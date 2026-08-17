Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı - Son Dakika
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Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
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Sinop Belediyesi, Yuvam Dinlenme Tesisi ile bitişiğindeki otoparkı yüzde 100 hissesine sahip olduğu Sin Bel Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne 10 yıllığına tahsis etti. Meclis kararına göre tesis için ayda 1 lira, otopark için de ayda 1 lira “iz bedeli” belirlendi. Belediye, Yuvam’ın restorasyonu için yaklaşık 15 milyon lira harcandığını duyurdu; ancak tesisin geliri, gideri, kârı ya da kamu bütçesine sağladığı mali dönüş yayımlanan belgelerde ayrı bir hesap olarak yer almadı.

Sinop Belediyesi, Yuvam Dinlenme Tesisi ile bitişiğindeki otoparkı yüzde 100 hissesine sahip olduğu Sin Bel Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne 10 yıllığına tahsis etti. Meclis kararına göre tesis için ayda 1 lira, otopark için de ayda 1 lira “iz bedeli” belirlendi.

Sinop’ta denize sıfır konumu, konaklama alanları, plajı, restoranı ve düğün organizasyonlarıyla bilinen Yuvam Dinlenme Tesisi yeniden hizmete açıldı. Belediyenin kamuoyuna anlattığı hikâye, "yenilenen bir sosyal tesis" hikâyesi. Ancak belgelerin anlattığı hikâye ise daha uzun: Belediye mülkü, belediye şirketi, 10 yıllık kiralama, sembolik kira, milyonlarca liralık sermaye ve kamu kaynaklarıyla yapılan dev bir yatırım.

AYLIK KİRA BEDELİ SADECE 2 LİRA

Sinop Belediye Meclisi’nin 5 Ağustos 2024 tarihli 360 sayılı kararına göre, 8 bin 667,52 metrekarelik Yuvam Dinlenme Tesisi aylık 1 lira iz bedeliyle Sin Bel’e kiralandı.

Aynı kararda, tesise bitişik 4 bin 911 metrekarelik alanın otopark olarak kullanılmak üzere yine aylık 1 lira iz bedeliyle şirkete verilmesi kararlaştırıldı.

KİRALAMA SÜRESİ TAM 10 YIL

Böylece Yuvam ve otopark için belirlenen başlangıç kirası ayda toplam 2 lira, yılda toplam 24 lira oldu. Kararda bedelin her yıl ÜFE ve TÜFE oranları dikkate alınarak artırılması öngörüldü.

Kararın dayanağı olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64 ve 71’inci maddeleri gösterildi. Belediye başkanı, şirketle protokol imzalamak üzere yetkilendirildi.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

İRKETİN SERMAYESİ 15,4 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Yuvam’ın kiralandığı Sin Bel, Sinop Belediyesi’nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu şirket. Şirketin sermayesi 5 Ağustos 2024 tarihli 361 sayılı meclis kararıyla 400 bin liradan 5,4 milyon liraya yükseltildi. Daha sonraki sermaye artışıyla kayıtlı sermaye 15,4 milyon liraya çıktı.

Sayıştay’ın Sinop Belediyesi 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’ndaki iştirak tablosuna göre Sin Bel’in sermayesi 15,4 milyon lira. Aynı tabloda, belediyenin 2024 sonu itibarıyla şirkete yaptığı sermaye ödemesi 8,4 milyon lira olarak gösteriliyor. Ancak bu iki tutar aynı şeyi ifade etmiyor: 15,4 milyon lira şirketin kayıtlı sermayesi; 8,4 milyon lira ise yıl sonuna kadar belediye tarafından ödenen sermaye tutarı.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

FAALİYET RAPORUNDA 7,9 MİLYON LİRALIK İHALE

Sinop Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda “Yuvam Dinlenme Tesisi Tadilat Yapım İşi” için ihale bedeli 7 milyon 966 bin 926 lira 93 kuruş olarak yazıldı. EKAP kaydında aynı iş için görülen 6 milyon 679 bin 845 lira 5 kuruş ise “sözleşme bedeli” başlığını taşıyor. 

Belediye raporundaki ihale bedeli ile EKAP’taki sözleşme bedeli farklı kalem adlarıyla yayımlandı. Belediyenin kendi faaliyet raporunda ise Yuvam tadilat işi için 7 milyon 966 bin 926 lira 93 kuruşluk ihale bedeli bulunuyor.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

"BELEDİYEMİZ TARAFINDAN İŞLETİLMEYE BAŞLANMIŞTI"

Yuvam’ın kullanım ve işletme hakkını 10 yıllığına alan taraf Sin Bel olmasına rağmen, belediyenin 2025 Yılı Faaliyet Raporu’ndaki Yuvam bölümünde şirketin adı kullanılmıyor.

