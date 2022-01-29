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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il çığ tehlikesi altında - Son Dakika

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il çığ tehlikesi altında

29.01.2022 00:38

Zorlu kış şartları devam ederken Meteoroloji'den bugün ve yarın için 33 ile çığ tehlikesiyle ilgili sarı kodlu uyarı geldi. Bu iller arasında; Ağrı, Artvin, Bartın, Bayburt, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon ve Van yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün ve yarın için 33 ile çığ uyarısında bulundu. Hava olayını sarı kodla duyuran Meteoroloji, vatandaşlara uyarı da yaptı.

33 İL İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 33 il arasında Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük bulunuyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il tehlike altında

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il tehlike altında

İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

29 Ocak-4 Şubat arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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Meteoroloji, Erzincan, Bayburt, Artvin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il çığ tehlikesi altında - Son Dakika
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