Kolera'dan Alizade ve Lvbel C5'e olay eleştiri! Rap dünyasını anlattı - Son Dakika
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Kolera'dan Alizade ve Lvbel C5'e olay eleştiri! Rap dünyasını anlattı

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Kolera\'dan Alizade ve Lvbel C5\'e olay eleştiri! Rap dünyasını anlattı
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Türkçe rap müziğin köklü isimlerinden Kolera, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'a verdiği röportajda müzik dünyasındaki değişimi sert sözlerle eleştirdi. Uzi'nin müziğini kısmen beğendiğini söyleyen sanatçı, Lvbel C5 ve Alizade'nin çalışmalarını beğenmediğini açıkladı. Bazı müzik şirketlerinin dinlenme listelerini yönlendirdiğini ve botlarla rakamların artırıldığını öne süren Kolera, "Birçoğu gerçek rakamlar değil." dedi.

Rapçi Kolera, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yeni nesil rapçilerden müzik sektöründeki dinlenme rakamlarına, kadın sanatçıların imajından evlilik ve aşka kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"CEHALET HER ZAMAN DAHA ÇOK DOMİNE EDİYOR"

1998 yılında rap müzik yapmaya başladığını ve 28 yıldır sektörde olduğunu belirten Kolera, Türkçe rapin geçmişten bugüne yaşadığı değişimi değerlendirdi.

Kendi dönemlerinde rap müziğin çok daha sınırlı bir dinleyici kitlesine sahip olduğunu anlatan sanatçı, o yıllarda pop müziğin sektöre hâkim olduğunu söyledi. Türkçe rapin bir gün geniş kitlelere ulaşacağına inandıklarını belirten Kolera, bugün gelinen noktada dinlenme sayılarının artmasına rağmen müzikal kalitenin gerilediğini savundu.

Özellikle milyonlarca kez dinlenen bazı yeni nesil rap şarkılarının sözlerini eleştiren Kolera, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü cehalet her zaman daha çok domine ediyor. Yani bilgelik her zaman daha küçük bir toplumda. Cehalet her zaman daha büyük bir toplumda maalesef. Bu yüzden ne kadar cehaletle bir şey yaparsan onun alıcısı daha çok oluyor."

Dinleyicilerin günlük hayatın yorgunluğundan uzaklaşmak için daha hafif şarkıları tercih edebileceğini de kabul eden Kolera, buna rağmen müzikte genel bir kalite kaybı yaşandığını düşündüğünü dile getirdi.

Kolera'dan <a class='keyword-sd' href='/alizade/' title='Alizade'>Alizade</a> ve <a class='keyword-sd' href='/lvbel-c5/' title='Lvbel C5'>Lvbel C5</a>'e olay eleştiri! Rap dünyasını anlattı

UZİ'Yİ BEĞENDİ, LVBEL C5 VE ALİZADE'Yİ ELEŞTİRDİ

Melis Yaşar'ın Uzi, Motive, Lvbel C5 ve Alizade gibi yeni nesil rapçiler hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Kolera, isimler arasında bir ayrım yaptı.

"Yani aralarından biraz Uzi'yi beğeniyorum." diyen sanatçı, Lvbel C5 ve Alizade'nin müziklerini ise beğenmediğini belirtti.

Röportajın ilerleyen bölümünde Lvbel C5 hakkında daha sert ifadeler kullanan Kolera, rapçinin konser performanslarını da eleştirdi. Sanatçının playback yaptığını ve bir konserinde kendisine benzeyen başka birini sahneye çıkardığını öne süren Kolera, şöyle konuştu:

"Adam zaten playback yapıyor. Yeri geliyor kendi imitasyonunu sahneye çıkartıyor ve sen hâlâ bu adamın konserine gidiyorsan senin hakkın bu."

Kolera, yüksek kazancın ve popülerliğin sanatın niteliğini belirlemediğini savunarak, "Yani para kalitenin, kazandığın para kalitenin bir göstergesi değil ki." ifadelerini kullandı.

