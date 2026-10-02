Mersin'de 336 milyon TL'lik ihale yolsuzluğu dosyası! Vahap Seçer'in "olur"ları mercek altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de 336 milyon TL'lik ihale yolsuzluğu dosyası! Vahap Seçer'in "olur"ları mercek altında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de 336 milyon TL\'lik ihale yolsuzluğu dosyası! Vahap Seçer\'in "olur"ları mercek altında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmalarında elde edilen belge, MASAK verileri, tape kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımları bir araya getirildi. Soruşturma dosyalarına ilişkin hazırlanan bilgi notunda, Belediye Başkanı Vahap Seçer’e kadar uzanan ihale ve doğrudan temin süreçleri, şirketler arasındaki para hareketleri ve belediye içerisindeki karar mekanizmasına ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmalarında elde edilen belgeler, MASAK verileri, tape kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımları bir araya getirildi. Soruşturma dosyalarına ilişkin hazırlanan bilgi notunda; Belediye Başkanı Vahap Seçer'e kadar uzandığı öne sürülen ihale ve doğrudan temin süreçleri, şirketler arasındaki para hareketleri ve belediye içindeki karar mekanizmasına ilişkin iddialara yer verildi.

314 DOSYAYA EL KONULDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/16178 sayılı soruşturması kapsamında, 11 Mart 2026'da belediye yerleşkesinde arama yapıldı. Aramalarda 314 doğrudan temin ve ihale dosyasına el konulduğu belirtildi.

Bilgi notuna göre dosyaları inceleyen Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2022-2026 dönemindeki mal ve hizmet alımlarından 41 milyon 419 bin 452 lira tutarındaki 13 ihale ve doğrudan teminde usulsüzlük bulunduğunu raporladı. Bu 13 satın alma işleminde Vahap Seçer'in "OLUR"unun bulunduğu da kayda geçirildi.

İDDİAYA KONU TOPLAM TUTAR 336 MİLYON LİRA

Soruşturma kapsamında yalnızca bu 13 alım değil; Özel Kalem, Makine İkmal ve Onarım, Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Bilgi İşlem ile Gençlik ve Spor gibi birimlerde yapılan çok sayıda işlemin de incelendiği belirtildi.

Bilgi notunda, Vahap Seçer ile söz konusu birimlerin yöneticilerinin "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği" ve toplam 336 milyon 86 bin 968 lira tutarındaki mal ve hizmet alımlarındaki usulsüzlüklerden sorumlu oldukları öne sürüldü.

KATI ATIK İHALESİNDE PARA TRAFİĞİ İDDİASI

2026/32876 sayılı soruşturmada ise belediyenin katı atık ihalesi incelemeye alındı. Bilgi notuna göre ihaleyi kazanan Çevtem ile alt yüklenici PAKMER'in kurucusunun Bülent Sarpkaya olduğu belirtildi. Dosyadaki beyanlarda, Sarpkaya'nın Vahap Seçer'le ihale öncesinden ilişkisi bulunduğu ve Seçer'in "kasası" olduğu iddia edildi.

Dosyada, Sarpkaya'ya ait şirketlerle, Vahap Seçer'in sahibi, ortağı veya yetkilisi olarak kayıtlarda yer aldığı belirtilen Seçer Tarım ve eski adı VBM Tarım olan PALM Tarım arasında ticari ilişki bulunduğu öne sürüldü. Belediyeden PAKMER'e 3,5 milyon lira gönderildiği, bu paranın daha sonra Çevtem ve Özkaya Gıda şirketleri arasındaki transferlere konu olduğu iddiası da dosyaya girdi.

İHALEDEN ÖNCE BELEDİYEYE 1,8 MİLYON LİRALIK "BAĞIŞ"

Bilgi notunda yer alan MASAK verilerine göre, 28 Nisan 2026'da yapılacak "Belediye Atıklarının Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama Alanına Taşınması ve Aktarma İstasyonlarının İşletmesi" ihalesinden önce, 6 Mart 2026'da Bülent Sarpkaya'ya ait olduğu belirtilen Özkaya Gıda'dan Mersin Büyükşehir Belediyesine para gönderildi.

Transfer açıklamasında "Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere gönderilen bağış" ifadesinin yer aldığı, tutarın ise belgede yazıyla 1 milyon 800 bin lira olarak gösterildiği belirtildi.

TAPE KAYDINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: VAHAP BAŞKAN'IN EMRİ OLMADAN...

Soruşturma dosyasına giren 120217773 numaralı tape kaydında, Cem Zafer Kutlu ile belediye iştiraki Kültür A.Ş.'de makam şoförü olarak çalışan Ahmet Özcan'ın "işçi giyimleri" ihalesini konuştuğu belirtildi.

Kayda göre Özcan görüşmede, "Vahap Başkan'ın emri olmadan bir tane adam çıkmaz, Vahap Başkan'ın emri olmadan da bir satım olmaz" dedi. Bilgi notunda bu konuşmanın, ihalelerde izlenen yolun ve nihai kararların nasıl verildiğinin belirlenmesi bakımından önemli olduğu değerlendirildi.

