Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı
10.12.2025 12:35
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı
Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde yer alan bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. Patlama seslerinin duyulduğu yangında itfaiye ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olayda can kaybının olmadığını bildirdi.

Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi'nde yer alan Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren Bahadır Kimya fabrikasında saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında alevler kısa sürede her yeri sardı.

DUMANLAR ŞEHRİN DİĞER UCUNDAN GÖRÜLÜYOR

Fabrikadan gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

FABRİKA VE ÇEVRESİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, fabrika ve çevresindeki diğer iş yerleri de tahliye edildi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA: ŞÜKÜRLER OLSUN CAN KAYBI YOK

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırıkkale'mize, OSB'mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya'daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok." dedi.

"İNŞALLAH, DİĞER FABRİKALARA SIÇRAMADAN YANGINI BİTİRECEĞİZ"

Yangının başlamasıyla fabrikadan gerekli tahliye işlemlerinin yapıldığını belirten Makas, şunları kaydetti:

"Çevre vilayetlerimizden, TÜPRAŞ'tan, Makine Kimya'dan yapılan takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. Ankara'dan takviye gelen 26 araç da yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Şükürler olsun ki yangın genişlemeden söndürülecek, hedefimiz, planlamamız o. Burada 66 fabrikamız var. OSB'lerde biraz daha yanaşık düzende fabrikalaşma var. Eski bir OSB burası, inşallah diğer fabrikalara sıçramadan da yangını bitireceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, tüm Kırıkkale itfaiyeleri dahil olmak üzere, Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir takviyeleriyle devam ediyoruz. Bölgedeki tüm iş insanlarımızın katkısı var, tankerleriyle su takviyesi yapıyorlar, inşallah en kısa sürede söndürerek bitirmiş olacağız. Tekrar belirtiyorum, herhangi bir can kaybımız yok, buna şükürler olsun. İnşallah can kaybı olmadan da olayı sonuçlandırmış olacağız."

Kaynak: İHA

  • Kemal Kemal:
    feto işidir.... 15 temmuzdan beri her ay planlı olarak ya fabrika yanıyor ya imalathane de patlama,orman yangını, tarımda oyun....haberleri açın inceleyin bana hak vereceksiniz. hee zamanda haberin altına yazıyorum bunu. 4 6 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    Büyük geçmiş olsun Hz.Allah beterinden muhafaza eylesin inşallah. 10 0 Yanıtla
