Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il çığ tehlikesi altında - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün ve yarın için 33 ile çığ uyarısında bulundu. Hava olayını sarı kodla duyuran Meteoroloji, vatandaşlara uyarı da yaptı.

33 İL İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 33 il arasında Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük bulunuyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

29 Ocak-4 Şubat arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.