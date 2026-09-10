Londra'daki uluslararası barış gecesine Dil Bilimci Derya Şahin de katıldı - Son Dakika
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Londra'daki uluslararası barış gecesine Dil Bilimci Derya Şahin de katıldı

Londra\'daki uluslararası barış gecesine Dil Bilimci Derya Şahin de katıldı
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Londra’da barış, insanlık ve küresel dayanışma mesajlarının öne çıktığı International Humanitarian Peace Award Ceremony 2026, diplomasi, siyaset, akademi, iş dünyası, medya ve sivil toplum dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Uluslararası organizasyonda programın İngilizce sunuculuğunu üstlenen dil bilimci Derya Şahin, profesyonel sunumu, güçlü diksiyonu ve sahne hâkimiyetinin yanı sıra Türkçe simultane çeviri desteğiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Londra’da barış, insanlık ve küresel dayanışma mesajlarının öne çıktığı International Humanitarian Peace Award Ceremony 2026, diplomasi, siyaset, akademi, iş dünyası, medya ve sivil toplum dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Uluslararası organizasyonda programın İngilizce sunuculuğunu üstlenen dil bilimci Derya Şahin, profesyonel sunumu, güçlü diksiyonu ve sahne hâkimiyetinin yanı sıra Türkçe simultane çeviri desteğiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

“Barış, İnsanlık ve Küresel Dayanışma İçin Birlikte” temasıyla düzenlenen organizasyon, 2 Eylül 2026 tarihinde Londra’nın tarihi St James’s Square bölgesinde bulunan The In & Out (Naval and Military Club)’da gerçekleştirildi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad merkezli Institute of International Peace Leaders (IIPL) tarafından düzenlenen geceye, merkezi Cenevre ve Düsseldorf’ta bulunan DMW International Diplomatic Association ile European Diplomatic Association da katkı sundu.

Organizasyon, farklı ülkelerden gelen katılımcıları barış, insan hakları, insani yardım, uluslararası dayanışma ve sürdürülebilir gelecek başlıkları etrafında buluşturdu.

DERYA ŞAHİN ULUSLARARASI ORGANİZASYONUN İNGİLİZCE SUNUCULUĞUNU ÜSTLENDİ

Uluslararası gecenin İngilizce sunuculuğunu dil bilimci Derya Şahin üstlendi.

Diplomasi, akademi, iş dünyası, medya ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı program boyunca sahne akışını yöneten Derya Şahin, İngilizce sunumunun yanı sıra Türkçe simultane çeviri yaparak farklı dillerdeki katılımcılar arasında iletişimin sağlıklı şekilde kurulmasına katkı sundu.

Uluslararası protokolün yer aldığı törende programın farklı bölümlerini başarıyla yöneten Derya Şahin, güçlü İngilizce sunumu, etkili iletişimi ve Türkçe simultane çeviri becerisiyle gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Farklı ülkelerden diplomatların, akademisyenlerin, iş insanlarının, gazetecilerin ve sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu organizasyonda Derya Şahin’in dil ve iletişim becerilerini bir arada kullanması dikkat çekti.

DERYA ŞAHİN’E ZİRVE SONUNDA ÖZEL ONUR PLAKETİ

Gecenin sonunda Derya Şahin’e, organizasyona sunduğu profesyonel katkı ve başarılı sunumu nedeniyle teşekkür amacıyla özel bir onur plaketi takdim edildi.

Derya Şahin’e takdim edilen onur plaketi, gecenin organizasyonunda üstlendiği İngilizce sunuculuk ve Türkçe simultane çeviri görevinin yanı sıra programa sağladığı katkının bir teşekkür ifadesi olarak verildi.

Onur plaketi, Institute of International Peace Leaders (IIPL) Başkanı Dr. Muhammad Atta Ur Rehman tarafından Derya Şahin’e takdim edildi. Zirvenin sonunda gerçekleşen bu özel takdim, Derya Şahin açısından gecenin en anlamlı anlarından biri oldu.

Derya Şahin’in uluslararası katılımcıların bulunduğu program boyunca gösterdiği profesyonel performansın ardından aldığı plaket, gecedeki emeğinin ve katkısının ayrıca takdir edildiğini ortaya koydu.

LONDRA’DAN DÜNYAYA BARIŞ VE İNSANLIK MESAJI

International Humanitarian Peace Award Ceremony 2026’nın temel mesajı, insan hayatının ve insan onurunun korunması üzerine kuruldu.

Gecede özellikle savaşların, zorunlu göçlerin ve insani krizlerin siviller üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Kalıcı barışın yalnızca silahların susmasıyla değil; insan hakları, adalet, eğitim, sağlık, güvenlik, ekonomik kalkınma ve uluslararası hukuk gibi unsurların birlikte güçlendirilmesiyle mümkün olabileceği vurgulandı.