Kolera'dan Alizade ve Lvbel C5'e olay eleştiri! Rap dünyasını anlattı

"NICKI MINAJ VE CARDI B RAP'İ BAŞKA BİR YERE TAŞIDI"

Kadın rapçilerin sektördeki konumunu da değerlendiren Kolera, rap müziğin geçmişten beri erkek egemen bir alan olduğunu söyledi.

Nicki Minaj ve Cardi B gibi dünyaca ünlü isimlerin kadın rapçilerin görünürlüğünü artırırken müzikte dış görünüşün ön plana çıkmasına da neden olduğunu savunan Kolera, bu yaklaşımı eleştirdi.

"Bu Nicki Minaj'lar, Cardi B'ler daha böyle cinsel objeler olarak ortaya çıktı. Rap'i biraz evirdiler, çevirdiler." diyen sanatçı, eleştirisinin yalnızca Türkiye'deki isimlerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Kadın sanatçıların dış görünüşleri üzerinden pazarlanmasını doğru bulmadığını belirten Kolera, "Bu kadar yozlaşma bence çok kalitesiz, çok ucuz." sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Kendisinin de sahne kıyafetlerinde dekolte tercih edebildiğini ancak bunun bir ölçüsü olması gerektiğini söyleyen rapçi, "Onu ucuzlaştıran bir yere geldiği zaman ben orada yokum." dedi.

"BAZI ŞİRKETLERİN SANATÇILARI LİSTELERDE BİR NUMARA OLUYOR"

Röportajın en çarpıcı bölümlerinden biri müzik sektöründeki dinlenme rakamlarına ilişkin iddialar oldu.

Melis Yaşar'ın sektörde önünün kesildiğini düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Kolera, büyük müzik şirketlerinin listelerde avantaj sahibi olduğunu öne sürdü.

Kendi müzik şirketini kurduğunu belirten sanatçı, bağımsız bir isim olarak büyük şirketlerle rekabet etmenin zorluğuna dikkat çekti.

"Belirli bazı, belli başlı kişiler, şirketler var. Onların sanatçıları tabii ki listede bir numara olacak. Sen olmayacaksın."

Bazı isimlerin dinlenme rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Kolera, daha da dikkat çekici bir açıklamada bulundu:

"Adam kurmuş yığınla cep telefonu, kurmuş yığınla bilgisayar. Çıkardığı sanatçıları oradan domine ettiriyor. Zaten bot basıyorlar."

Kolera, "Birçoğu gerçek rakamlar değil." diyerek müzik sektöründe dinlenme sayılarının ticari yöntemlerle artırıldığını iddia etti. Bu tür yöntemlere hiçbir zaman başvurmadığını söyleyen sanatçı, müziğinin doğal yollarla dinleyiciye ulaşmasını tercih ettiğini belirtti.

Not: Bot kullanımı ve listelerin yönlendirildiğine ilişkin açıklamalar Kolera'nın iddialarıdır. Röportajda bu iddiaları doğrulayan bağımsız bir kanıt sunulmamıştır.

Kolera'dan Alizade ve Lvbel C5'e olay eleştiri! Rap dünyasını anlattı

"28 YILDIR HİÇ PR KULLANMADIM"

Müzik sektöründeki mevcut konumundan memnun olmadığını açıkça dile getiren Kolera, yaptığı şarkıların çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Konser vermemesinin ve magazinsel bir kimliğe sahip olmamasının dinleyici kitlesini büyütmesini zorlaştırdığını anlatan sanatçı, kariyeri boyunca tanıtım çalışmalarından uzak durduğunu belirtti.

"Kariyerim boyunca, 28 yıl boyunca hiçbir zaman PR kullanmadım. Hiçbir zaman kendimi reklam edecek bir şeyin içinde bulunmadım."

Müziğin kendi kalitesiyle yayılması gerektiğine inandığını söyleyen Kolera, dinleyicilerin şarkılarını birbirlerine tavsiye etmesini daha doğru bulduğunu ifade etti.

Ancak günümüz müzik piyasasında tanıtımın belirleyici bir unsur hâline geldiğini vurgulayan sanatçı, "Maalesef böyle bir meslekteysen tabii ki bunun yüzde doksanı PR." dedi.

