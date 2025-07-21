Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar - Son Dakika
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Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar

Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
21.07.2025 07:08
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Boşaltılan köylerde 3 ev yanarken alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın yangın bölgesinden yükselen acı dolu sesleri yürekleri dağladı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 15 saattir sürüyor. Şiddetli rüzgar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, alevlerin yayılması üzerine çevredeki yerleşim alanları için önlem alındı. Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

VATANDAŞLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK OLUYOR

Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verirken, vatandaşlar tankerlerle su taşıyarak ekiplere yardımcı oluyor. Yangına karadan müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle ekipler yoğun çaba harcıyor. Öte yandan, yangın bölgesine destek için giden Pamukova Belediyesi personelinin, Taşoluk Mahallesi yakınlarında alevlerin arasında kalarak kısa süreli mahsur kaldığı, ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındıkları öğrenildi.

Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Geyve ilçemiz kırsalında bugün çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda personel ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla, tedbiren Taşoluk Mahallesi tahliye edilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." denildi.

Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar

ALEVLERİN ARASINDA ZAMANLA YARIŞ

Orman ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için zaman zaman canlarını tehlikeye atarak alevlerin arasına girdi. 'Orman kahramanları' olarak anılan ekipler, gece boyunca yoğun çaba harcadı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar

ALEVLERİN SIÇRADIĞI KÖYDEKİ 3 EV YANDI

Alevlerin sıçradığı mahallede 3 ev tamamen yanarken, yangının Bayat Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun bir çaba yürütülüyor. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden ekip alevlerin arasında kalarak yeşil vatanın yanmasını önlemeye çalışıyor.

Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar

Taşoluk Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına katılan mahalle sakini Mustafa Çam, "Bu mahallede soğutma çalışmasını bir yere kadar yaptık ama yeterli olmadı, 3 ev yandı. Mahalle tamamen boşaltıldı, şu anda tehlike yok öyle gözüküyor" dedi.

HAYVANLARIN ACI İÇERİSİNDEKİ SESLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Hacılar Köyü mevkiinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen orman yangını, bölgedeki doğal yaşamı da büyük ölçüde etkiledi. Yangında çok sayıda hayvan alevlerin arasında kalarak can verdi. Çevredeki vatandaşlar ve ekipler, alevlerin arasında mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çaba gösterdi. Ancak alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın yangın bölgesinden yükselen acı dolu sesleri yürekleri dağladı. Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için mücadelesi sürerken, doğada büyük bir tahribat meydana geldiği belirtildi.

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Son Dakika Gündem Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar - Son Dakika

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