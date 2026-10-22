MSB'den AB ve Yunanistan'a Libya tepkisi! Doğu Akdeniz'de geri adım yok - Son Dakika
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MSB'den AB ve Yunanistan'a Libya tepkisi! Doğu Akdeniz'de geri adım yok

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MSB\'den AB ve Yunanistan\'a Libya tepkisi! Doğu Akdeniz\'de geri adım yok
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatın iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağladığını belirtti. AB, Yunanistan, GKRY ve Mısır’ın tepkilerine de yanıt veren MSB, üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmelerinin mutabakatın hukuki geçerliliğini ortadan kaldıramayacağını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Libya ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin AB ve Yunanistan’ın açıklamalarına yanıt verdi. Toplantıda savunma sanayisindeki yeni teslimatlar, hudut güvenliği ve Bedir Mutabakat Zaptı da ele alındı.

TOPLANTI UÇANGÖZ YARIŞMASI ALANINDA YAPILDI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Uluslararası En İyi Asker Uçangöz Takımı Yarışması” kapsamında Ankara Temelli’deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı’nda düzenlenen toplantıda konuştu. Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 19-25 Ekim tarihleri arasında ilk kez düzenlediği yarışmanın uluslararası düzeyde önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Yarışmanın amacının katılımcı ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ve askeri alanda yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliği imkanlarını artırmak olduğunu söyledi.

32 ÜLKE KATILDI, FİNAL 24 EKİM’DE

Aktürk’ün verdiği bilgiye göre yarışmaya 18'i yarışmacı, 14'ü gözlemci olmak üzere toplam 32 ülke katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, farklı kuvvet ve komutanlıklardan toplam 5 takımla temsil ediliyor. Yarın savunma sanayisi firmalarının sergileri açılacak ve uçuş gösterileri düzenlenecek. Seçkin Gözlemci Günü’nün yapılacağı 24 Ekim’de ise final müsabakaları ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

TAYFUN BLOK-2 VE FIRTINA-2 ENVANTERDE

Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini artırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve şu bilgileri paylaştı:

“Hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınması planlanmaktadır.

MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, 21-23 Ekim tarihleri arasında Çekya’da düzenlenen ‘Future Forces Exhibition & Forum’a katılım sağlanmış, 26-29 Ekim tarih aralığında Nijerya’da düzenlenecek ‘AFRIDEX 2026’ ile 27-29 Ekim tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirilecek ‘SOFEX 2026'ya iştirak edilecektir.”

SİPER İLE ATIŞLAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Aktürk, 21 Ekim’de Sinop Atış Alanı’nda Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının katılımıyla atışlar yapıldığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki SİPER Hava Savunma Silah Sistemi ile yapılan atışların başarıyla tamamlandığını bildirdi.

4 PKK’LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği sağlamaya yönelik görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içinde 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

SINIRDA 2 BİN 47 KİŞİ ENGELLENDİ

Aktürk, hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 364 kişinin yakalandığını açıkladı. 2 bin 47 kişi de hududu geçemeden engellendi. Böylece 1 Ocak’tan bu yana yakalananların sayısı 14 bin 207'ye, engellenenlerin sayısı ise 56 bin 898'e ulaştı.

“LİBYALI YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası platformlardaki sorumlulukları ve ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara katkı sunmayı sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, Libya Temsilciler Meclisi’nin kararına ilişkin şunları kaydetti:

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim’de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. İki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor; Libya’nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan ‘tek ve bütünleşmiş Libya’ hedefini destekliyoruz. Libya’nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

BEDİR MUTABAKAT ZAPTI DOHA’DA İMZALANDI

Aktürk, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan “Bedir Mutabakat Zaptı”nın 21 Ekim’de Doha’da imzalandığını hatırlattı. Aktürk, “Karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde, birbirini tamamlayan imkan, kabiliyet ve tecrübelerimizle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis ederek bölgesel barış ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Aktürk ayrıca Azerbaycan’ın “18 Ekim Bağımsızlık Günü”nü bir kez daha kutladıklarını belirtti.

“ULUSLARARASI ALANDAKİ ETKİNLİĞİMİZİN SOMUT GÖSTERGESİ”

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aktürk, jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artan Türkiye’nin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile diplomatik girişimleriyle bölgesel ve küresel barışa, güvenliğe ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti ve şunları söyledi:

“Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı ile birlikte ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin ve stratejik iş birliğinin somut göstergesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şanlı tarihimizden aldığı güç ve ilhamla, dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermekte; ülkemizin bölgesel ve küresel barış ile istikrarın tesisine yönelik yapıcı ve kararlı çabalarına katkı sunmaktadır.”

“BEDİR MUTABAKAT ZAPTI BÖLGESEL VE KÜRESEL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR”

Aktürk, Doha’da imzalanan mutabakat zaptını ülkeler arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesi olarak nitelendirdi. Bedir Mutabakat Zaptı’na ilişkin şunları kaydetti:

“Bu mutabakatla, savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mutabakat, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.”

“MUTABAKATIN GEÇERLİLİĞİNİ TEYİT ETMEKTE”

Aktürk, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na ilişkin bir soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan ve yürürlükte bulunan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim 2026 tarihinde onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde imzalanan Mutabakat Muhtırasının geçerliliğini teyit etmekte ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmektedir. Ülkemiz, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.”

AB VE YUNANİSTAN’A YANIT

AB ve Yunanistan temsilcilerinin açıklamalarına ilişkin bir soruya ise Aktürk şu yanıtı verdi:

“Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde, iki ülkenin meşru hak ve menfaatleri gözetilerek imzalanmıştır. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu Mutabakat Muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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