Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti

22.04.2022 10:09
Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, mart ayında yurt genelinde 110'u ölümlü, 13 bin 64'ü yaralanmalı 37 bin 227 kaza meydana geldi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, mart ayında yurt genelinde 110'u ölümlü, 13 bin 64'ü yaralanmalı 37 bin 227 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 126 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 3 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 395'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, mart ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili veriler ile şubat ve mart ayında Adana, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli ile Uşak'ta mobese kamerasına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Mart ayında Türkiye genelinde 110'u ölümlü, 13 bin 64'ü yaralanmalı, 24 bin 53'ü hasarlı olmak üzere toplam 37 bin 227 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 18 bin 991 kişi yaralandı, 126 kişi ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 3 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 395'e yükseldi.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA, EN AZ ARDAHAN'DAMart ayında en çok kaza yaşanan iller sıralamasında İstanbul 1638 kazayla ilk sırada yer alırken, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise 6 kaza Ardahan, 7 kaza Bayburt, 12 kaza ile Tunceli oldu. Mart ayında 15 bin 957'si 'alkollü araç kullanmak' suçundan toplam 1 milyon 504 bin 520 trafik cezası uygulanırken, 104 bin 317 araç ise trafikten menedildi.Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."


Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Tragger, Mart, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Martta trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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