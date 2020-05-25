Sındırgı'da çocuklara renkli maske hediye edildi - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çocuklar için üretilen renkli tıbbi maskeler, bayram hediyesi olarak çocuklara dağıtıldı.

Sındırgı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akpınar Yaşam Merkezinde çocuklara özel olarak daha küçük ve renkli üretilen maskelerin paketleme işlemi tamamlandı.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, evleri ziyaret ederek çocuklara maske hediye etti.

Rengarenk maskeleri çocuklar için ürettiklerini belirten Yavaş, mutlu bayramlar diledi.

Maske verilen çocuklardan Mustafa Duvarcı da teşekkür ederek, "Sağlığımız için maske takmak zorundayız." ifadesini kullandı.