Renee Good\'un Ölümü Protestolara Neden Oldu

ABD'nin Minneapolis şehrinde federal göçmen polisi tarafından vurularak öldürülen Renee Nicole Good, 37 yaşında ve üç çocuk annesiydi.

Good, Minneapolis kentine yeni taşınmıştı.

Engellemekle suçlandığı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza operasyonunu sivil gözlemci olarak takip ettiği aktarılıyor.

Ancak Trump yönetimi onu "yerli terörist" olarak nitelendirmeye çalışıyor.

Good'un ölümü ülke çapında protestolara yol açtı. Gösterilere katılanlar, "Renee için adalet" çağrısı yapıyor.

Protestolarda Good'un cinayete kurban gittiğini savunan pankartlar da yer alıyor.

Annesi Donna Ganger, yerel basına verdiği demeçte, kızının polis memurları tarafından vurulduğu olay sırasında "muhtemelen çok korkmuş" olduğunu söyledi.

Kızının, tanıdığı "en iyi insanlardan biri" olduğunu ifade eden Ganger, "Son derece şefkatliydi. Tüm hayatı boyunca insanlara yardım etti. Muhteşem biriydi" dedi.

Good'un ailesi için 50 bin dolar hedefiyle başlatılan bağış kampanyasında, 10 saat içinde 370 bin dolardan fazla para toplandı.

'Şair, yazar, eş ve anne'

Ailesi Good'un, ödüllü bir şair olduğunu ve hobi olarak gitar çaldığını söyledi.

Good'a ait olduğu anlaşılan Instagram hesabında, kendisini "şair, yazar, eş ve anne" olarak tanımladığı görülüyor.

ABD vatandaşı olan Good, geçen yıl Kansas City'den Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrine taşınmıştı.

Minnesota Star Tribune gazetesinin haberine göre, 2023'te hayatını kaybeden ikinci kocası Tim Macklin ile birlikte bir podcast programı sunuyordu.

Macklin'in babasının gazeteye verdiği bilgiye göre, çiftin altı yaşında bir oğlu var.

ABD medyasına adını vermek istemeyerek konuşan ilk kocasıysa, iki çocukları olduğunu söyledi.

Eski kocası, Good'un aktivist olmadığını, gençliğinde misyoner faaliyetlere katılan dindar bir Hıristiyan olduğunu anlattı.

Good'un bir dönem diş hekimi asistanı olarak görev yaptığı yazılıyor. Son yıllarda ise ağırlıklı olarak evde çocuklarıyla ilgilendiği aktarılıyor.

Good, Virginia'daki Old Dominion Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık eğitimi aldı.

2020'de "Domuz Fetüslerine Otopsi Yapmayı Öğrenmek Üzerine" adlı eseriyle Amerikan Şairler Akademisi'nden lisans ödülü kazanmıştı.

Amerikan basınında yer alan habere göre, ödülle ilgili biyografisinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Yazmadığı, okumadığı veya yazma hakkında konuşmadığı zamanlarda, kızı ve iki oğluyla filmler izliyor ve dağınık sanat eserleri üretiyor."

Biyografideki bu ifade artık sayfadan kaldırılmış görünüyor.

Good, aynı yıl üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Bölüm başkanı yaptığı açıklamada, ani ölümünün "korku ve şiddetin ne yazık ki ülkemizde sıradan hale geldiğinin bir başka açık örneği" olduğunu söyledi.

Old Dominion Üniversitesi Rektörü Brian Hemphill, "Renee'nin hayatı, bizi birleştiren şeyleri hatırlatsın: özgürlük, sevgi ve barış" diye yazdı.

'Yasal gözlemci' olarak oradaydı

Minnesota eyaletinden yetkililer, Good'un göçmenlik polislerinin operasyonunu yasal gözlemci olarak izlediğini savundu.

Yasal gözlemciler, protesto ve operasyonlarda polis ve güvenlik güçlerini izleyen gönüllüler olarak tanımlanıyor.

Amaçları, sükuneti korumaya, suistimali önlemeye ve yasal haklara saygı gösterilmesini sağlamaya yardımcı olmak.

Good'un annesi Minnesota Star Tribune gazetesine verdiği demeçte, kızının göçmenlik polislerine karşı çıkacak herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

Ancak ABD Başkanı dahil Beyaz Saray yetkilileri, Good'un sadece gözlem yapmakla kalmayıp, memurların çalışmalarını engellediğini iddia etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Good'un gün boyunca arabasıyla görevlilerin "yollarını keserek" ve "onlara bağırarak" "işlerini engellediğini ve onları takip ettiğini" söyledi.

Noem, Good'un "aracını silah gibi kullandığını" ve aracını polis memurlarının üzerine sürdüğünü öne sürdü.

Olayı "iç terörizm eylemi" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump da, Good'u "profesyonel bir provokatör" olarak nitelendirdi.

Ancak şehrin belediye başkanı Jacob Frey, Good'u vuran memurun pervasızca davrandığını söyledi.

"Videoyu bizzat gördükten sonra herkese açıkça şunu söylemek istiyorum: Bu tamamen saçmalık. Bu, bir görevlinin gücünü pervasızca kullanması ve bunun sonucunda birinin ölmesi, öldürülmesi olayıydı."

Good'un, öldürüldüğü yerden sadece birkaç blok ötede yaşadığı belirtiliyor.

Olay yerinin, 2020'de bir polis tarafından öldürülen ve dünya çapında ırkçılık karşıtı protestoları tetikleyen George Floyd'un yaşamını kaybettiği yerden yaklaşık iki kilometre uzakta olduğu bildiriliyor.