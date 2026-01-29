Kış Aylarında Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Dikkat - Son Dakika
Sağlık

Kış Aylarında Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Dikkat

Kış Aylarında Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Dikkat
29.01.2026 12:20
Uzmanlar, kışın grip, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonların artış gösterdiğine dikkat çekti.

SOĞUK algınlığı, grip, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların kış aylarında daha sık görüldüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, belirtilerin net olmamasının tanıyı geciktirebileceğine dikkat çekerek korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Soğuk hava koşullarının bazı virüslerin çevresel koşullarda daha uzun süre canlı kalmasına imkan tanıdığını söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, "Düşük sıcaklıkların solunum yollarındaki koruyucu mukozayı zayıflatarak virüslerin vücuda tutunmasını kolaylaştırmaktadır. Burun içi mukozanın kurumasıyla birlikte savunma mekanizmaları zayıflamakta ve bu durum enfeksiyon riskini artırmaktadır" diye konuştu.

'GRİP, KIŞ AYLARINDA EN YAYGIN VE EN BULAŞICI ENFEKSİYON'

Grip hastalığının influenza virüsünün neden olduğu ve burun, boğaz ile akciğerleri etkileyen son derece bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu belirten Uzm. Dr. Oğurlu, "Ekim ayından mart ayına kadar vaka sayılarında belirgin artış görülmektedir. Ateş, halsizlik, kas ağrıları ve öksürük gibi belirtilerle seyreden gribin erken tanı ve uygun tedaviyle daha hafif atlatılıyor" dedi.

'SOĞUK ALGINLIĞI VE NEZLE HAFİF BAŞLAYIP CİDDİLEŞEBİLİYOR'

Soğuk algınlığı ve nezlenin kış aylarında sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Oğurlu, "Bu hastalıklara birçok farklı virüs neden olur ve en sık görülen etkide rinovirüslerdir. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer alır" diye konuştu.

'COVİD-19, DİĞER SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARIYLA KARIŞABİLİYOR'

Pandemi sürecinde herkesin yakından tanıdığı COVID-19'un da solunum yollarını ve akciğerleri etkileyen bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, "Kış aylarında diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte görülme ihtimali artmaktadır. Benzer belirtiler nedeniyle ayırıcı tanı yapılması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

'ZATÜRRE VE BRONŞİT HAYATİ RİSK TAŞIYABİLİYOR'

Zatürrenin akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu geliştiğini belirten Oğurlu, "Hastalık bakteriyel ya da viral etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Öksürük, balgam, nefes darlığı ve yüksek ateş gibi belirtiler ciddiye alınmalı. Bronşit ise hava yollarının iltihaplanmasıyla gelişmekte ve özellikle öksürük ön planda durur" dedi.

'AŞILAR, KIŞ ENFEKSİYONLARINA KARŞI EN GÜÇLÜ KORUMA'

Aşının kış aylarında görülen solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, "Her yıl sonbahar aylarında grip aşısı özellikle ileri yaşta ki bireyler ve kronik hastalığı olanlar için kesinlikle uygulanmalıdır. Zatürre aşılarının da önemli bir koruma sağladığını ve aşının türüne göre uzun süreli bağışıklık oluşturabildiğinin" ifadelerini kullandı.

'BASİT GÜNLÜK ÖNLEMLER BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Soğuk havalarda vücut ısısının korunmasının enfeksiyon riskini azaltmada önemli olduğunu dile getiren Oğurlu, "Eldiven, şapka ve atkı kullanımı hem üşümeyi önler hem de solunan havanın ısınmasına yardımcı olur. Ellerin düzenli yıkanması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması bağışıklık sistemini önemli derecede desteklemektedir" diye konuştu.

'SİGARA VE KAPALI ORTAMLAR ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Sigaranın solunum yollarını tahriş ederek enfeksiyonlara zemin hazırladığını belirten Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, "Sigarayı tüketiminin bırakılması hem solunum fonksiyonlarını iyileştirir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Pandemi döneminde maske kullanımı sonucunda solunum yolu enfeksiyonları belirgin şekilde azalmıştır. Kış aylarında kalabalık ortamlarda maske kullanımı koruyucu görevi üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ HAFTAYI AŞAN ÖKSÜRÜK CİDDİYE ALINMALI'

Kış aylarında başlayan öksürüğün mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, "Öksürüğün üç haftadan uzun sürmesi altta yatan farklı bir hastalığın habercisi olabilir. Bu durumda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Grip sonrası şikayetler uzayabilir ve bazı vakalarda grip virüsü zatürreye yol açabilir. Bu tür belirtilerde hekime erken başvuru, tanı ve tedavi sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kış Aylarında Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Dikkat