Gazze’de yaşanan insani trajedi de gecenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Savaşların en ağır bedelini sivillerin ve çocukların ödediğine dikkat çekilerek uluslararası toplumun ortak sorumluluğuna vurgu yapıldı.

ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

International Humanitarian Peace Award 2026 kapsamında farklı alanlarda çalışmalarıyla öne çıkan isimlere ödül ve sertifikalar takdim edildi.

Gecede diplomasi, insan hakları, medya, sosyal sorumluluk, eğitim, liderlik ve uluslararası iş birliği alanlarında katkı sağlayan isimler onurlandırıldı.

Ödül alan isimler arasında İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, IIPL Türkiye Direktörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, DMW Diplomats International Başkanı Halil Sert, Arkas Holding Başkan Yardımcısı Özgür Ulupınar ve farklı ülkelerden çok sayıda temsilci yer aldı.

DERYA ŞAHİN’İN İNGİLİZCE SUNUMU VE TÜRKÇE SİMULTANE ÇEVİRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası katılımcıların yer aldığı kapsamlı organizasyonda programın İngilizce sunuculuğunu üstlenen Derya Şahin, sahne akışının yanı sıra dil iletişiminde de aktif rol aldı.

Derya Şahin, organizasyon boyunca İngilizce sunum yaparken aynı zamanda Türkçe simultane çeviri gerçekleştirerek, programın farklı dilleri konuşan katılımcılar tarafından daha rahat takip edilmesine katkı sağladı.

Dil bilimci kimliğinin de ön plana çıktığı bu görev, Derya Şahin’in dil, iletişim, sunuculuk ve uluslararası organizasyon deneyimini aynı platformda ortaya koydu.

Güçlü Türkçe kullanımı, İngilizce hâkimiyeti ve etkili diksiyonuyla dikkat çeken Derya Şahin, protokol konuşmaları ve ödül takdimleri sırasında programın profesyonel şekilde ilerlemesine katkı sundu.

MEDYA VE GAZETECİLİĞE DE ÖZEL VURGU YAPILDI

Organizasyonda medya ve gazeteciliğin toplumlar arasındaki iletişim ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesindeki rolüne de dikkat çekildi.

Atakan Çelik, Anadolu Ajansı’nın tarihini ele alan çalışmasıyla Peace Journalism and Media Excellence Award ödülünü aldı.

Turkuvaz Media Birleşik Krallık Temsilcisi Alpaslan Düven ile gazeteci Hülya Özkoyuncu da uluslararası gazetecilik ve medya alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüllendirilen isimler arasında yer aldı.

İletişim ve medya alanında faaliyet gösteren Durin Agency Başkanı Leyla Peker de çalışmaları dolayısıyla törende onurlandırıldı.

DERYA ŞAHİN LONDRA’DA ULUSLARARASI PLATFORMDA ÖNE ÇIKTI

Derya Şahin, Londra’da gerçekleştirilen International Humanitarian Peace Award Ceremony 2026’da üstlendiği İngilizce sunuculuk ve Türkçe simultane çeviri göreviyle organizasyona önemli katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

Dil bilimi ve iletişim alanındaki çalışmalarının yanı sıra uluslararası bir organizasyonda iki dil arasında iletişimi sağlayan Derya Şahin, profesyonel sunumuyla gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Farklı ülkelerden katılımcıların bir araya geldiği törende Derya Şahin, programın uluslararası niteliğine uygun şekilde sahne akışını yönetti ve katılımcıların programı takip edebilmesine katkı sağladı.

Gecenin sonunda IIPL Başkanı Dr. Muhammad Atta Ur Rehman tarafından kendisine özel onur plaketi takdim edilmesi, Derya Şahin’in organizasyondaki katkısının ayrıca takdir edildiğini gösteren anlamlı bir detay olarak öne çıktı.

LONDRA’DAN DÜNYAYA BARIŞ MESAJI

2 Eylül 2026’da Londra’da gerçekleştirilen International Humanitarian Peace Award Ceremony 2026, farklı ülkelerden ve farklı meslek gruplarından insanları ortak bir amaç etrafında buluşturdu.

Gecede verilen ödüllerin yanı sıra insan hayatının, insan onurunun, barışın ve uluslararası dayanışmanın önemi vurgulandı.

Dil bilimci Derya Şahin’in İngilizce sunuculuğunu üstlendiği, Türkçe simultane çeviriyle katkı sunduğu ve gecenin sonunda özel onur plaketiyle teşekkürle onurlandırıldığı gece, Londra’dan dünyaya güçlü bir barış ve dayanışma mesajı verdi.

Daha güvenli, daha adil ve daha barışçıl bir gelecek için uluslararası dayanışmanın ve insan merkezli yaklaşımın büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Derya Şahin, İş Dünyası, Pakistan, Siyaset, Londra, Medya, Son Dakika

Son Dakika Londra Londra'daki uluslararası barış gecesine Dil Bilimci Derya Şahin de katıldı - Son Dakika

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