini alnından öperek, oğlunu ölüme bırakan cani dayısının ise en ağır cezayı almasını isteyen baba Muhammed El Cedduh, "Öğlen saat 12.00'de oğlum okula gitti. Dayısı okula gidip oğlumu aldı ve arabaya bindirip götürdü. Oğlum 3 gündür kayboldu. Tüm ekipler geldi aradık ve bulduk. Oğlumu bulduktan sonra oğlum bize, 'Dayım gelip beni aldı, götürdü ve ısırdı' dedi. Hastaneye getirdik ve ameliyata aldılar. Ameliyat başarılı geçti ve durumu iyi. Dayının neden böyle yaptığını biz de bilmiyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Tüm ekip 3 gün aradılar ve buldular. Onlara da teşekkür ederim. Biz 3 gündür uyumadık. Oğlum 3 gündür o taşların altında azap çekti. Oğluma bunu yapan caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Allah hepimizi korusun. Türkiye devletimizden o cani en ağır nasıl ceza alabiliyorsa o cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

"ÜZERİNDE KAYA KADAR BÜYÜK 7 TAŞ VARDI"

Çocuğu gelen ses üzerine fark ettiğini ve kaya denilebilecek 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdığını ifade eden gönüllü arama kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak, "Allah bizi bulmamıza vesile kıldı. Ben arama kurtarma gönüllüsü olarak gittim. Bir arkadaşla beraber ayrı bir yerde çalışma yapıyorduk. Bir ses duydum. Duyduğum sese doğru gittiğimde çöplük ve kargaların olduğu bir yerdi. Karga sesine benzer bir ses duydum ve sonra sağa sola bakınmaya başladım. Taşların üzerinde olduğu bir çocuk gördüm. Büyük taşların altından çocuk bağırıyordu. Kaya denilecek kadar büyük 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdım. Çocuğa bunların sebebini sorduğumda çocuk, dayısının yaptığını söyledi. Arama kurtarma faaliyetlerinde olan herkese teşekkür ederim. Gerçek manada duygularımı anlatamıyorum. Eve gitmedik ve buradayız. Çocuğumuzun ameliyatı başarılı geçti. Ben taşları kaldırdığımda büyük bir taş, çocuğun başının üzerindeydi. Bundan dolayı başından zedelenme vardı. Biz bulduğumuzda çocuğun bilinci açıktı. 3 gündür o halde oradaydı ve öldürmeyen Allah öldürmüyor. Çocuğu canlı bulduk ve durumunun iyi olması bizim için gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.

Kayıp çocuğu toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı
