Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün ve yarın için 33 ile çığ uyarısında bulundu. Hava olayını sarı kodla duyuran Meteoroloji, vatandaşlara uyarı da yaptı.
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 33 il arasında Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük bulunuyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
29 Ocak-4 Şubat arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il çığ tehlikesi altında - Son Dakika