"ARTIK ALBÜM YAPMAK AKILLICA DEĞİL, ŞARKILAR HARCANIYOR"

Dijital müzik platformlarının dinleme alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Kolera, albüm yayımlamanın eski önemini kaybettiğini söyledi.

Dinleyicilerin çoğunlukla klip çekilen şarkılara yöneldiğini, albümdeki diğer eserlerin ise yeterince keşfedilmediğini ifade eden rapçi, kendi çalışmalarından örnek verdi.

Şakti albümündeki "Yalan" şarkısına yeni gelen bir yorumdan söz eden Kolera, dinleyicilerin bazı eserlerini yıllar sonra keşfetmesinin kendisini üzdüğünü anlattı.

"Ben aslında albüm yaptığım zaman bunu bir prestij için yapıyorum. Yoksa benim tercihim değil artık albüm yapmak. Çünkü harcanıyor şarkılar."

Kolera, albümde yer alan şarkıların tek tek yayımlanması durumunda daha fazla kişiye ulaşabileceğini savundu.

Kolera'dan Alizade ve Lvbel C5'e olay eleştiri! Rap dünyasını anlattı

"ARTIK DISS YAPMIYORUM, ÇÜNKÜ ÇOCUKÇA GELİYOR"

Geçmişte yaptığı diss şarkılarla da tanınan Kolera, yıllar içinde müziğe ve tartışmalara yaklaşımının değiştiğini anlattı.

43 yaşına geldiğini belirten sanatçı, eskiden kendisine yönelik eleştirilere şarkılarla karşılık verdiğini ancak artık böyle bir ihtiyacı olmadığını söyledi.

"Artık 43 yaşına geldim ve belirli bir olgunluğa eriştiğim için ve bunları gerekli görmediğim için yapmıyorum."

Bu kararının cesaretini kaybetmesiyle ilgili olmadığını vurgulayan Kolera, "Bana çok çocukça geliyor." dedi.

Hayatında hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını da belirten sanatçı, geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimlerin kendisini geliştirdiğini ifade etti.

EVLİLİK AÇIKLAMASINA AÇIKLIK GETİRDİ: "EVLİLİĞE ASLA KARŞI DEĞİLİM"

Melis Yaşar ile önceki röportajında yaptığı evlilik açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirten Kolera, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Evliliğin gereksiz olduğunu savunmadığını söyleyen sanatçı, evlilik kurumunu özellikle kadınların maddi ve hukuki haklarını koruyan bir yapı olarak değerlendirdiğini anlattı.

"Sonuçta evlilik güzel bir şey tabii ki. Kötü bir şey değil. Zaten tek eşliliği savunan bir insanım. Sadece hani bu imzaya bakmıyor."

İlişkilerde sevgi ve bağlılığın yalnızca resmî bir imzayla belirlenemeyeceğini ifade eden Kolera, yaşanılan toplumun kültürel koşullarının da önemli olduğunu söyledi.

"Evliliğe asla karşı değilim. Ama hani imza olmadan da sevgi olur tabii ki." sözleriyle önceki açıklamasına açıklık getirdi.

"DİNLEYİCİLERİMİN SEVGİSİ SAYESİNDE HÂLÂ MÜZİK YAPIYORUM"

Kendisine yıllardır destek veren dinleyicilerine teşekkür eden Kolera, özellikle sadık hayranlarıyla güçlü bir bağ kurduğunu anlattı.

Röportajdan sonra bir dinleyicisini ziyaret edeceğini söyleyen sanatçı, hayranlarıyla iletişim kurmanın kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Müzik üretmenin kayıt, prodüksiyon, miks, mastering ve klip süreçleri nedeniyle ciddi maliyetler gerektirdiğini anlatan Kolera, dinleyicilerinden aldığı desteğin çalışmalarına devam etmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.

"Onların varlığıyla ben hâlâ müzik yapıyorum. Onların sevgisini hissettiğim için, bana hissettirdikleri için hâlâ devam edebiliyorum."

Lvbel C5AlizadeKoleraMüzikSon Dakika

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