Raporda şu ifade yer alıyor:

“Belediyemiz tarafından işletilmeye başlanmıştır.”

Bu ifade mülkiyet ve kamusal sahiplik bakımından genel bir belediye anlatısı kuruyor. Ancak işletmenin hukuki ve mali muhatabının belediyenin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Sin Bel olduğu bilgisi, Yuvam’ı anlatan aynı bölümde görünmüyor.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

BELEDİYENİN AÇIKLADIĞI 15 MİLYON

Tadilat ihalesi, Yuvam için açıklanan bütün harcamayı tek başına göstermiyor. Sinop Belediyesi’nin 2025 Hizmet Bülteni’nde tesisin yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla yenilendiği belirtiliyor. Bültende konaklama birimleri, restoran, plaj, organizasyon alanları ve diğer bölümlerde gerçekleştirilen yenilemeler anlatılıyor.

Buna göre 7,9 milyon liralık ihale bedeli ile "yaklaşık 15 milyon liralık restorasyon" açıklaması da birbiriyle çelişen bir diğer husus. İlki belirli bir yapım işinin ihale bedeli; ikincisi belediyenin Yuvam’ın yenilenmesi için açıkladığı yaklaşık toplam maliyet.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

YUVAM'IN BİLANÇOSU AÇIKLANMADI

Sinop Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda toplam belediye geliri 826 milyon 236 bin 232 lira 64 kuruş olarak açıklandı. Ancak bu toplam, Yuvam’ın işletme hesabını göstermiyor.

Yayımlanan belgelerde Yuvam için ayrı ayrı;

• yıllık ciro,

• konaklama, restoran, plaj ve organizasyon gelirleri,

• personel ve malzeme giderleri,

• dönem kârı veya zararı,

• belediyeye ödenen kira,

• belediyeye aktarılan kâr payı

başlıklarını bir araya getiren bir mali tabloya rastlanmıyor.

Bu nedenle belediyenin toplam gelir rakamından hareketle Yuvam’ın ne kadar kazandığını ya da ne kadar zarar ettiğini hesaplamak mümkün değil.

2026 PROGRAMINDA BİR 10 MİLYON DAHA

Sinop Belediyesi’nin 2026 Performans Programı’nda “Yuvam İşletmeleri Bakım ve Destek Çalışmaları” için 10 milyon liralık bütçe içi kaynak ihtiyacı öngörüldü. Ancak bu rakam gerçekleşmiş bir harcama değil; 2026 yılı için planlanan kaynak ihtiyacı olarak açıklandı.

Ancak belge, Yuvam’ın yalnızca tamamlanmış bir restorasyon projesi olmadığını, izleyen dönemde de belediye bütçesiyle ilişkisinin süreceğini gösteriyor.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

BİLİNEN MALİYET, BİLİNMEYEN SONUÇ

Belediye mülkiyetinde bulunan bu tesis, belediyenin yüzde 100 hissesine sahip olduğu şirkete 10 yıllığına kiralanıyor. Tesis ve otopark için başlangıçta ayda toplam 2 lira iz bedeli belirleniyor. Şirketin sermayesi milyonlarca liraya çıkarılıyor. Yuvam’ın yenilenmesi için yaklaşık 15 milyon liralık yatırım açıklandığı gibi, 2026 yılı için 10 milyon liralık yeni kaynak ihtiyacı planlanıyor.

Buna karşılık, incelenen kamuya açık resmî belgelerde tesisin yıllık geliri, gideri, kârı veya zararı ile belediye bütçesine kira dışında sağladığı mali dönüşü bir arada gösteren Yuvam’a özgü ayrı bir işletme hesabına rastlanmadı.

Bu haber, kiralamanın veya yatırımın hukuka aykırı olduğu sonucunu ileri sürmüyor. Belgelerin ortaya koyduğu mesele, kamu kaynağı kullanılan ve belediye adına işletilen bu tesisin mali sonucunun aynı açıklıkla yayımlanmamış olması.

Belediye, Yuvam’a ne kadar yatırım yaptığını yaklaşık olarak açıklıyor. Ancak incelenen faaliyet raporu, hizmet bülteni, performans programı, meclis kararları ve Sayıştay raporunda Yuvam’ın bu yatırımla ne kadar gelir ürettiğini ve belediye bütçesine kira dışında ne kadar mali dönüş sağladığını gösteren ayrı bir hesap yer almıyor.  Kamu yatırımının maliyeti biliniyor ancak kamu adına işletilen tesisin kamuya açık belgelerde yayımlanmış mali sonucu bulunmuyor.

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Son Dakika Sinop Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı - Son Dakika

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