7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Haberin Videosunu İzleyin
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
06.12.2025 14:36  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Haber Videosu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı otobüs kazasından sağ kurtulan yolculardan Mehmet Avcı, yaşadıkları dehşeti "Biliyordum böyle bir şey olacağını" sözleriyle anlattı. İzmir-Gaziantep seferini yapan otobüsün şoförünün süratli olduğunu ve aracın kullanımında "tuhaflık" hissettiğini söyleyen Avcı, kazanın hatalı sollama nedeniyle gerçekleştiği söyledi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Esma Atlar (37), Mehmet Kızıldoğan (42), Ahmet Keske (19), Nezihe Avcu (55), Ökkeş Acet (56), Yaşar Doğan (59), Eda Bayrak (36) hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS VE TIRIN ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından tır sürücüsü H.K. ile otobüs şoförü A.A. gözaltına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, AA muhabirine, kaza sırasında uyanık olduğunu belirtti.

GÖRGÜ TANIĞI HATALI SOLLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir'den Gaziantep'e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu iddia eden Avcı, "Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da tır olunca ona vurdu." diye konuştu. Avcı, tıra çarpmalarının ardından otobüste panik yaşandığını belirtti.

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

"ŞOFÖRÜN OTOBÜSÜ KULLANMASINDA BİR TUHAFLIK VARDI"

Yolculuğu esnasında otobüsten inmeyi düşündüğünü anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Hatta Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Kaza sonrası ambulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık."

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Mehmet Avcı, Gaziantep, Osmaniye, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ulaşım, Sözler, İzmir, Bahçe, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Kaza olacağını biliyormus.. öyle olsaydın anında inerdin . Sanırım hala şok ta. ölenlere Allah rahmet eylesin yaralarımıza da geçmiş olsun 20 68 Yanıtla
  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Şoförün kendisini kollaması, arkasındakileri de korumuş; zarar gören sağ taraftakiler olmuş belli ki.. Yazık, bedava ölümler.. 28 2 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    kacak sofor kacak otobus 14 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
e-Devlette görünce şok geçirdi Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi e-Devlette görünce şok geçirdi! Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi
Adliye soygununda sır perdesi aralandı Silahları bakın neden çalmış Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış
Dronlu denetimde şerit ihlali yapanlara ceza yağdı Dronlu denetimde şerit ihlali yapanlara ceza yağdı
AB’den Elon Musk’a şok: X’e 120 milyon Euro ceza AB'den Elon Musk'a şok: X'e 120 milyon Euro ceza
Fişini çektiler Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı
Öğretmenden kritik müdahale Heimlich manevrasıyla hayata döndü Öğretmenden kritik müdahale! Heimlich manevrasıyla hayata döndü
İstanbul Valiliği’nden Fatih’te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu iddialarına açıklama İstanbul Valiliği'nden Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu iddialarına açıklama
Yüksek gerilim tellerine ramak kaldı Facianın eşiğinden dönüldü Yüksek gerilim tellerine ramak kaldı! Facianın eşiğinden dönüldü
Brezilya’da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti
Tüyler ürperten cinayet Başsız erkek cesedi buldular Tüyler ürperten cinayet! Başsız erkek cesedi buldular
Türkiye korkusu İsrail Meclisi’ne taşındı Batı’ya “Durdurun“ diye yalvardı Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!
A Milli Takımımızın Dünya Kupası’na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
Galatasaray, Samsunspor’un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi Galatasaray, Samsunspor'un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
Pazardan aldığı mantardan zehirlenen adamdan uyarı Pazardan aldığı mantardan zehirlenen adamdan uyarı
Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

19:10
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
19:05
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu ilk 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu ilk 11
18:55
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı
18:38
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni girişim
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni girişim
18:20
Beşiktaş, Fenerbahçe’nin eski yıldızına göz dikti
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti
18:11
4-3’lük maçta son sözü 903’te Mbaye Diagne söyledi
4-3'lük maçta son sözü 90+3'te Mbaye Diagne söyledi
17:45
Aston Villa, Arsenal’in 18 maçlık yenilmezlik serisine 905’te son verdi
Aston Villa, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisine 90+5'te son verdi
17:31
Kalp hastalarının vazgeçilmezi Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı
Kalp hastalarının vazgeçilmezi! Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı
17:20
Japonya’da ayı saldırılarının sayısı 230’a ulaşarak rekor kırdı
Japonya'da ayı saldırılarının sayısı 230'a ulaşarak rekor kırdı
16:29
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Şam’da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü
16:17
İSBİKE’nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi
15:38
TFF 2’nci Lig’de görülmemiş olay Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar
TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar
15:22
Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor
Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor
14:42
Bahçeli’den Barzani’ye “Bozkurt“ yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım
Bahçeli'den Barzani'ye "Bozkurt" yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım
13:29
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
13:19
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 19:32:23. #7.13#
SON DAKİKA: 7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.