GİZLİ TANIK: DAİRE BAŞKANLIKLARI ÜZERİNDEN İHALELER DÜZENLENDİ

2026MK77FI kodlu gizli tanık, Vahap Seçer'in Genel Sekreter Olcay Tok, Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve akrabası Serdal Gökayaz'ın sorumlu olduğu birimler üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan teminler düzenlettirdiğini iddia etti. Gizli tanık ayrıca, Seçer'in şirketinde muhasebeci olarak çalışan bir kişinin belediyenin Makine İkmal ve Onarım Dairesine yerleştirildiğini ve alımların bu kişi üzerinden yürütüldüğünü öne sürdü.

Bilgi notuna göre yapılan SGK incelemesinde, Eda Güngörer Kılıç'ın 2013-2015 yılları arasında Seçer Tarım'da yönetici sekreteri olarak çalıştığı, 2019'dan itibaren ise belediyenin Makine İkmal biriminde görev yaptığı belirlendi. Muhasebat incelemesinde usulsüzlük bulunduğu belirtilen çok sayıda doğrudan temin evrakında Kılıç'ın imzasının bulunduğu da kayda geçti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE ANNESİ ADINA TAŞINMAZ İDDİASI

Dosyanın bir başka bölümünde tutuklu Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'a ilişkin iddialar yer aldı. MASAK verileri ve tapu kayıtlarına dayanılarak, belediyeden ihale ve doğrudan temin yoluyla ödeme alan firmaların sahiplerinin Doğukan Uyan ve annesi Hülya Uyan adına taşınmazlar aldığı ve bu taşınmazların bedelini firma sahiplerinin ödediği öne sürüldü.

Bilgi notuna göre Muhasebat Genel Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğünce yapılan 7 ihale ve 12 doğrudan teminde de usulsüzlük bulunduğunu raporladı. Uyan'ın bu belgelerin bir bölümünde imzasının bulunduğu kaydedildi.

"ÇANTACI FİRMA" İDDİASI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ferit Bişkin'in, bazı ihale belgelerini belediye görevlilerinden temin ettiği, "çantacı" olarak kullanılan şirketlere teklif verdirdiği ya da bu firmalar adına kaşe ve imza kullanarak teklif hazırladığı yönündeki beyanlar da dosyaya girdi.

Bilgi notunda, MASAK ve tapu incelemelerine dayanılarak belediyeden ödeme alan firmalar, belediye görevlileri ve diğer şirketler arasında şüpheli para transferleri bulunduğu iddia edildi. Metin Çulcu yönünden yapılan incelemede de benzer bir "çantacı firma" sisteminin anlatıldığı belirtildi. Dosyada ayrıca Doğukan Uyan ve annesi adına alınan bazı taşınmazların bedellerinin, belediyeden firmalara aktarılan paralarla ödendiği öne sürüldü.

"İHALE ALAN FİRMALARLA ÖZEL LOCADA GÖRÜŞÜYORDU" İDDİASI

2026MAP26 kodlu gizli tanık ise Vahap Seçer'in belediyeden ihale alan firma yetkilileriyle Mersin 3. Çevre Yolu'ndaki Kala Restoran'ın özel locasında görüştüğünü duyduğunu ileri sürdü. Aynı tanık, Serdal Gökayaz ile satın alma görevlisi Mehmet Özden'in, belediyeden ihale ve doğrudan temin aldığı belirtilen Çetin Aslan'la yakın ilişki içinde olduğunu iddia etti.

Başka bir bilgi sahibi de 24,6 milyon lira bedelli bir ihalede yapılan usulsüzlüklerden Vahap Seçer'in haberdar olduğunu öne sürdü.

OPERASYON BİLGİSİNİN SIZDIRILDIĞI İDDİASI

Bilgi sahibi Fatih Yaran ise belediyeye yönelik operasyon sırasında Vahap Seçer'in danışmanının, ihale ve doğrudan teminlerle bağlantısı olduğu belirtilen Cihan Aslan'ın yeğeni Çetin Aslan'ı arayarak operasyon hakkında bilgi verdiğini ve şüphelilere yardımcı olunmasını sağladığını iddia etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının farklı soruşturma dosyalarından elde edilen mali veriler, ihale dosyaları, tape kayıtları, tanık ve gizli tanık anlatımları ile Muhasebat Genel Müdürlüğü raporlarının birlikte incelenmesi sürüyor.

Mersin Cumhuriyet BaşsavcılığıMali Suçları Araştırma KuruluMersin Büyükşehir BelediyesiVahap SeçerGüncelMersinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yüreğir’de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu Yüreğir'de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor 350’den fazla mağazası var 34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş gelişmesi İsmail Kartal müjdeyi verdi Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İsmail Kartal müjdeyi verdi
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu Yardımına vatandaş koştu Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu! Yardımına vatandaş koştu
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Macaristan’da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı Eski bakana tutuklama Macaristan'da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı! Eski bakana tutuklama
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:12:12. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 336 milyon TL'lik ihale yolsuzluğu dosyası! Vahap Seçer'in "olur"ları mercek altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei