Psikologdan çarpıcı sözler: Aşk sandığınız şey travmanız olabilir - Son Dakika
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Psikologdan çarpıcı sözler: Aşk sandığınız şey travmanız olabilir

16.07.2026 15:17
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İyilik İyileştirir programında Klinik Psikolog Metin Aydın'ın konuğu olan Uzman Klinik Psikolog Yasin Gürkan, ilişkilerde yaşanan yoğun çekimin her zaman aşk olmadığını söyledi. Çocuklukta oluşan duygusal şemaların partner seçiminde belirleyici olduğunu belirten Gürkan, "Bizim aşk dediğimiz şey aslında bir şema kimyası olabilir." diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Yasin Gürkan, İyilik İyileştirir programında ilişkilerde tekrar eden duygusal döngülerin çocukluk yaşantılarıyla bağlantısını anlattı. Klinik Psikolog Metin Aydın'ın sunduğu programda konuşan Gürkan, aşk sanılan duygunun bazen çocukluk travmaları, şema kimyası ve tanıdık acıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

"AŞK DEDİĞİMİZ ŞEY ASLINDA BİR ŞEMA KİMYASI OLABİLİR"

İlişkilerde yaşanan yoğun duyguların her zaman gerçek aşktan kaynaklanmadığını belirten Gürkan, çocuklukta oluşan psikolojik şemaların yetişkinlikte partner seçimlerini etkilediğini söyledi.

"Bizim aşk dediğimiz şey aslında bir şema kimyası olabilir; zihin tanıdık olan acıyı sağlıklı olana tercih ediyor." diyen Gürkan, insanların çoğu zaman tanıdık acıya yöneldiğini ifade etti.

"HEYECAN SANDIĞIMIZ ŞEY STRES OLABİLİR"

İlişkilerin başlangıcındaki yoğun duyguların yanlış yorumlanabileceğini belirten Gürkan, "İçimizde bir stres var ama biz onu heyecan zannediyoruz, aşk zannediyoruz." sözleriyle sağlıksız bağlanma biçimlerine dikkat çekti.

Psikologdan çarpıcı sözler: Aşk sandığınız şey travmanız olabilir

"ÇOCUKLUK YAŞANTILARI PARTNER SEÇİMİNİ ETKİLİYOR"

Çocukluk döneminde olumsuz ebeveyn ilişkileri yaşayan bireylerin benzer kişilere yönelme eğiliminde olduğunu belirten Gürkan, "Çocukluğunda olumsuz özelliklere sahip bir ebeveynle büyüyen kişi, farkında olmadan kötü çocuğa karşı daha büyük bir çekim hissediyor." dedi.

Sağlıklı ve güven veren kişilerin ise bazı bireylere yabancı gelebileceğini ifade eden uzman psikolog, "Size değer veren, anlayan ve şefkatli yaklaşan kişi farkında olmadan yabancı geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AŞK, TRAVMA SOSUNA BATIRILMIŞ BİR PATOLOJİ OLABİLİR"

Programın en dikkat çeken açıklamalarından birini yapan Gürkan, bazı ilişkilerin aslında travmatik bağlanmanın sonucu olabileceğini belirterek, "Aşk dediğiniz şey, travma sosuna batırılmış bir patoloji olabilir." ifadelerini kullandı.

"DUYGUSAL YOKSUNLUK YAŞAYANLAR SOĞUK İNSANLARA ÇEKİLİYOR"

Duygusal yoksunluk şemasına sahip bireylerin benzer ilişki döngülerini tekrar ettiğini söyleyen Gürkan, "Duygusal yoksunluk şemasına sahip kişiler; kopuk, soğuk, ilgisiz ve değer vermeyen insanlara karşı yoğun çekim hissediyor." dedi.

"ÇOCUKLUK YARALARI İYİLEŞEBİLİR"

Şemaların değiştirilemeyecek yapılar olmadığını vurgulayan Gürkan, "Şemalar değiştirilemez şeyler değil; yaralandığımız gibi ilişki içinde iyileşebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Partner seçiminde bireylerin düşündükleri kadar özgür olmadığını belirten uzman psikolog, "Evleneceğimiz insanı seçerken çok da özgür değiliz; bu çekim çocukluk yaralarımızın bir yankısı." dedi.

"SAĞLIKLI İLİŞKİ KENDİNİ GÜVENDE HİSSETTİĞİN İLİŞKİDİR"

İlişkilerde güven duygusunun önemine değinen Gürkan, "Kendimizi sevildiğimizi, anlaşıldığımızı, güvende ve değerli hissettiğimiz ilişkiler doğru ilişkilerdir." sözleriyle sağlıklı ilişkinin temel unsurlarını anlattı.

Metin Aydın, Psikoloji, İyilik, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Psikoloji Psikologdan çarpıcı sözler: Aşk sandığınız şey travmanız olabilir - Son Dakika

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